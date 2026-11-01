ปอศ. รับสอบมูลนิธิองค์กรทำดี ปมเงินบริจาค อาจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน-ฟอกเงิน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 พ.ย. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2569 14:17 น.
ปอศ. รับสอบมูลนิธิองค์กรทำดี ปมเงินบริจาค อาจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน-ฟอกเงิน

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เผยความคืบหน้ากรณีการร้องเรียน มูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมี บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นประธานมูลนิธิ หลังเจ้าหน้าที่ตำรวจ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) เปิดเผยว่า ได้รับเรื่องร้องเรียนและสอบปากคำผู้ร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว โดยเบื้องต้นพบประเด็นที่อาจเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและฟอกเงิน ตามที่มีการร้องเรียนให้ตรวจสอบ

ความคืบหน้าครั้งนี้เกิดขึ้นหลัง นางสาวบุญยนุช แสงศรี หรือ ออยศรี เจ้าของเพจเฟซบุ๊กออยศรีและผองเผือก พร้อมด้วย นายภูวกร ศรีเนียน ตัวแทนผู้เสียหาย เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน ปอศ. เพื่อขอให้ตรวจสอบการดำเนินงานและเส้นทางการเงินของมูลนิธิองค์กรทำดี โดยตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับการรับเงินบริจาคจากประชาชนและการนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ

เจ้าหน้าที่ ปอศ. ระบุว่า คดีนี้มีรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินและข้อมูลที่ต้องตรวจสอบจำนวนมาก จึงต้องรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม ทั้งเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับข้อร้องเรียน ก่อนพิจารณาเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ามาให้ปากคำ

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สำหรับประเด็นความผิดที่ผู้ร้องเรียนขอให้ตรวจสอบ เบื้องต้นตำรวจเห็นว่า พฤติการณ์ที่ได้รับแจ้งอาจเข้าข่าย ความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนและความผิดฐานฟอกเงิน แต่ยังต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานให้ชัดเจนว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้นหรือไม่ รวมถึงมีบุคคลใดเกี่ยวข้องบ้าง

ขณะนี้ชุดพนักงานสอบสวนและชุดสืบสวนกำลังหารือร่วมกัน เพื่อกำหนดกรอบและแนวทางการตรวจสอบ โดยคาดว่าจะมีความคืบหน้าชัดเจนขึ้นภายในสัปดาห์หน้า

ก่อนหน้านี้ ออยศรีเปิดเผยว่า เธอเคยบริจาคเงินจำนวน 1,000 บาท เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568 เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม แต่ภายหลังเกิดข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารเงินบริจาค จึงตัดสินใจนำหลักฐานการโอนเงินเข้าร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่

อีกประเด็นที่ถูกตั้งคำถามคือการใช้บัญชีธนาคารรับเงินบริจาค ทั้งบัญชีในชื่อมูลนิธิองค์กรทำดีและบัญชีที่ใช้ชื่อองค์กรทำดี โดยมีชื่อบุ๋ม ปนัดดา ปรากฏอยู่ รวมถึงข้อมูลการโอนเงินจากบัญชีที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิไปยังผู้รับเหมาก่อสร้าง ซึ่งมีธุรกรรมเชื่อมโยงกับโครงการพูลวิลลาในจังหวัดภูเก็ตของ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีของบุ๋ม ปนัดดา

บุ๋มเคยชี้แจงว่า บัญชีที่มีชื่อของตนเปิดใช้ตั้งแต่ก่อนจดทะเบียนมูลนิธิ ส่วนเงินที่โอนไปยังผู้รับเหมาก่อสร้างนั้น เข้าใจว่าเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการก่อสร้างและปรับปรุงอาคารของมูลนิธิในจังหวัดปทุมธานี โดยยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องการโอนเงินบางส่วนต่อไปยังบัญชีของสามี

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ต่อมามูลนิธิองค์กรทำดีออกแถลงการณ์ให้บุ๋ม ปนัดดา ยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานมูลนิธิเป็นการชั่วคราว พร้อมแต่งตั้ง นางสาวพรพรรณ ภุมรินทร์ รองประธานกรรมการ ขึ้นรักษาการแทน และประกาศระงับการรับเงินบริจาคทุกช่องทางระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงด้านการเงิน

มูลนิธิยืนยันว่าจะรวบรวมข้อมูลและตรวจสอบข้อสงสัยที่เกิดขึ้น หากพบการกระทำผิดจะดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมระบุว่ากิจกรรมช่วยเหลือสังคมยังสามารถดำเนินต่อไปได้ตามความพร้อมขององค์กร

อย่างไรก็ตาม การที่ ปอศ. รับเรื่องเข้าสู่กระบวนการสอบสวน และระบุว่าอาจเข้าข่ายความผิดฐานฉ้อโกงประชาชนหรือฟอกเงิน ยังไม่ถือเป็นการแจ้งข้อกล่าวหาหรือข้อสรุปว่ามูลนิธิและบุคคลที่เกี่ยวข้องกระทำความผิด โดยตำรวจยังต้องตรวจสอบพยานหลักฐานและเส้นทางการเงิน ก่อนพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 พ.ย. 2569 14:17 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2569 14:17 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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