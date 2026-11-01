ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 พ.ย. 69 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 พฤศจิกายน 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เรียบร้อยแล้ว ผู้ซื้อสลากตรวจผลได้จากใบตรวจรางวัลที่รวบรวมหมายเลขสลากทุกรางวัลไว้ในหน้าเดียว โดยเรียงหมายเลขจากน้อยไปมาก ช่วยให้ผู้ซื้อสลากตรวจสอบเลขลอตเตอรี่ที่ถืออยู่ได้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะรางวัลที่ 2 ถึงรางวัลที่ 5 ซึ่งมีหมายเลขถูกรางวัลรวม 165 หมายเลข
การออกรางวัลเริ่มเวลา 14.30 น. และทยอยประกาศผลแต่ละประเภทจนครบ ผู้ซื้อสลากตรวจสอบผลรางวัลได้ผ่านใบตรวจหวยเรียงเบอร์ หรือกรอกหมายเลขสลากเพื่อตรวจผลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้โดยตรง
สำหรับงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 รางวัลที่ 1 มีมูลค่า 6 ล้านบาทต่อฉบับ ส่วนรางวัลที่ 2 ถึงรางวัลที่ 5 มีเงินรางวัลตั้งแต่ 20,000 ถึง 200,000 บาท รวมถึงรางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 และรางวัลเลขหน้าเลขท้ายอีกหลายประเภท
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 พฤศจิกายน 2569
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 1 พฤศจิกายน 2569
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
- 423224
เลขหน้า 3 ตัว ออก 2 ครั้ง รางวัลละ 4,000 บาท
- หมายเลขที่ 1: 300
- หมายเลขที่ 2: 950
เลขท้าย 3 ตัว ออก 2 ครั้ง รางวัลละ 4,000 บาท
- หมายเลขที่ 1: 393
- หมายเลขที่ 2: 804
เลขท้าย 2 ตัว ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 2,000 บาท
- 85
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
- หมายเลขที่ 1: 423223
- หมายเลขที่ 2: 423225
ระหว่างนี้ผู้ที่ต้องการตรวจสอบหมายเลขเรียงเบอร์ฉบับเต็ม สามารถเข้าไปดูใบตรวจรางวัลจากเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ที่
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ คืออะไร ต่างจากการตรวจหวยปกติอย่างไร?
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ คือเอกสารรวบรวมผลสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกประเภทรางวัล โดยนำหมายเลขที่ถูกรางวัลมาจัดเรียงตามลำดับตัวเลขจากน้อยไปมาก แทนการแสดงหมายเลขตามลำดับที่ออกจากเครื่องออกรางวัล
ข้อดีของใบตรวจหวยประเภทนี้คือช่วยให้ผู้ถือสลากค้นหาหมายเลขของตัวเองได้สะดวก โดยเฉพาะรางวัลที่ 4 จำนวน 50 หมายเลข และรางวัลที่ 5 จำนวน 100 หมายเลข ซึ่งอาจใช้เวลาตรวจสอบหากต้องไล่ดูตามลำดับการออกรางวัล
ผู้ซื้อสลากสามารถตรวจสอบรางวัลที่ 1 และรางวัลข้างเคียงได้จากหมายเลขทั้ง 6 หลัก จากนั้นตรวจเลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัวให้ครบ ก่อนนำหมายเลขสลากไปเปรียบเทียบกับรางวัลที่ 2 ถึงรางวัลที่ 5
ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกรางวัลควรตรวจสอบหมายเลขซ้ำกับผลประกาศจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อยืนยันความถูกต้องก่อนนำสลากไปขึ้นเงิน
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 5 งวดล่าสุด
สำหรับผู้ที่ต้องการตรวจสอบผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง สามารถดูรางวัลสำคัญ 5 งวดก่อนหน้าได้ดังนี้
งวดวันที่ 16 ตุลาคม 2569
- รางวัลที่ 1: 011781
- เลขหน้า 3 ตัว: 402, 392
- เลขท้าย 3 ตัว: 171, 255
- เลขท้าย 2 ตัว: 48
งวดวันที่ 1 ตุลาคม 2569
- รางวัลที่ 1: 402701
- เลขหน้า 3 ตัว: 791, 912
- เลขท้าย 3 ตัว: 058, 396
- เลขท้าย 2 ตัว: 70
งวดวันที่ 16 กันยายน 2569
- รางวัลที่ 1: 730640
- เลขหน้า 3 ตัว: 060, 521
- เลขท้าย 3 ตัว: 266, 041
- เลขท้าย 2 ตัว: 64
งวดวันที่ 1 กันยายน 2569
- รางวัลที่ 1: 417212
- เลขหน้า 3 ตัว: 257, 346
- เลขท้าย 3 ตัว: 136, 740
- เลขท้าย 2 ตัว: 04
งวดวันที่ 16 สิงหาคม 2569
- รางวัลที่ 1: 004615
- เลขหน้า 3 ตัว: 429, 731
- เลขท้าย 3 ตัว: 094, 937
- เลขท้าย 2 ตัว: 53
สำหรับผู้ที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ตามช่องทางที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนด โดยสลากกินแบ่งรัฐบาลทั่วไปมีระยะเวลาขอรับเงินรางวัลภายใน 2 ปีนับจากวันออกรางวัล
ทั้งนี้ ใบตรวจหวยเรียงเบอร์งวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 จะสามารถใช้ตรวจสอบผลได้ครบถ้วนเมื่อสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศหมายเลขที่ถูกรางวัลทั้งหมดแล้ว
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