ตรวจหวย N3 L6 งวด 1 พ.ย. 69 เช็กผลสลากดิจิทัล ครบทุกรางวัล

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 พ.ย. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2569 13:01 น.
ตรวจหวย N3 L6 งวด 1 พ.ย. 69 เช็กผลสลากดิจิทัล ครบทุกรางวัล

ตรวจหวย N3 กับ L6 งวด 1 พฤศจิกายน 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6 หรือ L6) และสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก (Number 3 หรือ N3) ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป โดยผู้ซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถตรวจสอบผลรางวัลได้หลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลอย่างเป็นทางการ

สำหรับงวดนี้ สลาก L6 มีรางวัลที่ 1 มูลค่า 6 ล้านบาทต่อฉบับ ส่วนสลาก N3 มีรางวัลให้ลุ้นทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ สามตรง สามสลับหลัก สองตรง และรางวัลพิเศษ โดยเงินรางวัล N3 จะคำนวณจากยอดจำหน่ายสลากและจำนวนผู้ถูกรางวัลในแต่ละงวด

ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 1 พฤศจิกายน 2569

สลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก L6 แบบดิจิทัล ใช้ผลการออกรางวัลเดียวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใบ ผู้ซื้อสามารถตรวจหมายเลขทั้ง 6 หลัก รวมถึงรางวัลเลขหน้าและเลขท้ายได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

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รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

  • หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล
  • จำนวนสลากดิจิทัลที่ถูกรางวัลที่ 1: รอประกาศผล
  • เงินรางวัลรวมของสลากดิจิทัลที่ถูกรางวัลที่ 1: รอประกาศผล

เลขหน้า 3 ตัว ออก 2 ครั้ง รางวัลละ 4,000 บาท

  • หมายเลขที่ 1: รอประกาศผล
  • หมายเลขที่ 2: รอประกาศผล

เลขท้าย 3 ตัว ออก 2 ครั้ง รางวัลละ 4,000 บาท

  • หมายเลขที่ 1: รอประกาศผล
  • หมายเลขที่ 2: รอประกาศผล

เลขท้าย 2 ตัว ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 2,000 บาท

  • หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล

รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท

  • หมายเลขที่ 1: รอประกาศผล
  • หมายเลขที่ 2: รอประกาศผล

รางวัลที่ 2 ถึงรางวัลที่ 5

  • รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท: รอประกาศผล
  • รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท: รอประกาศผล
  • รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท: รอประกาศผล
  • รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท: รอประกาศผล

สำหรับผู้ซื้อสลากดิจิทัล L6 ผ่านแอปเป๋าตัง หากถูกรางวัลที่ 1 หลายฉบับ จะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนสลากที่ถือครอง เช่น ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 2 ฉบับ จะได้รับเงินรางวัลรวม 12 ล้านบาท ก่อนหักค่าอากรตามหลักเกณฑ์

ผลหวย N3 งวด 1 พฤศจิกายน 2569

สลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก หรือ N3 จำหน่ายในราคา 20 บาทต่อรายการ ผู้ซื้อสามารถเลือกตัวเลขตั้งแต่ 000 ถึง 999 โดยใช้ผลการออกรางวัล L6 ในงวดเดียวกันเป็นหลักในการตรวจรางวัล

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รางวัลสามตรง

  • หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล
  • เงินรางวัลต่อรายการ: รอประกาศผล

รางวัลสามตรงต้องมีตัวเลขตรงกับเลข 3 หลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 สลาก L6 และอยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั้งหมด

รางวัลสามสลับหลัก

  • หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล
  • เงินรางวัลต่อรายการ: รอประกาศผล

รางวัลสามสลับหลักใช้ตัวเลขชุดเดียวกับรางวัลสามตรง แต่สลับตำแหน่ง โดยจำนวนชุดเลขที่ถูกรางวัลขึ้นอยู่กับว่ามีตัวเลขซ้ำกันหรือไม่

รางวัลสองตรง

  • หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล
  • เงินรางวัลต่อรายการ: รอประกาศผล

รางวัลสองตรงใช้ผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัวของสลาก L6 โดยต้องตรงทั้งตัวเลขและตำแหน่ง

รางวัลพิเศษ N3

  • หมายเลขสลากที่ถูกรางวัลพิเศษ: รอประกาศผล
  • เงินรางวัล: รอประกาศผล

สำหรับรางวัลพิเศษ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะสุ่มหมายเลขสลากที่ถูกรางวัลจากกลุ่มสลาก N3 ที่ถูกรางวัลสามตรงอีกครั้ง โดยเป็นการตรวจสอบหมายเลขสลากที่ออกโดยระบบ ไม่ใช่การซื้อเลขสามหลักแล้วถูกรางวัลพิเศษทุกใบ

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หวย N3 ต่างจาก L6 อย่างไร?

ความแตกต่างสำคัญอยู่ที่วิธีตรวจรางวัลและการคำนวณเงินรางวัล โดยสลาก L6 ใช้หมายเลข 6 หลัก และมีอัตราเงินรางวัลกำหนดไว้ชัดเจน ขณะที่สลาก N3 ใช้หมายเลข 3 หลัก และมีเงินรางวัลเปลี่ยนแปลงตามยอดจำหน่ายกับจำนวนผู้ถูกรางวัล

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สำหรับการตรวจหวย N3 มีหลักเกณฑ์สำคัญที่ควรทราบดังนี้

  1. สามตรง: ใช้เลข 3 หลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 สลาก L6
  2. สามสลับหลัก: ใช้ตัวเลขชุดเดียวกับสามตรง แต่สลับตำแหน่ง
  3. สองตรง: ใช้เลขท้าย 2 ตัวที่สำนักงานสลากฯ ออกรางวัล
  4. รางวัลพิเศษ: สุ่มหมายเลขสลากจากผู้ที่ถูกรางวัลสามตรง

ดังนั้น เลขท้าย 3 ตัวของสลาก L6 ไม่ใช่เลขสำหรับตรวจรางวัลสามตรงของ N3 เพราะรางวัลสามตรงต้องอ้างอิงจากเลขท้าย 3 หลักของรางวัลที่ 1 เท่านั้น

อีกข้อแตกต่างคือ สลาก N3 จัดสรรเงินรางวัลรวมในสัดส่วน 60% ของยอดจำหน่ายแต่ละงวด แล้วแบ่งจ่ายตามประเภทรางวัลและจำนวนผู้ถูกรางวัล ทำให้ไม่สามารถกำหนดล่วงหน้าได้ว่าผู้ถูกรางวัลสามตรง สามสลับหลัก หรือสองตรงจะได้รับเงินเท่าใด

วิธีตรวจหวย N3 L6 ผ่านแอปเป๋าตัง

ผู้ซื้อสลากดิจิทัลทั้งสองประเภทสามารถตรวจสอบผลและรับเงินรางวัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ใช้ซื้อสลาก จากนั้นเลือกเมนูสลากกินแบ่งรัฐบาลและตรวจสอบรายการสลากที่ซื้อไว้

หากถูกรางวัล ระบบจะแสดงข้อมูลรางวัลและช่องทางรับเงินตามเงื่อนไขของสลากแต่ละประเภท

สำหรับสลาก N3 ผู้ถูกรางวัลสามารถเลือกรับเงินผ่าน G Wallet หรือบัญชีธนาคารกรุงไทยที่เชื่อมกับแอปเป๋าตัง โดยต้องยืนยันการขึ้นเงินรางวัลตามขั้นตอนที่กำหนด

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ส่วนผู้ซื้อสลาก L6 แบบดิจิทัลสามารถเลือกช่องทางขึ้นเงินผ่านแอปเป๋าตัง หรือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามเงื่อนไขการรับเงินรางวัล

นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถตรวจผลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และแอปพลิเคชัน GLO Lottery Official เพื่อเปรียบเทียบหมายเลขที่ถูกรางวัลกับข้อมูลทางการ

สำหรับการถ่ายทอดสดหวยงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 สามารถรับชมผ่านอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34 ตั้งแต่เวลา 13.50 น. และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ก่อนเริ่มออกรางวัลเวลา 14.30 น.

ทั้งนี้ ผลการออกรางวัล N3 และ L6 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 จะอัปเดตหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลอย่างเป็นทางการ โดยผู้ซื้อควรตรวจสอบวันที่ออกรางวัลให้ตรงกับสลากที่ถือครองทุกครั้ง

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 พ.ย. 2569 13:00 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2569 13:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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