ตรวจหวย N3 L6 งวด 1 พ.ย. 69 เช็กผลสลากดิจิทัล ครบทุกรางวัล
ตรวจหวย N3 กับ L6 งวด 1 พฤศจิกายน 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (Lottery 6 หรือ L6) และสลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก (Number 3 หรือ N3) ประจำวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ตั้งแต่เวลา 14.30 น. เป็นต้นไป โดยผู้ซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถตรวจสอบผลรางวัลได้หลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลอย่างเป็นทางการ
สำหรับงวดนี้ สลาก L6 มีรางวัลที่ 1 มูลค่า 6 ล้านบาทต่อฉบับ ส่วนสลาก N3 มีรางวัลให้ลุ้นทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่ สามตรง สามสลับหลัก สองตรง และรางวัลพิเศษ โดยเงินรางวัล N3 จะคำนวณจากยอดจำหน่ายสลากและจำนวนผู้ถูกรางวัลในแต่ละงวด
ผลสลากดิจิทัล L6 งวด 1 พฤศจิกายน 2569
สลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก L6 แบบดิจิทัล ใช้ผลการออกรางวัลเดียวกับสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใบ ผู้ซื้อสามารถตรวจหมายเลขทั้ง 6 หลัก รวมถึงรางวัลเลขหน้าและเลขท้ายได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
- หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล
- จำนวนสลากดิจิทัลที่ถูกรางวัลที่ 1: รอประกาศผล
- เงินรางวัลรวมของสลากดิจิทัลที่ถูกรางวัลที่ 1: รอประกาศผล
เลขหน้า 3 ตัว ออก 2 ครั้ง รางวัลละ 4,000 บาท
- หมายเลขที่ 1: รอประกาศผล
- หมายเลขที่ 2: รอประกาศผล
เลขท้าย 3 ตัว ออก 2 ครั้ง รางวัลละ 4,000 บาท
- หมายเลขที่ 1: รอประกาศผล
- หมายเลขที่ 2: รอประกาศผล
เลขท้าย 2 ตัว ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 2,000 บาท
- หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
- หมายเลขที่ 1: รอประกาศผล
- หมายเลขที่ 2: รอประกาศผล
รางวัลที่ 2 ถึงรางวัลที่ 5
- รางวัลที่ 2 จำนวน 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท: รอประกาศผล
- รางวัลที่ 3 จำนวน 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท: รอประกาศผล
- รางวัลที่ 4 จำนวน 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท: รอประกาศผล
- รางวัลที่ 5 จำนวน 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท: รอประกาศผล
สำหรับผู้ซื้อสลากดิจิทัล L6 ผ่านแอปเป๋าตัง หากถูกรางวัลที่ 1 หลายฉบับ จะได้รับเงินรางวัลตามจำนวนสลากที่ถือครอง เช่น ถูกรางวัลที่ 1 จำนวน 2 ฉบับ จะได้รับเงินรางวัลรวม 12 ล้านบาท ก่อนหักค่าอากรตามหลักเกณฑ์
ผลหวย N3 งวด 1 พฤศจิกายน 2569
สลากกินแบ่งรัฐบาลตัวเลขสามหลัก หรือ N3 จำหน่ายในราคา 20 บาทต่อรายการ ผู้ซื้อสามารถเลือกตัวเลขตั้งแต่ 000 ถึง 999 โดยใช้ผลการออกรางวัล L6 ในงวดเดียวกันเป็นหลักในการตรวจรางวัล
รางวัลสามตรง
- หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล
- เงินรางวัลต่อรายการ: รอประกาศผล
รางวัลสามตรงต้องมีตัวเลขตรงกับเลข 3 หลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 สลาก L6 และอยู่ในตำแหน่งเดียวกันทั้งหมด
รางวัลสามสลับหลัก
- หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล
- เงินรางวัลต่อรายการ: รอประกาศผล
รางวัลสามสลับหลักใช้ตัวเลขชุดเดียวกับรางวัลสามตรง แต่สลับตำแหน่ง โดยจำนวนชุดเลขที่ถูกรางวัลขึ้นอยู่กับว่ามีตัวเลขซ้ำกันหรือไม่
รางวัลสองตรง
- หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล
- เงินรางวัลต่อรายการ: รอประกาศผล
รางวัลสองตรงใช้ผลรางวัลเลขท้าย 2 ตัวของสลาก L6 โดยต้องตรงทั้งตัวเลขและตำแหน่ง
รางวัลพิเศษ N3
- หมายเลขสลากที่ถูกรางวัลพิเศษ: รอประกาศผล
- เงินรางวัล: รอประกาศผล
สำหรับรางวัลพิเศษ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะสุ่มหมายเลขสลากที่ถูกรางวัลจากกลุ่มสลาก N3 ที่ถูกรางวัลสามตรงอีกครั้ง โดยเป็นการตรวจสอบหมายเลขสลากที่ออกโดยระบบ ไม่ใช่การซื้อเลขสามหลักแล้วถูกรางวัลพิเศษทุกใบ
หวย N3 ต่างจาก L6 อย่างไร?
ความแตกต่างสำคัญอยู่ที่วิธีตรวจรางวัลและการคำนวณเงินรางวัล โดยสลาก L6 ใช้หมายเลข 6 หลัก และมีอัตราเงินรางวัลกำหนดไว้ชัดเจน ขณะที่สลาก N3 ใช้หมายเลข 3 หลัก และมีเงินรางวัลเปลี่ยนแปลงตามยอดจำหน่ายกับจำนวนผู้ถูกรางวัล
สำหรับการตรวจหวย N3 มีหลักเกณฑ์สำคัญที่ควรทราบดังนี้
- สามตรง: ใช้เลข 3 หลักสุดท้ายของรางวัลที่ 1 สลาก L6
- สามสลับหลัก: ใช้ตัวเลขชุดเดียวกับสามตรง แต่สลับตำแหน่ง
- สองตรง: ใช้เลขท้าย 2 ตัวที่สำนักงานสลากฯ ออกรางวัล
- รางวัลพิเศษ: สุ่มหมายเลขสลากจากผู้ที่ถูกรางวัลสามตรง
ดังนั้น เลขท้าย 3 ตัวของสลาก L6 ไม่ใช่เลขสำหรับตรวจรางวัลสามตรงของ N3 เพราะรางวัลสามตรงต้องอ้างอิงจากเลขท้าย 3 หลักของรางวัลที่ 1 เท่านั้น
อีกข้อแตกต่างคือ สลาก N3 จัดสรรเงินรางวัลรวมในสัดส่วน 60% ของยอดจำหน่ายแต่ละงวด แล้วแบ่งจ่ายตามประเภทรางวัลและจำนวนผู้ถูกรางวัล ทำให้ไม่สามารถกำหนดล่วงหน้าได้ว่าผู้ถูกรางวัลสามตรง สามสลับหลัก หรือสองตรงจะได้รับเงินเท่าใด
วิธีตรวจหวย N3 L6 ผ่านแอปเป๋าตัง
ผู้ซื้อสลากดิจิทัลทั้งสองประเภทสามารถตรวจสอบผลและรับเงินรางวัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง โดยเข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่ใช้ซื้อสลาก จากนั้นเลือกเมนูสลากกินแบ่งรัฐบาลและตรวจสอบรายการสลากที่ซื้อไว้
หากถูกรางวัล ระบบจะแสดงข้อมูลรางวัลและช่องทางรับเงินตามเงื่อนไขของสลากแต่ละประเภท
สำหรับสลาก N3 ผู้ถูกรางวัลสามารถเลือกรับเงินผ่าน G Wallet หรือบัญชีธนาคารกรุงไทยที่เชื่อมกับแอปเป๋าตัง โดยต้องยืนยันการขึ้นเงินรางวัลตามขั้นตอนที่กำหนด
ส่วนผู้ซื้อสลาก L6 แบบดิจิทัลสามารถเลือกช่องทางขึ้นเงินผ่านแอปเป๋าตัง หรือสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตามเงื่อนไขการรับเงินรางวัล
นอกจากนี้ ประชาชนยังสามารถตรวจผลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และแอปพลิเคชัน GLO Lottery Official เพื่อเปรียบเทียบหมายเลขที่ถูกรางวัลกับข้อมูลทางการ
สำหรับการถ่ายทอดสดหวยงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 สามารถรับชมผ่านอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34 ตั้งแต่เวลา 13.50 น. และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 ตั้งแต่เวลา 14.00 น. ก่อนเริ่มออกรางวัลเวลา 14.30 น.
ทั้งนี้ ผลการออกรางวัล N3 และ L6 ประจำวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 จะอัปเดตหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผลอย่างเป็นทางการ โดยผู้ซื้อควรตรวจสอบวันที่ออกรางวัลให้ตรงกับสลากที่ถือครองทุกครั้ง
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ตรวจผลรางวัลอย่างเป็นทางการ
- สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล กำหนดเวลาออกรางวัลและช่องทางถ่ายทอดสด