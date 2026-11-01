ย้อนโพสต์ บุ๋ม ปนัดดา เปิดรับบริจาคสร้างบังเกอร์ ช่วงไทย-กัมพูชาตึงเครียด
ประเด็นเงินบริจาคของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ยังไม่จบ หลังเพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก นำโพสต์เก่าที่อ้างว่าเผยแพร่เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 มาเปิดเผย โดยเป็นคลิปวิดีโอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินซื้อปูนซีเมนต์สร้างบังเกอร์และห้องน้ำให้ทหาร พร้อมระบุชื่อบัญชีรับบริจาค ซึ่งตรงกับชื่อบัญชีที่มีรายงานว่าโอนเงินให้ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการพูลวิลล่าในจังหวัดภูเก็ต
เพจดาวแปดแฉกระบุว่า โพสต์รับบริจาคของบุ๋มเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 มีข้อความเชิญชวนประชาชนร่วมสมทบทุนว่า
“ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อปูนทำบังเกอร์ และสร้างห้องน้ำ สนับสนุนมอบให้ลูกๆ ทหารได้ใช้ค่ะ”
ภายในโพสต์ระบุชื่อบัญชี องค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ธนาคารกสิกรไทย เพื่อเปิดรับเงินจากประชาชนตามกำลังศรัทธา
ช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชา หลังทั้งสองประเทศตกลงหยุดยิงตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2568 แต่ยังมีรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงเกิดขึ้นเป็นระยะ โดยเฉพาะวันที่ 24 ถึง 25 กันยายน กองทัพบกไทยรายงานว่าตรวจพบการยิงปืนเล็ก เสียงคล้ายระเบิด และโดรนใกล้แนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ
ต่อมาวันที่ 26 กันยายน ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เพจดาวแปดแฉกอ้างว่าบุ๋มเผยแพร่คลิปเชิญชวนบริจาค กองทัพภาคที่ 2 รายงานว่าตรวจพบโดรนบริเวณปราสาทตาควาย 2 ลำ และปราสาทตาเมือน 1 ลำ ขณะที่กองกำลังทั้งสองฝ่ายยังประจำอยู่ตามแนวที่มั่น และทหารไทยยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
หลังพบโพสต์เก่า เพจดาวแปดแฉกนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับรายการเดินบัญชีของช่างเอ๋ หรือ อภิชาติ ผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งก่อนหน้านี้เคยนำเอกสารทางการเงินให้สื่อมวลชนตรวจสอบ ระหว่างมีข้อพิพาทเกี่ยวกับโครงการพูลวิลล่าที่เชื่อมโยงกับ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีของบุ๋ม
จากข้อมูลที่เพจนำเสนอ อ้างว่ามีเงินโอนจากบัญชีชื่อองค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เข้าบัญชีช่างเอ๋หลายครั้งในเดือนกันยายน 2568 เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน จำนวน 400,000 บาท และวันที่ 4 กันยายน อีก 200,000 บาท
ต่อมาวันที่ 8 กันยายน มีรายการโอน 868,649 บาท วันที่ 11 กันยายน จำนวน 554,379 บาท และวันที่ 19 กันยายน อีก 545,379 บาท
ส่วนวันที่ 26 กันยายน ซึ่งตรงกับวันที่เพจอ้างว่าบุ๋มเผยแพร่คลิปเชิญชวนบริจาคสร้างบังเกอร์ มีรายการโอนอีก 2 ครั้ง จำนวน 900,000 บาท และ 1,000,000 บาท ก่อนจะมีรายการโอนอีก 253,000 บาท ในวันที่ 28 กันยายน
เมื่อรวมตัวเลขทั้ง 8 รายการตามข้อมูลของเพจดาวแปดแฉก จะมีมูลค่า 4,721,407 บาท โดยเพจตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดบัญชีที่ถูกเผยแพร่เพื่อรับบริจาคช่วยเหลือทหาร จึงมีรายการเงินโอนไปยังบัญชีผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับโครงการพูลวิลล่าในช่วงเวลาเดียวกัน
นอกจากนี้ เพจยังอ้างข้อมูลรายการเดินบัญชีช่วงวันที่ 2 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 ว่ามีเงินโอนจากบัญชีชื่อเดียวกันเข้าบัญชีของช่างเอ๋อีก 6,329,138.89 บาท
เมื่อนำยอดเงินสองช่วงเวลามารวมกันตามข้อมูลที่เพจเปิดเผย จะเท่ากับ 11,050,545.89 บาท แต่ยังไม่มีข้อยืนยันว่าเงินทั้งหมดมีที่มาจากการบริจาคเพื่อสร้างบังเกอร์ หรือถูกนำไปใช้ก่อสร้างพูลวิลล่าเป็นจำนวนเท่าใด
ประเด็นที่เพจดาวแปดแฉกต้องการให้ตรวจสอบคือ การใช้บัญชีชื่อองค์กรทำดีรับบริจาคเงินจากประชาชน แล้วมีรายการโอนไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างเอกชน โดยเรียกร้องให้เจ้าของบัญชีชี้แจงวัตถุประสงค์ของการโอนเงินแต่ละรายการ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย
ก่อนหน้านี้ รายการลุยชนข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 และรายการโหนกระแส เคยนำเสนอข้อมูลเส้นทางเงินที่เกี่ยวข้องกับช่างเอ๋ โดยพบว่ามีทั้งเงินจากบัญชีในชื่อมูลนิธิองค์กรทำดี และบัญชีชื่อองค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โอนเข้ามายังบัญชีของผู้รับเหมา
ช่างเอ๋เคยให้ข้อมูลผ่านรายการโหนกระแสว่า เงินที่ได้รับบางส่วนเป็นค่าก่อสร้างโครงการพูลวิลล่า ขณะที่บางรายการไม่มีใบวางบิลเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง โดยระบุว่าได้รับคำสั่งจากก๊อตให้โอนเงินบางส่วนต่อไปยังบัญชีของก๊อต และตนไม่ได้รับคำอธิบายว่านำเงินไปใช้เพื่ออะไร
สำหรับบัญชีที่กำลังถูกตั้งข้อสงสัย บุ๋ม ปนัดดา เคยชี้แจงว่า บัญชีองค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นบัญชีที่เปิดใช้ก่อนจดทะเบียนมูลนิธิ ต่อมาจึงเปิดบัญชีชื่อมูลนิธิองค์กรทำดีขึ้นอีกบัญชีหนึ่ง โดยยอมรับว่าบัญชีเดิมยังไม่ได้ปิด และอาจมีการเผยแพร่ข้อมูลบัญชีเก่าผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยู่บ้าง
ขณะที่สรปุก คนใกล้ชิดของบุ๋ม ซึ่งเคยช่วยดูแลการเผยแพร่ข้อมูลรับบริจาค ยอมรับว่าเคยนำเลขบัญชีเก่ามาโพสต์โดยไม่ทราบว่าไม่ควรใช้บัญชีประเภทนี้รับบริจาคในนามมูลนิธิ พร้อมระบุว่าภายหลังทีมงานได้กำชับให้ใช้บัญชีมูลนิธิเป็นหลัก
ด้านบุ๋ม ปนัดดา เคยชี้แจงเกี่ยวกับเส้นทางเงินที่โอนให้ช่างเอ๋ว่า ตนเข้าใจว่าเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับก่อสร้างอาคารมูลนิธิในจังหวัดปทุมธานี โดยมีบุคคลใกล้ชิดเป็นผู้ประสานงานและส่งยอดค่าใช้จ่ายมาให้โอน พร้อมยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องการนำเงินไปเกี่ยวข้องกับโครงการพูลวิลล่าที่ภูเก็ตตามที่ถูกตั้งข้อสงสัย
ต่อมาวันที่ 29 ตุลาคม 2569 มูลนิธิองค์กรทำดีออกแถลงการณ์ให้บุ๋มยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานมูลนิธิเป็นการชั่วคราว พร้อมแต่งตั้ง พรพรรณ ภุมรินทร์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่รักษาการแทน และประกาศระงับการรับบริจาคทุกช่องทางระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเงินและโครงการก่อสร้าง
มูลนิธิระบุว่า ยังอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการก่อสร้างและตรวจสอบการจ่ายเงิน หากพบว่ามีบุคคลใดกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมาย
สำหรับข้อมูลล่าสุดที่เพจดาวแปดแฉกนำมาเปิดเผย ยังไม่มีผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่า เงินที่ประชาชนบริจาคเพื่อสร้างบังเกอร์ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ จึงต้องรอการตรวจสอบรายการเดินบัญชี เอกสารการจ่ายเงิน และรายละเอียดการใช้จ่ายของแต่ละโครงการ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป
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แหล่งข่าวอ้างอิง
- เพจดาวแปดแฉก เผยโพสต์เก่ารับบริจาคสร้างบังเกอร์และตั้งข้อสังเกตเส้นทางเงิน
- กองทัพภาคที่ 2 สรุปสถานการณ์ชายแดนไทย–กัมพูชา วันที่ 26 กันยายน 2568