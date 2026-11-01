ย้อนโพสต์ บุ๋ม ปนัดดา เปิดรับบริจาคสร้างบังเกอร์ ช่วงไทย-กัมพูชาตึงเครียด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 พ.ย. 2569 09:50 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2569 09:50 น.
ย้อนโพสต์ บุ๋ม ปนัดดา เปิดรับบริจาคสร้างบังเกอร์ ช่วงไทย-กัมพูชาตึงเครียด
เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

ประเด็นเงินบริจาคของ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ยังไม่จบ หลังเพจเฟซบุ๊ก ดาวแปดแฉก นำโพสต์เก่าที่อ้างว่าเผยแพร่เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 มาเปิดเผย โดยเป็นคลิปวิดีโอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินซื้อปูนซีเมนต์สร้างบังเกอร์และห้องน้ำให้ทหาร พร้อมระบุชื่อบัญชีรับบริจาค ซึ่งตรงกับชื่อบัญชีที่มีรายงานว่าโอนเงินให้ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการพูลวิลล่าในจังหวัดภูเก็ต

เพจดาวแปดแฉกระบุว่า โพสต์รับบริจาคของบุ๋มเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2568 มีข้อความเชิญชวนประชาชนร่วมสมทบทุนว่า

“ร่วมสมทบทุนเพื่อจัดซื้อปูนทำบังเกอร์ และสร้างห้องน้ำ สนับสนุนมอบให้ลูกๆ ทหารได้ใช้ค่ะ”

โฆษณา

ภายในโพสต์ระบุชื่อบัญชี องค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ธนาคารกสิกรไทย เพื่อเปิดรับเงินจากประชาชนตามกำลังศรัทธา

บุ๋มเปิดรับบริจาคพร้อมเลขบัญชี
เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

ช่วงเวลาดังกล่าวตรงกับสถานการณ์ความตึงเครียดบริเวณชายแดนไทยและกัมพูชา หลังทั้งสองประเทศตกลงหยุดยิงตั้งแต่วันที่ 28 กรกฎาคม 2568 แต่ยังมีรายงานเหตุการณ์ด้านความมั่นคงเกิดขึ้นเป็นระยะ โดยเฉพาะวันที่ 24 ถึง 25 กันยายน กองทัพบกไทยรายงานว่าตรวจพบการยิงปืนเล็ก เสียงคล้ายระเบิด และโดรนใกล้แนวชายแดนจังหวัดสุรินทร์และศรีสะเกษ

ต่อมาวันที่ 26 กันยายน ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่เพจดาวแปดแฉกอ้างว่าบุ๋มเผยแพร่คลิปเชิญชวนบริจาค กองทัพภาคที่ 2 รายงานว่าตรวจพบโดรนบริเวณปราสาทตาควาย 2 ลำ และปราสาทตาเมือน 1 ลำ ขณะที่กองกำลังทั้งสองฝ่ายยังประจำอยู่ตามแนวที่มั่น และทหารไทยยังคงเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

โฆษณา
บุ๋มช่วยเหลือทหาร
เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

หลังพบโพสต์เก่า เพจดาวแปดแฉกนำข้อมูลมาเปรียบเทียบกับรายการเดินบัญชีของช่างเอ๋ หรือ อภิชาติ ผู้รับเหมาก่อสร้างในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งก่อนหน้านี้เคยนำเอกสารทางการเงินให้สื่อมวลชนตรวจสอบ ระหว่างมีข้อพิพาทเกี่ยวกับโครงการพูลวิลล่าที่เชื่อมโยงกับ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีของบุ๋ม

โฆษณา

จากข้อมูลที่เพจนำเสนอ อ้างว่ามีเงินโอนจากบัญชีชื่อองค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เข้าบัญชีช่างเอ๋หลายครั้งในเดือนกันยายน 2568 เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 กันยายน จำนวน 400,000 บาท และวันที่ 4 กันยายน อีก 200,000 บาท

บุ๋ม ปนัดดา เปิดบริจาคช่วยสร้างบังเกอร์
เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

ต่อมาวันที่ 8 กันยายน มีรายการโอน 868,649 บาท วันที่ 11 กันยายน จำนวน 554,379 บาท และวันที่ 19 กันยายน อีก 545,379 บาท

โฆษณา

ส่วนวันที่ 26 กันยายน ซึ่งตรงกับวันที่เพจอ้างว่าบุ๋มเผยแพร่คลิปเชิญชวนบริจาคสร้างบังเกอร์ มีรายการโอนอีก 2 ครั้ง จำนวน 900,000 บาท และ 1,000,000 บาท ก่อนจะมีรายการโอนอีก 253,000 บาท ในวันที่ 28 กันยายน

เมื่อรวมตัวเลขทั้ง 8 รายการตามข้อมูลของเพจดาวแปดแฉก จะมีมูลค่า 4,721,407 บาท โดยเพจตั้งข้อสังเกตว่า เหตุใดบัญชีที่ถูกเผยแพร่เพื่อรับบริจาคช่วยเหลือทหาร จึงมีรายการเงินโอนไปยังบัญชีผู้รับเหมาที่เกี่ยวข้องกับโครงการพูลวิลล่าในช่วงเวลาเดียวกัน

นอกจากนี้ เพจยังอ้างข้อมูลรายการเดินบัญชีช่วงวันที่ 2 ตุลาคม 2568 ถึง 31 มกราคม 2569 ว่ามีเงินโอนจากบัญชีชื่อเดียวกันเข้าบัญชีของช่างเอ๋อีก 6,329,138.89 บาท

โฆษณา

เมื่อนำยอดเงินสองช่วงเวลามารวมกันตามข้อมูลที่เพจเปิดเผย จะเท่ากับ 11,050,545.89 บาท แต่ยังไม่มีข้อยืนยันว่าเงินทั้งหมดมีที่มาจากการบริจาคเพื่อสร้างบังเกอร์ หรือถูกนำไปใช้ก่อสร้างพูลวิลล่าเป็นจำนวนเท่าใด

บุ๋มเปิดรับบริจาคสร้างบังเกอร์ให้ทหาร
เฟซบุ๊ก ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี

ประเด็นที่เพจดาวแปดแฉกต้องการให้ตรวจสอบคือ การใช้บัญชีชื่อองค์กรทำดีรับบริจาคเงินจากประชาชน แล้วมีรายการโอนไปยังบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างเอกชน โดยเรียกร้องให้เจ้าของบัญชีชี้แจงวัตถุประสงค์ของการโอนเงินแต่ละรายการ รวมถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเบิกจ่าย

โฆษณา

ก่อนหน้านี้ รายการลุยชนข่าว ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 และรายการโหนกระแส เคยนำเสนอข้อมูลเส้นทางเงินที่เกี่ยวข้องกับช่างเอ๋ โดยพบว่ามีทั้งเงินจากบัญชีในชื่อมูลนิธิองค์กรทำดี และบัญชีชื่อองค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โอนเข้ามายังบัญชีของผู้รับเหมา

ช่างเอ๋เคยให้ข้อมูลผ่านรายการโหนกระแสว่า เงินที่ได้รับบางส่วนเป็นค่าก่อสร้างโครงการพูลวิลล่า ขณะที่บางรายการไม่มีใบวางบิลเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้าง โดยระบุว่าได้รับคำสั่งจากก๊อตให้โอนเงินบางส่วนต่อไปยังบัญชีของก๊อต และตนไม่ได้รับคำอธิบายว่านำเงินไปใช้เพื่ออะไร

โฆษณา

สำหรับบัญชีที่กำลังถูกตั้งข้อสงสัย บุ๋ม ปนัดดา เคยชี้แจงว่า บัญชีองค์กรทำดี โดย น.ส.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็นบัญชีที่เปิดใช้ก่อนจดทะเบียนมูลนิธิ ต่อมาจึงเปิดบัญชีชื่อมูลนิธิองค์กรทำดีขึ้นอีกบัญชีหนึ่ง โดยยอมรับว่าบัญชีเดิมยังไม่ได้ปิด และอาจมีการเผยแพร่ข้อมูลบัญชีเก่าผ่านสื่อสังคมออนไลน์อยู่บ้าง

ขณะที่สรปุก คนใกล้ชิดของบุ๋ม ซึ่งเคยช่วยดูแลการเผยแพร่ข้อมูลรับบริจาค ยอมรับว่าเคยนำเลขบัญชีเก่ามาโพสต์โดยไม่ทราบว่าไม่ควรใช้บัญชีประเภทนี้รับบริจาคในนามมูลนิธิ พร้อมระบุว่าภายหลังทีมงานได้กำชับให้ใช้บัญชีมูลนิธิเป็นหลัก

โฆษณา

ด้านบุ๋ม ปนัดดา เคยชี้แจงเกี่ยวกับเส้นทางเงินที่โอนให้ช่างเอ๋ว่า ตนเข้าใจว่าเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับก่อสร้างอาคารมูลนิธิในจังหวัดปทุมธานี โดยมีบุคคลใกล้ชิดเป็นผู้ประสานงานและส่งยอดค่าใช้จ่ายมาให้โอน พร้อมยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องการนำเงินไปเกี่ยวข้องกับโครงการพูลวิลล่าที่ภูเก็ตตามที่ถูกตั้งข้อสงสัย

ต่อมาวันที่ 29 ตุลาคม 2569 มูลนิธิองค์กรทำดีออกแถลงการณ์ให้บุ๋มยุติการปฏิบัติหน้าที่ประธานมูลนิธิเป็นการชั่วคราว พร้อมแต่งตั้ง พรพรรณ ภุมรินทร์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่รักษาการแทน และประกาศระงับการรับบริจาคทุกช่องทางระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเงินและโครงการก่อสร้าง

มูลนิธิระบุว่า ยังอยู่ระหว่างรวบรวมเอกสารการก่อสร้างและตรวจสอบการจ่ายเงิน หากพบว่ามีบุคคลใดกระทำผิดก็จะดำเนินการตามกฎหมาย

สำหรับข้อมูลล่าสุดที่เพจดาวแปดแฉกนำมาเปิดเผย ยังไม่มีผลการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยืนยันว่า เงินที่ประชาชนบริจาคเพื่อสร้างบังเกอร์ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์หรือไม่ จึงต้องรอการตรวจสอบรายการเดินบัญชี เอกสารการจ่ายเงิน และรายละเอียดการใช้จ่ายของแต่ละโครงการ เพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงต่อไป

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

แหล่งข่าวอ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 พ.ย. 2569 09:50 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2569 09:50 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตรวจหวย N3 L6 งวด 1 พ.ย. 69 เช็กผลสลากดิจิทัล ครบทุกรางวัล

ตรวจหวย N3 L6 งวด 1 พ.ย. 69 เช็กผลสลากดิจิทัล ครบทุกรางวัล

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2569
เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร 1 พ.ย. 69 มาแล้ว เปิดเลขลอยในอ่างก่อนหวยออก

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร 1 พ.ย. 69 เปิดเลขลอยในอ่างก่อนหวยออก

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2569
เลขเด็ด อ.ต้นน้ำ 1/11/69 เปิดโพยชุดโปรด พร้อมสองตัว สามตัว เม็ดเดียว

เลขเด็ด อ.ต้นน้ำ 1/11/69 เปิดโพยชุดโปรด พร้อมสองตัว สามตัว เม็ดเดียว

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2569
ถ่ายทอดสดหวย 1 พ.ย. 69 ดูสดช่องไหน เช็กลิงก์หวยออก เริ่ม 14.30 น.

ถ่ายทอดสดหวย 1 พ.ย. 69 ดูสดช่องไหน เช็กลิงก์หวยออก เริ่ม 14.30 น.

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
ประวัติ ออยศรี คือใคร จากผู้สนับสนุนทนายตั้ม สู่ดราม่า อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ข่าว

ประวัติ ออยศรี คือใคร จากผู้สนับสนุนทนายตั้ม สู่ดราม่า อ.เบียร์ คนตื่นธรรม

13 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร 1 พ.ย. 69 มาแล้ว เปิดเลขลอยในอ่างก่อนหวยออก เลขเด็ด

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร 1 พ.ย. 69 เปิดเลขลอยในอ่างก่อนหวยออก

41 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.ต้นน้ำ 1/11/69 เปิดโพยชุดโปรด พร้อมสองตัว สามตัว เม็ดเดียว เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.ต้นน้ำ 1/11/69 เปิดโพยชุดโปรด พร้อมสองตัว สามตัว เม็ดเดียว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 1 พ.ย. 69 ดูสดช่องไหน เช็กลิงก์หวยออก เริ่ม 14.30 น. ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 1 พ.ย. 69 ดูสดช่องไหน เช็กลิงก์หวยออก เริ่ม 14.30 น.

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด มหาทักษา 1/11/69 เปิดตารางเลขมงคล ก่อนหวยออกบ่ายวันอาทิตย์ เลขเด็ด

เลขเด็ด มหาทักษา 1/11/69 เปิดตารางเลขมงคล ก่อนหวยออกบ่ายวันอาทิตย์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ย. 69 ทำไมวงเงินเหลือ 300 บาท จากเดือนก่อน 1,000 เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ย. 69 ทำไมวงเงินเหลือ 300 บาท จากเดือนก่อน 1,000

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยเด้ง หลวงพี่โต้ง 1 พ.ย. 69 มาแล้ว วิเคราะห์เลขวงกลมก่อนหวยออก เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยเด้ง หลวงพี่โต้ง 1 พ.ย. 69 มาแล้ว วิเคราะห์เลขวงกลมก่อนหวยออก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด โปเตโต้ 1/11/69 มาตามนัด เตือนมิจฉาชีพแอบอเางชื่อวง เลขเด็ด

เลขเด็ด โปเตโต้ 1/11/69 มาตามนัด เตือนมิจฉาชีพแอบอเางชื่อวง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด นกตาทิพย์ 1 พ.ย. 69 มาแล้ว เปิดโพยเลขเด่น พร้อมชุด 2 ตัวงวดนี้ Line News

เลขเด็ด นกตาทิพย์ 1 พ.ย. 69 มาแล้ว เปิดโพยเลขเด่น พร้อมชุด 2 ตัวงวดนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า ออยศรี ปะทะ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ปมบริจาคพันบาท ท้าตรวจมูลนิธิ ข่าว

สรุปดราม่า ออยศรี ปะทะ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ปมบริจาคพันบาท ท้าตรวจมูลนิธิ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ้าแม่ตะเคียนทอง 1 พ.ย. 69 มาแล้ว เช็กเลขมงคลงวดวันอาทิตย์ เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ้าแม่ตะเคียนทอง 1 พ.ย. 69 มาแล้ว เช็กเลขมงคลงวดวันอาทิตย์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดี้ นิติพงษ์ ขอบิณฑบาต อย่ายกเลิกใบขับขี่ตลอดชีพ ขับรถเกือบ 50 ปีไม่เคยหลับใน ข่าว

ดี้ นิติพงษ์ ขอบิณฑบาต อย่ายกเลิกใบขับขี่ตลอดชีพ ขับรถเกือบ 50 ปีไม่เคยหลับใน

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถิติหวยออกวันอาทิตย์ ย้อนหลัง 50 งวด รับหวย 1 พ.ย. 69 เลขเด็ด

หวยออกวันอาทิตย์ สถิติย้อนหลัง 50 งวด รับหวย 1 พ.ย. 69 สรุปเลขท้าย 2 ตัว ออกบ่อยสุด

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 1/11/69 เปิดเลขธูปมงคล 3 ตัวตรง เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 1/11/69 เปิดเลขธูปมงคล 3 ตัวตรง พร้อมเลขกลับ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เข้าพบตำรวจ ก่อนนัด 12 พ.ย. มอบสัญญาซื้อขายที่ดินนครนายก ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา เข้าพบตำรวจ ก่อนนัด 12 พ.ย. มอบสัญญาซื้อขายที่ดินนครนายก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยออมสิน 1 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดสลาก 2 ปี และ 5 ปี ลุ้นรางวัล 30 ล้าน ตรวจหวย

อัปเดตผลหวยออมสิน 1 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดสลาก 2 ปี และ 5 ปี ลุ้นรางวัล 30 ล้าน

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด แอสตัน วิลลา พบ ฟูแลม 1 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ข่าวกีฬา

ดูบอลสด แอสตัน วิลลา พบ ฟูแลม 1 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น ชเวบูลอัม (Choi Bool Am) นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิต ในวัย 87 ปี หลังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล แฟนคลับแห่อาลัย บันเทิง

สิ้น นักแสดงอาวุโส เสียชีวิต ขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาล สิริอายุ 87 ปี

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด สเปอร์ส พบ คริสตัล พาเลซ 1 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ข่าวกีฬา

ดูบอลสด สเปอร์ส พบ คริสตัล พาเลซ 1 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายเดชา แย้มแหล่งข่าววงในจ่อแฉ บุ๋ม ปนัดดา เพียบ! อาจเจอ &quot;ลาสบอส&quot; เร็วๆ นี้ ข่าว

ทนายเดชา แย้มแหล่งข่าววงในจ่อแฉ บุ๋ม ปนัดดา เพียบ! ลั่น อาจเจอ “ลาสบอส”

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
พชร์ อานนท์ โพสต์แซ่บถึงใคร? ตอบไม่ได้ร้องให้ไว้ก่อน ลั่น เป็นคำสอนดารารุ่นพี่ บันเทิง

พชร์ อานนท์ โพสต์แซ่บถึงใคร? ตอบไม่ได้ร้องให้ไว้ก่อน ลั่น เป็นคำสอนดารารุ่นพี่

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรปุก ขออยู่จุดเดิม แม้พิรุธโผล่เพียบ พ้อ เหมือนคนอกหักซ้ำๆ ถ้าทำผิดจริงโคตรใจร้าย ข่าว

สรปุก ขออยู่จุดเดิม แม้พิรุธโผล่เพียบ พ้อ เหมือนคนอกหักซ้ำๆ ถ้าทำผิดจริงโคตรใจร้าย

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด เบรนท์ฟอร์ด พบ ฟอเรสต์ 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก ข่าวกีฬา

ดูบอลสด เบรนท์ฟอร์ด พบ ฟอเรสต์ 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ทนายเพชร ทนายคนใหม่ผู้ดูแลคดีให้ บุ๋ม ปนัดดา ดีกรีประธานสภาทนายความจ.ชลบุรี ข่าว

ประวัติ ทนายเพชร ผู้ดูแลคดีให้ บุ๋ม ปนัดดา ดีกรีประธานสภาทนายความจ.ชลบุรี

24 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด แมนซิตี้ พบ ไบรท์ตัน 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด ข่าวกีฬา

ดูบอลสด แมนซิตี้ พบ ไบรท์ตัน 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด

1 วัน ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปสรุปดราม่า ออยศรี ปะทะ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ปมบริจาคพันบาท ท้าตรวจมูลนิธิ