สรุปดราม่า ออยศรี ปะทะ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ปมบริจาคพันบาท ท้าตรวจมูลนิธิ
สรุปดราม่าออยศรีไม่พอใจคำพูด อ.เบียร์ ระหว่างไลฟ์สด หลังถูกแซะเรื่องเงินบริจาค 1,000 บาท ด้านทนายเดชาออกโรงเตือนอย่าประเมินคู่กรณีต่ำ ก่อนทั้งสองฝ่ายเปิดศึกโต้เดือด ท้ากันตรวจสอบมูลนิธิ
ต้นเรื่องเกิดขึ้นระหว่างที่ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม กำลังไลฟ์สดขณะนั่งอยู่ในรถ มีผู้ติดตามเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่า “ระวังออยศรีนะอาจารย์” ทำให้เจ้าตัวถามกลับว่า “ใครวะออยศรี” ก่อนมีลูกศิษย์อธิบายว่าเป็นบุคคลที่เดินทางไปร้องเรียนที่กองบังคับการปราบปราม กรณีเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดีของบุ๋ม ปนัดดา
หลังได้รับข้อมูลเพิ่มเติม อ.เบียร์ แสดงความคิดเห็นถึงจำนวนเงินบริจาค 1,000 บาท ด้วยความประหลาดใจ พร้อมกล่าวว่า
“บริจาค 1,000 วิ่งร้องแร่แห่กระเชอ เป็นผู้เสียหาย”
อย่างไรก็ตาม อ.เบียร์ กล่าวต่อว่า ทุกคนมีสิทธิร้องเรียนและขอให้ตรวจสอบได้ หากมีข้อสงสัยก็ควรเปิดโอกาสให้ตรวจสอบ เพราะเป็นเรื่องดีที่จะทำให้เกิดความโปร่งใส
คำพูดนี้ทำให้ ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ ออกมาแสดงความคิดเห็นผ่านไลฟ์สด โดยฝากเตือน อ.เบียร์ ว่าไม่ควรประเมินออยศรีต่ำเกินไป หลังเห็นการตั้งคำถามถึงสิทธิร้องเรียนของผู้ที่บริจาคเงินเพียง 1,000 บาท
ทนายเดชาระบุว่า ออยศรีมีสิทธิตรวจสอบการใช้เงินบริจาค พร้อมตั้งคำถามกลับว่า หากวันหนึ่งออยศรีหันมาตรวจสอบ อ.เบียร์ ขึ้นมาบ้าง จะกลายเป็นบุคคลที่ถูกตรวจสอบรายต่อไปหรือไม่
ต่อมา ออยศรี ออกมาไลฟ์สดตอบโต้ โดยเปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้มีบุคคลโทรศัพท์มาหาตนเอง อ้างว่า อ.เบียร์ ต้องการให้ขึ้นไลฟ์สดด้วย แต่เมื่อเข้าไปร่วมไลฟ์ อ.เบียร์ กลับปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นคนเรียกมา พร้อมใช้สรรพนามไม่สุภาพในการพูดคุย
ออยศรีระบุว่า ไม่แน่ใจว่าผู้ที่โทรศัพท์มานั้นเป็นแฟนคลับที่นำชื่อ อ.เบียร์ ไปแอบอ้างหรือไม่ จึงต้องการให้อีกฝ่ายช่วยตักเตือนผู้ติดตาม ไม่ใช่กลับมาใช้ถ้อยคำรุนแรงใส่ตนเอง
“กูไม่ได้นับถือมึงนะ .. มึงไม่ใช่ว่าอยากจะมาขึ้นมึงขึ้นกูกับใครก็ได้”
นอกจากนี้ ออยศรียังไม่พอใจที่ อ.เบียร์ พูดถึงยอดเงินบริจาค 1,000 บาท โดยมองว่าผู้ที่รับเงินบริจาคไม่ควรดูแคลนจำนวนเงินของผู้บริจาค ไม่ว่าจะมากหรือน้อย พร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดตอนแรกจึงพูดในลักษณะดูถูกเงินจำนวนดังกล่าว ก่อนจะกลับมาบอกว่าทุกคนมีสิทธิตรวจสอบได้
ประเด็นเงิน 1,000 บาท มีที่มาจากการที่ออยศรีเดินทางไปกองบังคับการปราบปราม เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569 เพื่อร้องเรียนให้ตรวจสอบการใช้เงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี หลังเจ้าตัวเคยโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2568
ออยศรีตั้งข้อสงสัยเกี่ยวกับชื่อบัญชีที่ใช้รับบริจาคและการนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ โดยขอให้ตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริง ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปทางคดีว่าบุคคลใดนำเงินบริจาคไปใช้โดยผิดกฎหมาย
ขณะที่ อ.เบียร์ ไม่ปล่อยให้เรื่องจบเพียงเท่านั้น ก่อนออกมาไลฟ์สดตอบโต้คำวิจารณ์ของออยศรี โดยยืนยันว่าตนเองไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มหาเรื่อง และไม่ยอมให้ใครเข้ามาต่อว่าโดยไม่มีการตอบกลับ
“มึงโพสต์เก่ง แต่กุด่าเก่ง มึงพิมพ์เก่ง แต่กุพูดเก่งกว่า”
อ.เบียร์ ยังตอบโต้เรื่องที่ออยศรีประกาศว่าไม่ได้นับถือตนเอง โดยระบุว่าไม่เคยร้องขอให้ออยศรีหรือบุคคลใดมาเคารพนับถือ พร้อมยืนยันว่าหากอีกฝ่ายเข้ามาร่วมไลฟ์อีก ก็จะใช้สรรพนามแบบเดิม และยินดีให้ออยศรีเรียกกลับด้วยสรรพนามเดียวกัน
จากนั้น อ.เบียร์ พูดถึงประเด็นการตรวจสอบมูลนิธิ โดยประกาศว่าไม่กังวลหากออยศรีต้องการเข้ามาตรวจสอบ พร้อมเปิดทางให้นัดวันเวลาและพาผู้เกี่ยวข้องมาร่วมตรวจสอบได้
“ส่วนเรื่องจะตรวจสอบมูลนิธิกุ ดูปากกุนะ มึงนัดวันเวลามาได้เลย กุอยากให้มึมาตรวจสอบ”
อ.เบียร์ ยังระบุว่า ออยศรีสามารถเชิญผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นักการเมือง หรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมาร่วมตรวจสอบได้ โดยตนเองยืนยันว่าไม่ได้ทำผิดและไม่มีเหตุผลต้องหวาดกลัว
ช่วงท้ายไลฟ์ อ.เบียร์ พูดท้าทายให้ออยศรีรีบมาพบ พร้อมทิ้งท้ายว่า
“มึงกับกุได้เจอกันแน่ มาเร็วๆ นะ กุอยากเจอมาก อย่าขู่เก่ง อย่าขู่ฟ้อ รีบมา กุท้าทายอำนาจมืดของมึง เฮี้ยนมากนักใช่มั้ย กุกรวดน้ำให้ น้ำนี้ถึงแน่นอน”
ทั้งนี้ ก่อนเกิดข้อขัดแย้งครั้งล่าสุด อ.เบียร์ เคยร่วมบริจาคเงินจำนวน 50,000 บาท สนับสนุนโรงครัวของมูลนิธิองค์กรทำดี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวเมื่อเดือนเมษายน 2568 โดยบุ๋ม ปนัดดา เคยโพสต์ขอบคุณผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว
สำหรับความขัดแย้งระหว่างออยศรีกับ อ.เบียร์ ล่าสุดยังเป็นการโต้ตอบผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าทั้งสองฝ่ายได้นัดหมายเข้าพบกันตามคำท้าทาย หรือมีการยื่นเรื่องตรวจสอบมูลนิธิของ อ.เบียร์ จากข้อขัดแย้งครั้งนี้อย่างเป็นทางการ
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ออยศรี เตรียมเข้ากองปราบฯ แจ้งความมูลนิธิองค์กรทำดี พร้อมพวก
- อ.เบียร์ คนตื่นธรรม บริจาคเงิน 7 หมื่น ช่วยผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
- บุ๋ม ปนัดดา ยุติบทบาทประธานมูลนิธิองค์กรทำดีระหว่างตรวจสอบ
แหล่งข่าวอ้างอิง