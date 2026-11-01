บุ๋ม ปนัดดา เข้าพบตำรวจ ก่อนนัด 12 พ.ย. มอบสัญญาซื้อขายที่ดินนครนายก
บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.บ้านนา จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2569 เวลา 14.30 น. เพื่อให้ปากคำในฐานะพยาน พร้อมส่งมอบเอกสารสัญญาซื้อขายที่ดินที่กำลังเป็นข้อพิพาท โดยตัดสินใจเข้าพบเจ้าหน้าที่ก่อนกำหนดวันที่ 12 พฤศจิกายน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและยืนยันความพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
การเข้าพบตำรวจครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพื้นที่ราชพัสดุในตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งมีชื่อของ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีของบุ๋ม เข้าไปเกี่ยวข้อง หลังหน่วยงานทหารแจ้งความให้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยก่อนหน้านี้ตำรวจได้เชิญบุ๋มมาให้ข้อมูลในฐานะพยาน เนื่องจากมีเอกสารบางส่วนอ้างอิงถึงเจ้าตัว
บุ๋ม ปนัดดา ระบุว่า การเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนก่อนกำหนดเป็นความตั้งใจของตนเอง เพื่อแสดงความจริงใจและความพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่ พร้อมนำเอกสารสัญญาซื้อขายที่ดินส่งมอบให้พนักงานสอบสวนพิจารณาประกอบคดี
บุ๋มยังยืนยันว่าพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงทุกประเด็นตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยขอความเมตตาและความเป็นธรรมจากพนักงานสอบสวน ทั้งในคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่ดิน และประเด็นที่มีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่กองบังคับการปราบปราม เพื่อให้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลและพยานหลักฐานอย่างครบถ้วน
อย่างไรก็ตาม บุ๋ม ปนัดดา ขอสงวนสิทธิ์งดแถลงข่าวตอบโต้ข้อกล่าวหา รวมถึงไม่เปิดเผยรายละเอียดพยานหลักฐานผ่านสื่อมวลชนในขณะนี้ เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อรูปคดีและการทำงานของเจ้าหน้าที่ แต่ยืนยันว่ายินดีให้ความร่วมมือเพิ่มเติมกับทุกหน่วยงานหากได้รับการประสานมา
สำหรับความเป็นมาของคดี ก่อนหน้านี้กองทัพบกตรวจสอบพื้นที่ในตำบลศรีกะอาง ซึ่งมีการใช้ประโยชน์เป็นรีสอร์ตและสนามวิ่งเทรล โดย พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงเมื่อวันที่ 27 ตุลาคมว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุในความครอบครองของกองทัพบก และจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานการอนุญาตให้เอกชนเข้าใช้พื้นที่หรือได้รับอนุมัติให้เช่าจากกรมธนารักษ์
ต่อมาวันที่ 30 ตุลาคม พ.ต.อ.มงคล โท้เป้า ผู้กำกับการ สภ.บ้านนา เปิดเผยว่า ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ปากคำ โดยมีผู้ถูกกล่าวหา 4 คน ส่วนบุ๋ม ปนัดดา ถูกเชิญมาให้ข้อมูลในฐานะพยาน เนื่องจากมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเจ้าตัว ไม่ได้หมายความว่าบุ๋มตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้
ล่าสุด หลังเดินทางเข้าพบตำรวจพร้อมส่งมอบเอกสารแล้ว บุ๋ม ปนัดดา ยังคงยืนยันความพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยสื่อมวลชนหรือหน่วยงานที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน ทนายเพชร เอกสิทธิ์ ศรีสังข์ ทนายความส่วนตัว ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานและดูแลคดีตามขั้นตอนทางกฎหมาย
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ตำรวจ สภ.บ้านนา ออกหมายเรียก บุ๋ม ปนัดดา ให้ปากคำ คดีสามีรุกที่ทหาร
- ทบ.แจงแล้ว ที่ดินโยงสามีบุ๋ม ยังไม่พบอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ล่าสุดทหารแจ้งความแล้ว
- บุ๋ม ปนัดดา เปิดชัด ๆ สัญญาซื้อขาย 2.5 ล้าน ปมที่ดิน 100 ไร่ สามี ก๊อต อธิป
แหล่งข่าวอ้างอิง