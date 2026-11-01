บุ๋ม ปนัดดา เข้าพบตำรวจ ก่อนนัด 12 พ.ย. มอบสัญญาซื้อขายที่ดินนครนายก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 พ.ย. 2569 08:01 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2569 08:01 น.
บุ๋ม ปนัดดา เข้าพบตำรวจ ก่อนนัด 12 พ.ย. มอบสัญญาซื้อขายที่ดินนครนายก

บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี นักแสดงและพิธีกรชื่อดัง เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.บ้านนา จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2569 เวลา 14.30 น. เพื่อให้ปากคำในฐานะพยาน พร้อมส่งมอบเอกสารสัญญาซื้อขายที่ดินที่กำลังเป็นข้อพิพาท โดยตัดสินใจเข้าพบเจ้าหน้าที่ก่อนกำหนดวันที่ 12 พฤศจิกายน เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจและยืนยันความพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม

การเข้าพบตำรวจครั้งนี้เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพื้นที่ราชพัสดุในตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ซึ่งมีชื่อของ ก๊อต อธิป อนันทวรรณ สามีของบุ๋ม เข้าไปเกี่ยวข้อง หลังหน่วยงานทหารแจ้งความให้ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ในพื้นที่ โดยก่อนหน้านี้ตำรวจได้เชิญบุ๋มมาให้ข้อมูลในฐานะพยาน เนื่องจากมีเอกสารบางส่วนอ้างอิงถึงเจ้าตัว

บุ๋ม ปนัดดา ระบุว่า การเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนก่อนกำหนดเป็นความตั้งใจของตนเอง เพื่อแสดงความจริงใจและความพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเต็มที่ พร้อมนำเอกสารสัญญาซื้อขายที่ดินส่งมอบให้พนักงานสอบสวนพิจารณาประกอบคดี

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บุ๋มยังยืนยันว่าพร้อมชี้แจงข้อเท็จจริงทุกประเด็นตามกระบวนการทางกฎหมาย โดยขอความเมตตาและความเป็นธรรมจากพนักงานสอบสวน ทั้งในคดีที่เกี่ยวข้องกับข้อพิพาทที่ดิน และประเด็นที่มีการแจ้งความร้องทุกข์ไว้ที่กองบังคับการปราบปราม เพื่อให้มีโอกาสนำเสนอข้อมูลและพยานหลักฐานอย่างครบถ้วน

อย่างไรก็ตาม บุ๋ม ปนัดดา ขอสงวนสิทธิ์งดแถลงข่าวตอบโต้ข้อกล่าวหา รวมถึงไม่เปิดเผยรายละเอียดพยานหลักฐานผ่านสื่อมวลชนในขณะนี้ เนื่องจากเกรงว่าจะส่งผลกระทบต่อรูปคดีและการทำงานของเจ้าหน้าที่ แต่ยืนยันว่ายินดีให้ความร่วมมือเพิ่มเติมกับทุกหน่วยงานหากได้รับการประสานมา

สำหรับความเป็นมาของคดี ก่อนหน้านี้กองทัพบกตรวจสอบพื้นที่ในตำบลศรีกะอาง ซึ่งมีการใช้ประโยชน์เป็นรีสอร์ตและสนามวิ่งเทรล โดย พล.ต.วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงเมื่อวันที่ 27 ตุลาคมว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ราชพัสดุในความครอบครองของกองทัพบก และจากการตรวจสอบเบื้องต้นยังไม่พบหลักฐานการอนุญาตให้เอกชนเข้าใช้พื้นที่หรือได้รับอนุมัติให้เช่าจากกรมธนารักษ์

ต่อมาวันที่ 30 ตุลาคม พ.ต.อ.มงคล โท้เป้า ผู้กำกับการ สภ.บ้านนา เปิดเผยว่า ตำรวจอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและเรียกผู้เกี่ยวข้องมาให้ปากคำ โดยมีผู้ถูกกล่าวหา 4 คน ส่วนบุ๋ม ปนัดดา ถูกเชิญมาให้ข้อมูลในฐานะพยาน เนื่องจากมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเจ้าตัว ไม่ได้หมายความว่าบุ๋มตกเป็นผู้ต้องหาในคดีนี้

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ล่าสุด หลังเดินทางเข้าพบตำรวจพร้อมส่งมอบเอกสารแล้ว บุ๋ม ปนัดดา ยังคงยืนยันความพร้อมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม โดยสื่อมวลชนหรือหน่วยงานที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อผ่าน ทนายเพชร เอกสิทธิ์ ศรีสังข์ ทนายความส่วนตัว ซึ่งทำหน้าที่ประสานงานและดูแลคดีตามขั้นตอนทางกฎหมาย

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 พ.ย. 2569 08:01 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2569 08:01 น.
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Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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