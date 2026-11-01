ดี้ นิติพงษ์ ขอบิณฑบาต อย่ายกเลิกใบขับขี่ตลอดชีพ ขับรถเกือบ 50 ปีไม่เคยหลับใน
เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2569 ดี้ นิติพงษ์ ห่อนาค นักแต่งเพลงชื่อดัง โพสต์เฟซบุ๊ก Nitipong Honark ขอให้รัฐบาลทบทวนแนวคิดยกเลิกใบขับขี่ตลอดชีพ หลังทราบข่าวกระทรวงคมนาคมเตรียมพิจารณาปรับหลักเกณฑ์สำหรับผู้ขับขี่สูงอายุ ยืนยันว่าตนขับรถมานานเกือบ 50 ปี ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือทำให้ผู้อื่นเสียหาย แม้จะเคยได้รับใบสั่งจากการทำผิดกฎจราจรอยู่บ้าง พร้อมเสนอให้ศึกษาสถิติอุบัติเหตุก่อนตัดสินใจเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ
“คุณท่านขอรับ…..ได้ยินข่าวว่าท่านจะยกเลิกใบขับขี่ตลอดชีวิตของกระพ้ม… ขอบิณฑบาตเถิดขอรับ…นี่มันมีความหมายกับชีวิตกระพ้มมากทีเดียว….”
เจ้าตัวเล่าว่า ตลอดระยะเวลาที่ขับรถมากว่า 40 ปี ไม่เคยประสบอุบัติเหตุจนสร้างความเสียหายแก่ผู้อื่น มีเพียงครั้งที่ขับรถครูดเสาภายในอาคารจอดรถที่มืดจนรถเสียหายเอง พร้อมแซวว่าเสาต้นนั้นก็มีรอยครูดอยู่ก่อนแล้ว
ดี้ยอมรับว่าเคยมีประวัติถูกใบสั่งจากการฝ่าฝืนกฎจราจร ทั้งการฝ่าไฟเหลือง ขับรถเร็วเกินกำหนด และเปลี่ยนช่องทางเดินรถทับเส้นทึบ พร้อมตั้งคำถามติดตลกว่าไม่เข้าใจเหตุใดเส้นจราจรจึงต้องเป็นเส้นทึบ ทำให้เรื่องง่ายกลายเป็นเรื่องยาก
ดี้ นิติพงษ์ เล่าต่อว่า ปัจจุบันอายุเกิน 55 ปีมาแล้วกว่าสิบปี และเพิ่งมีเวลาว่างมากพอที่จะขับรถท่องเที่ยวต่างจังหวัด โดยเดินทางจากปากเกร็ดไปไกลถึงเชียงราย หนองคาย หัวหิน และสุราษฎร์ธานี แต่ยังไม่ได้ขับรถไปถึงอำเภอเบตงตามที่ตั้งใจไว้
เจ้าตัวระบุว่าสามารถขับรถต่อเนื่องได้นาน 5 ถึง 6 ชั่วโมง โดยแวะปั๊มน้ำมันเมื่อจำเป็นต้องเข้าห้องน้ำหรือรับประทานอาหาร ไม่รู้สึกเหนื่อย และไม่เคยมีปัญหาหลับในระหว่างขับรถ ก่อนเขียนด้วยอารมณ์ขันว่า
“และตั้งแต่ขับรถเป็นมาเกือบห้าสิบปี….ไม่เคยสะกดคำว่า “หลับใน” ถูกเลยขอรับ….”
นอกจากนี้ ยังพูดติดตลกว่า ตนขับรถเก่งกว่าเดินเสียอีก เพราะบางครั้งเวลาเดินยังมีอาการเซหรือต้องจับราวบันได แต่เมื่ออยู่หลังพวงมาลัยกลับรู้สึกมั่นใจมาก ถึงขั้นคิดว่าน่าจะมีคุณสมบัติพอที่จะขับรถโดยสาร บขส. ไปเชียงใหม่หรือขอนแก่นเป็นอาชีพใหม่ได้
สำหรับแนวคิดปรับหลักเกณฑ์ใบขับขี่ตลอดชีพ ดี้ นิติพงษ์ เสนอให้ภาครัฐตั้งคณะทำงานรวบรวมข้อมูลจากตำรวจจราจร กรมทางหลวง บริษัทประกันภัย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบสถิติอุบัติเหตุย้อนหลัง 10 ปี ทั้งอุบัติเหตุรุนแรงและไม่รุนแรง รวมถึงเหตุที่มีผู้เสียชีวิต
สิ่งที่ต้องการทราบคือ ผู้ขับขี่อายุ 55 ถึง 70 ปี เป็นกลุ่มที่ก่อปัญหาจราจรมากกว่าช่วงอายุอื่นจริงหรือไม่ หากผลการศึกษาพิสูจน์ได้ว่าเป็นเช่นนั้น ก็ยินดีเข้ารับการทดสอบเพื่อรักษาใบขับขี่ตลอดชีพของตนเอง แม้จะเพิ่มภาระในชีวิตก็ตาม
“ถ้าใช่จริง….กระพ้มก็จะยอมไปสอบไล่เพื่อรักษาใบขับขี่โบราณอันมีมูลค่าทางใจสำหรับกระพ้ม….แม้จะต้องเป็นภาระขึ้นอีกสิ่งหนึ่งในชีวิต…”
ช่วงท้ายโพสต์ ดี้ นิติพงษ์ ระบุว่าได้เห็นข่าวกระทรวงคมนาคมออกมาปฏิเสธเรื่องการยกเลิกใบขับขี่ตลอดชีพแล้ว แต่ยังไม่ได้อ่านรายละเอียดทั้งหมด จึงหวังว่าจะสามารถเก็บใบอนุญาตขับรถใบเดิมไว้ใช้ต่อไปได้ตลอดชีวิต
สำหรับที่มาของเรื่องนี้ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 นายสิริพงศ์ อังคสกุลเกียรติ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยแนวคิดทบทวนหลักเกณฑ์ใบขับขี่ตลอดชีพสำหรับผู้สูงอายุ ในงานแถลงข่าวสัมมนาวิชาการด้านความปลอดภัยทางถนนครั้งที่ 17 โดยระบุว่ายังอยู่ระหว่างการพิจารณาและไม่มีข้อสรุป
ต่อมา วันที่ 30 ตุลาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ชี้แจงว่า ข่าวการยกเลิกหรือยึดคืนใบขับขี่ตลอดชีพไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ผู้ที่ถือใบขับขี่ประเภทนี้อยู่แล้วยังสามารถใช้งานได้ตามกฎหมาย และไม่ได้ถูกเพิกถอนสิทธิ
ส่วนประเด็นผู้ขับขี่อายุ 55 ปีขึ้นไปที่เป็นข่าวนั้น กรมการขนส่งทางบกระบุว่าเป็นหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ ซึ่งต้องมีการทดสอบสมรรถภาพร่างกายตามคำแนะนำทางวิชาการ เพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน ไม่ใช่คำสั่งให้ผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพเดิมต้องนำใบอนุญาตมาคืน
ล่าสุด ดี้ นิติพงษ์ ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กอีกครั้ง หลังรับทราบคำชี้แจงของกรมการขนส่งทางบก โดยแสดงความโล่งใจ พร้อมขอบคุณหน่วยงานที่ชี้แจงอย่างรวดเร็ว และกล่าวขอโทษที่เข้าใจข้อมูลคลาดเคลื่อน
“กรมการขนส่งทางบก ชี้แจงรวดเร็ว ขอบคุณมาก โล่งอกไปที…. ขอขอบคุณและขออภัยที่เข้าใจผิดนะขอรับ… ขอเผยแพร่ข้อเท็จจริงร่วมด้วยขอรับ…”
เจ้าตัวยังนำคำชี้แจงของกรมการขนส่งทางบกมาเผยแพร่ต่อ โดยเน้นข้อความยืนยันว่า ยังไม่มีการยกเลิกใบขับขี่ตลอดชีพ ผู้ที่ถือใบอนุญาตประเภทนี้อยู่แล้วสามารถใช้งานได้ตามกฎหมายและรักษาสิทธิเดิมไว้ได้ครบถ้วน
พร้อมอธิบายเพิ่มเติมตามคำชี้แจงของกรมการขนส่งทางบกว่า หลักเกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายของผู้มีอายุ 55 ปีขึ้นไป เป็นเรื่องของผู้ที่ต้องการขอรับใบขับขี่ใหม่เท่านั้น โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน
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