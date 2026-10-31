สิ้น นักแสดงอาวุโส เสียชีวิต ขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาล สิริอายุ 87 ปี
สิ้น ชเวบุลอัม (Choi Bool Am) นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิต ในวัย 87 ปี หลังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล แฟนคลับแห่อาลัย
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา แหล่งข่าวเกาหลีใต้รายงานว่า ชเวบุลอึม (Choi Bool Am) หรือ ชเวยองฮัน นักแสดงอาวุโสของวงการบันเทิงเกาหลี เสียชีวิตลงอย่างสงบ เมื่อเวลาประมาณ 22:30 น. ของวันที่ 29 ตุลาคม 2569 สิริอายุ 87 ปี ขณะกำลังเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งในเขตคังซอ กรุงโซล
รายงานระบุว่า ชเวบุลอึม เข้ารับการผ่าตัดหมอนรองกระดูกสันหลังในเดือนมีนาคม 2568 และเนื่องจากปัญหาด้านการเคลื่อนไหว ทำให้เขาต้องยุติบทบาทการเป็นพิธีกรรายการสารคดีและรายการเพื่อการศึกษา Korean Cuisine and Dining ทางช่อง KBS 1TV ที่เขาทำหน้าที่มานานถึง 14 ปีไปอย่างน่าเสียดาย เพื่อมุ่งทำกายภาพบำบัด รักษาตัวให้ดีขึ้น แต่สุขภาพของ ชเวบุลอึม กลับทรุดลงอย่างรวดเร็ว และเสียชีวิตในที่สุด
พิธีศพจัดขึ้น ณ โรงพยาบาลอาซาน กรุงโซล โดยครอบครัวได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมเคารพศพตั้งแต่เวลา 10:00 น. ของวันที่ 30 ต.ค. 69 ภายใต้การดูแลของมูลนิธิเด็ก ChildFund Korea Children’s Foundation เพื่อเป็นเกียรติแก่ความทุ่มเทตลอดชีวิตของเขาที่มีต่ออนาคตของเด็ก ๆ
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อ้างอิงจาก : chosun