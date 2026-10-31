ทนายเดชา แย้มแหล่งข่าววงในจ่อแฉ บุ๋ม ปนัดดา เพียบ! ลั่น อาจเจอ “ลาสบอส”

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2569 15:25 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2569 15:28 น.
ทนายเดชา แย้มแหล่งข่าววงในจ่อแฉ บุ๋ม ปนัดดา เพียบ! อาจเจอ "ลาสบอส" เร็วๆ นี้

ทนายเดชา แย้มแหล่งข่าววงในจ่อแฉ บุ๋ม ปนัดดา เพียบ! ทั้งทีมกู้ภัย-ผู้รับเหมาก่อสร้างมูลนิธิฯ ที่ปทุม ลั่น อาจเจอ “ลาสบอส” เร็วๆ นี้

ความเคลื่อนไหวล่าสุดในมหากาพย์ดรามาสะเทือนวงการการกุศล ทนายเดชา กิตติวิทยานันท์ เจ้าของเพจทนายคลายทุกข์ ได้ออกมาไลฟ์สดผ่านเฟซบุ๊กพูดถึงประเด็นร้อนของ บุ๋ม ปนัดดา และกรณีเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี โดยระบุว่า ได้รับข้อมูลจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ว่า บุ๋ม ปนัดดา และสามี ก๊อต อธิป ได้นัดพูดคุยและต่างฝ่ายต่างหาทนายความเพื่อเตรียมสู้คดี เนื่องจากยังไม่รู้ว่าใครจะเป็น “ลาสบอส” ตัวจริงในเรื่องนี้

ทนายเดชา เปิดเผยว่า มีข้อมูลว่าจะมีบุคคลต่างๆ ออกมาแฉเพิ่มเติมจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มกู้ภัยจากภาคเหนือที่จะออกมาแฉข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วมและการใช้จ่ายเงิน รวมถึงประเด็นเรื่องวัคซีนและเงิน 2 ล้านบาทด้วย เพราะตอนนี้สรรพากรตรวจสอบเส้นเงินแล้วว่า บุ๋ม โอนเงินใช้จ่ายไปที่ไหนอะไรบ้าง เชื่ออาจจะเจอลาสบอส

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นอกจากนี้ยังมีผู้รับเหมาก่อสร้างมูลนิธิที่จังหวัดปทุมธานีเตรียมออกมาเปิดโปงเช่นเดียวกัน ทนายเดชา แนะให้ บุ๋ม ปนัดดา รีบออกมาชี้แจงเพราะเรื่องนี้ใหญ่มากและไม่มีทางจบง่าย ๆ

ในส่วนของมูลนิธิองค์กรทำดี ทนายเดชา ระบุว่า ได้รับรายงานว่านายทะเบียนมูลนิธิเตรียมรวบรวมเรื่องส่งให้อัยการพิจารณาเพิกถอนมูลนิธิแล้ว หลังมีการตรวจสอบเส้นทางการเงินที่โอนไปให้บุคคลต่างๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การเปิดเผยตัวตนของ “ลาสบอส” ที่แท้จริง พร้อมทิ้งท้ายด้วยว่า ในสัปดาห์หน้าอาจมีคนดังในเครื่องแบบยศระดับนายพลถูกแฉเพิ่มเติมในประเด็นรับส่วยอีกด้วย

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อ้างอิงจาก : FB ทนายคลายทุกข์

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2569 15:25 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2569 15:28 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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