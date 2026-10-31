พชร์ อานนท์ โพสต์แซ่บถึงใคร? ตอบไม่ได้ร้องให้ไว้ก่อน ลั่น เป็นคำสอนดารารุ่นพี่
พชร์ อานนท์ โพสต์แซ่บถึงใคร? “ตอบไม่ได้ร้องให้ไว้ก่อน” ลั่น คำสอนดารารุ่นพี่ ยันไม่ได้พาดพิงใคร พูดให้ฟังเฉยๆ
วงการบันเทิงไม่เคยมีวันแผ่วให้กันเลยสักครั้ง เมื่อจู่ ๆ โลกออนไลน์ก็ต้องสั่นสะเทือนยิ่งกว่าแผ่นดินไหว หลังผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง อย่าง พชร์ อานนท์ ได้ออมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินตาแกรมส่วนตัว poj_arnon6565 โพสต์ข้อความทีเด็ดหลังม่านวงการบันเทิงที่เจ้าตัวเคยได้ยินมากับสองหูของตัวเอง ระบุว่า “ดารารุ่นพี่สอนรุ่นน้อง ถ้าออกทีวีสัมภาษณ์ ถ้าตอบไม่ได้หรือนึกอะไรไม่ออกให้ร้องไห้ไว้ก่อน เชื่อแม่”
นอกจากนั้น พชร์ อานนท์ ยังระบุแคปชั่นประกอบเอาไว้ด้วยว่าเป็นสิ่งที่ตนได้เจอมากับตัว และไม่ได้พาดพิงถึงใครทั้งนั้น “เจอมากับตัวเอง พอดีร้องไห้ไม่ได้ไม่ใช่นักแสดงแถมยังไม่มีอวัยวะเพศหญิง เลยต้องเงียบอย่างเดียวเพราะน้ำตามันจะช่วยเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี จากผิดกลายเป็นถูกได้ จากเหตุการณ์นั้นกูฝึกร้องไห้ทุกวัน แต่ก็ทำไม่ได้เพราะมันไม่ได้ไหลออกมาจากส่วนลึกในใจ ก็แค่พยายามฝึกต่อ ไม่ได้พาดพิงถึงใครพอดีกูนึกขึ้นได้ว่าเคยประสพมาเลยเล่าให้ฟังเฉยๆ”
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อ้างอิงจาก : IG poj_arnon6565