พชร์ อานนท์ โพสต์แซ่บถึงใคร? ตอบไม่ได้ร้องให้ไว้ก่อน ลั่น เป็นคำสอนดารารุ่นพี่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2569 14:36 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2569 14:36 น.
พชร์ อานนท์ โพสต์แซ่บถึงใคร? ตอบไม่ได้ร้องให้ไว้ก่อน ลั่น เป็นคำสอนดารารุ่นพี่

พชร์ อานนท์ โพสต์แซ่บถึงใคร? “ตอบไม่ได้ร้องให้ไว้ก่อน” ลั่น คำสอนดารารุ่นพี่ ยันไม่ได้พาดพิงใคร พูดให้ฟังเฉยๆ

วงการบันเทิงไม่เคยมีวันแผ่วให้กันเลยสักครั้ง เมื่อจู่ ๆ โลกออนไลน์ก็ต้องสั่นสะเทือนยิ่งกว่าแผ่นดินไหว หลังผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดัง อย่าง พชร์ อานนท์ ได้ออมาเคลื่อนไหวผ่านทางอินตาแกรมส่วนตัว poj_arnon6565 โพสต์ข้อความทีเด็ดหลังม่านวงการบันเทิงที่เจ้าตัวเคยได้ยินมากับสองหูของตัวเอง ระบุว่า “ดารารุ่นพี่สอนรุ่นน้อง ถ้าออกทีวีสัมภาษณ์ ถ้าตอบไม่ได้หรือนึกอะไรไม่ออกให้ร้องไห้ไว้ก่อน เชื่อแม่”

นอกจากนั้น พชร์ อานนท์ ยังระบุแคปชั่นประกอบเอาไว้ด้วยว่าเป็นสิ่งที่ตนได้เจอมากับตัว และไม่ได้พาดพิงถึงใครทั้งนั้น “เจอมากับตัวเอง พอดีร้องไห้ไม่ได้ไม่ใช่นักแสดงแถมยังไม่มีอวัยวะเพศหญิง เลยต้องเงียบอย่างเดียวเพราะน้ำตามันจะช่วยเปลี่ยนจากร้ายกลายเป็นดี จากผิดกลายเป็นถูกได้ จากเหตุการณ์นั้นกูฝึกร้องไห้ทุกวัน แต่ก็ทำไม่ได้เพราะมันไม่ได้ไหลออกมาจากส่วนลึกในใจ ก็แค่พยายามฝึกต่อ ไม่ได้พาดพิงถึงใครพอดีกูนึกขึ้นได้ว่าเคยประสพมาเลยเล่าให้ฟังเฉยๆ”

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พชร์ อานนท์ โพสต์แซ่บ ตอบไม่ได้ร้องให้ไว้ก่อน! ลั่น คำสอนดารารุ่นพี่-1

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อ้างอิงจาก : IG poj_arnon6565

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2569 14:36 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2569 14:36 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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