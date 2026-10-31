สรปุก ขออยู่จุดเดิม แม้พิรุธโผล่เพียบ พ้อ เหมือนคนอกหักซ้ำๆ ถ้าทำผิดจริงโคตรใจร้าย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2569 14:01 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2569 14:01 น.
สรปุก ขออยู่จุดเดิม แม้พิรุธโผล่เพียบ พ้อ เหมือนคนอกหักซ้ำๆ ถ้าทำผิดจริงโคตรใจร้าย

สรปุก โพสต์ยืนหยัด ขออยู่จุดเดิม แม้พิรุธทยอยโผล่อีกเพียบ ตัดพ้อ เหมือนคนอกหักซ้ำ ๆ เชื่อคงโกงประชาชนไม่ลง ลั่น ถ้าทำผิดจริงโคตรใจร้าย

จับตาความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อล่าสุด สรปุก อินฟลูเอนเซอร์ดัง ออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นดราม่าร้อนที่ประชาชนให้ความสนใจกันทั้งประเทศ และการอยู่ซัพพอร์ตเพื่อน แม้ว่าข้อพิรุธต่าง ๆ จะมีออกมาให้เห็นเรื่อย ๆ ระบุว่า

“สัญญากับทุกคนเลยว่า ชีวิตนี้จะไม่แบกใครอีกแล้ว ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ ถึงจะมีข้อพิรุธมากมาย แต่เพราะไม่อยากเป็นเพื่อนที่ทอดทิ้งเพื่อนในวันที่เขามีปัญหาที่สุด เพราะเคยเกิดเหตุเข้าใจผิดกันกับอดีตเพื่อน เราเลือกไม่อธิบาย ก็ห่างกันไป และเราก็รู้สึกแย่มาก ไม่อยากเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้ว

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ถ้ามีเพียง 5% ที่เขาอาจจะไม่ผิด ก็อยากจะลองเชื่อดู ถึงแม้จะฝืนความรู้สึก อารมณ์เหมือนคนอกหักซ้ำแล้วซ้ำอีก คิดแต่ว่าเพื่อนเราไม่เป็นคนแบบนั้นหรอก เขาบอกตลอด ให้เชื่อใจเขานะ เราเห็นมาตลอดเขาช่วยคนจริง ๆ นะ

ขอให้ความผิดครั้งนี้เป็นแค่ความบกพร่องในการทำงาน ไม่ใช่ทุจริตโกงเงินบริจาค คนแบบเขาจะหักหลังประชาชนและคนรอบข้างจริง ๆ เหรอ ทำลงเหรอ ถ้าทำจริงโคตรใจร้ายเลยนะ

แต่สุดท้ายถ้าใครทำผิดจริง ไม่มีวันหนีรอดเงื้อมมือทางกฎหมายและการลงโทษทางสังคม แต่ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน ก็คงโคตรเสียใจ แต่เพื่อนก็คือเพื่อน รอฟังข่าวไปพร้อม ๆ กันค่ะ”

สรปุก ขออยู่จุดเดิม แม้พิรุธโผล่เพียบ พ้อ เหมือนคนอกหักซ้ำๆ ถ้าทำผิดจริงโคตรใจร้าย-1

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อ้างอิงจาก : FB Pook Sukonta Berthebaud

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2569 14:01 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2569 14:01 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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