สรปุก ขออยู่จุดเดิม แม้พิรุธโผล่เพียบ พ้อ เหมือนคนอกหักซ้ำๆ ถ้าทำผิดจริงโคตรใจร้าย
สรปุก โพสต์ยืนหยัด ขออยู่จุดเดิม แม้พิรุธทยอยโผล่อีกเพียบ ตัดพ้อ เหมือนคนอกหักซ้ำ ๆ เชื่อคงโกงประชาชนไม่ลง ลั่น ถ้าทำผิดจริงโคตรใจร้าย
จับตาความเคลื่อนไหวกันอย่างต่อเนื่อง เมื่อล่าสุด สรปุก อินฟลูเอนเซอร์ดัง ออกมาโพสต์ข้อความตัดพ้อผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นดราม่าร้อนที่ประชาชนให้ความสนใจกันทั้งประเทศ และการอยู่ซัพพอร์ตเพื่อน แม้ว่าข้อพิรุธต่าง ๆ จะมีออกมาให้เห็นเรื่อย ๆ ระบุว่า
“สัญญากับทุกคนเลยว่า ชีวิตนี้จะไม่แบกใครอีกแล้ว ที่ทำอยู่ทุกวันนี้ ถึงจะมีข้อพิรุธมากมาย แต่เพราะไม่อยากเป็นเพื่อนที่ทอดทิ้งเพื่อนในวันที่เขามีปัญหาที่สุด เพราะเคยเกิดเหตุเข้าใจผิดกันกับอดีตเพื่อน เราเลือกไม่อธิบาย ก็ห่างกันไป และเราก็รู้สึกแย่มาก ไม่อยากเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้ว
ถ้ามีเพียง 5% ที่เขาอาจจะไม่ผิด ก็อยากจะลองเชื่อดู ถึงแม้จะฝืนความรู้สึก อารมณ์เหมือนคนอกหักซ้ำแล้วซ้ำอีก คิดแต่ว่าเพื่อนเราไม่เป็นคนแบบนั้นหรอก เขาบอกตลอด ให้เชื่อใจเขานะ เราเห็นมาตลอดเขาช่วยคนจริง ๆ นะ
ขอให้ความผิดครั้งนี้เป็นแค่ความบกพร่องในการทำงาน ไม่ใช่ทุจริตโกงเงินบริจาค คนแบบเขาจะหักหลังประชาชนและคนรอบข้างจริง ๆ เหรอ ทำลงเหรอ ถ้าทำจริงโคตรใจร้ายเลยนะ
แต่สุดท้ายถ้าใครทำผิดจริง ไม่มีวันหนีรอดเงื้อมมือทางกฎหมายและการลงโทษทางสังคม แต่ไม่ว่าจะออกมาในรูปแบบไหนก็จะอยู่ตรงนี้ไม่ไปไหน ก็คงโคตรเสียใจ แต่เพื่อนก็คือเพื่อน รอฟังข่าวไปพร้อม ๆ กันค่ะ”
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อ้างอิงจาก : FB Pook Sukonta Berthebaud