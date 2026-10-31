คลินิกกระดูกและข้อ เลือกอย่างไรให้ได้รับการรักษาตรงจุด

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 31 ต.ค. 2569 12:58 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2569 13:00 น.
คลินิกกระดูกและข้อ เลือกอย่างไรให้ได้รับการรักษาตรงจุด

อาการปวดข้อ ข้อฝืดตึง หรือการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อและเส้นเอ็น เป็นอาการที่ไม่ควรมองข้าม โดยสามารถเกิดได้จากหลายสาเหตุ ทั้งการใช้งานมากเกินไป การบาดเจ็บ หรือความเสื่อมของข้อต่อ การเลือกคลินิกกระดูกและข้อที่มีแพทย์เฉพาะทางและแนวทางการตรวจรักษาที่เหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ได้รับการประเมินสาเหตุของอาการ วางแผนการรักษาอย่างตรงจุด และฟื้นฟูการเคลื่อนไหวให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทำไมการเลือกคลินิกกระดูกและข้อ จึงมีความสำคัญ

ระบบกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น มีบทบาทสำคัญต่อการเคลื่อนไหวและการใช้ชีวิตประจำวัน การเลือกคลินิกกระดูกและข้อที่มีแพทย์เฉพาะทางจึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและวางแผนการรักษาที่ตรงกับสาเหตุของอาการ

นอกจากนี้ การเลือกแนวทางการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่เริ่มต้น จะช่วยลดความจำเป็นในการใช้ยาแก้ปวดหรือยาต้านการอักเสบ จึงสามารถลดความเสี่ยงจากผลข้างเคียงของยา รวมถึงเพิ่มโอกาสในการรักษาด้วยวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัด หรือชะลอการผ่าตัดออกไปได้

โฆษณา

เกณฑ์สำคัญในการเลือกคลินิกกระดูกและข้อที่ได้มาตรฐาน

เกณฑ์สำคัญในการเลือกคลินิกกระดูกและข้อที่ได้มาตรฐาน

การเลือกคลินิกกระดูกและข้อควรพิจารณาจากหลายปัจจัย ทั้งความเชี่ยวชาญของแพทย์ มาตรฐานการรักษา และความพร้อมของเครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อให้ได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาอย่างเหมาะสม โดยมีเกณฑ์สำคัญดังนี้

1. แพทย์เฉพาะทางและทีมสหวิชาชีพ

คลินิกกระดูกและข้อที่ดีควรมีแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการวินิจฉัยและรักษาความผิดปกติของกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น รวมถึงมีการทำงานร่วมกับนักกายภาพบำบัด เพื่อให้การดูแลครอบคลุมทั้งการรักษาอาการและการฟื้นฟูการเคลื่อนไหว

สำหรับผู้ที่มีภาวะข้อเข่าเสื่อมหรืออาการปวดหลังเรื้อรัง การประเมินอย่างละเอียด จะช่วยให้แพทย์วางแผนการรักษาได้เหมาะสมกับสาเหตุและข้อจำกัดของผู้ป่วย โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอาการปวด ฟื้นฟูสมรรถภาพ และรักษาความสามารถในการใช้ชีวิตประจำวันในระยะยาว

โฆษณา

2. เทคโนโลยีและเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัย

เทคโนโลยีทางการแพทย์เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ควรพิจารณาในการเลือกคลินิกกระดูกและข้อ โดยเฉพาะเครื่องมือที่ใช้ในการรักษาและฟื้นฟู เช่น การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shockwave Therapy) เลเซอร์กำลังสูง (High Power Laser) คลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound Therapy) และคลื่นวิทยุความถี่ 448 kHz (Radiofrequency Therapy) ซึ่งแต่ละเทคโนโลยีมีกลไกการทำงานและข้อบ่งชี้ที่แตกต่างกัน สามารถนำมาใช้เป็นส่วนหนึ่งของการรักษาภาวะผิดปกติของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และเนื้อเยื่อรอบข้อต่อได้

โฆษณา

อย่างไรก็ตาม ประสิทธิภาพของการรักษาไม่ได้ขึ้นอยู่กับความทันสมัยของเครื่องมือเพียงอย่างเดียว แต่ยังขึ้นอยู่กับการเลือกใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับลักษณะของโรค โดยคำนึงถึงข้อบ่งชี้และความปลอดภัย ซึ่ง KLOSS Wellness Clinic มีทีมนักกายภาพบำบัดที่มีความรู้และประสบการณ์ในการใช้เครื่องมือทางการแพทย์ เพื่อให้การรักษาและฟื้นฟูเป็นไปอย่างเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ป่วย

3. ทางเลือกการรักษาที่หลากหลาย โดยเน้นการรักษาแบบไม่ผ่าตัด

ผู้ป่วยที่มีปัญหากระดูกและข้อจำนวนไม่น้อยต้องการบรรเทาอาการปวดและฟื้นฟูการเคลื่อนไหว โดยหลีกเลี่ยงการผ่าตัดหากไม่จำเป็น คลินิกกระดูกและข้อที่ดีจึงควรมีทางเลือกการรักษาที่หลากหลาย โดยเฉพาะการรักษาแบบไม่ผ่าตัด เช่น การใช้ยา การทำกายภาพบำบัด การออกกำลังกายเพื่อฟื้นฟูกล้ามเนื้อ การใช้เครื่องมือทางการแพทย์ รวมถึงการฉีดพลาสมาเกล็ดเลือดเข้มข้น (Platelet-Rich Plasma หรือ PRP) ซึ่งเป็นทางเลือกการรักษาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วยบางราย ขึ้นอยู่กับผลการตรวจประเมินและคำแนะนำของแพทย์

โฆษณา

KLOSS Wellness Clinic ให้ความสำคัญกับแนวทางการรักษาแบบไม่ผ่าตัด โดยมุ่งเน้นการบรรเทาอาการปวด ฟื้นฟูความสามารถในการเคลื่อนไหว และรักษาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย การเข้ารับการรักษาตั้งแต่ระยะแรกอาจช่วยลดความซับซ้อนของการรักษา รวมถึงลดความจำเป็นในการใช้ยาแก้ปวดอย่างต่อเนื่อง และเปิดโอกาสให้ผู้ป่วยบสามารถชะลอหรือหลีกเลี่ยงการผ่าตัดได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับชนิดของโรค ความรุนแรง และการตอบสนองต่อการรักษา

4. การติดตามผลและดูแลต่อเนื่อง เพื่อการฟื้นฟูในระยะยาว

การรักษาโรคกระดูกและข้อไม่ได้สิ้นสุดเพียงเมื่ออาการปวดทุเลาลง เนื่องจากโรคและการบาดเจ็บบางประเภทจำเป็นต้องใช้เวลาในการฟื้นฟูความแข็งแรงและความสามารถในการเคลื่อนไหว คลินิกกระดูกและข้อที่ดีจึงควรมีการติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อประเมินความก้าวหน้าของการรักษาและปรับแนวทางการฟื้นฟูให้เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วย

นอกจากนี้ การให้คำแนะนำเกี่ยวกับการออกกำลังกาย การควบคุมน้ำหนัก และการปรับพฤติกรรมในชีวิตประจำวัน ยังมีบทบาทสำคัญในการดูแลสุขภาพกระดูกและข้อ ช่วยลดปัจจัยเสี่ยงต่อการบาดเจ็บซ้ำ และรักษาความสามารถในการเคลื่อนไหว เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจในระยะยาว

โฆษณา

สัญญาณเตือนความผิดปกติของร่างกายที่ควรรีบพบแพทย์

สัญญาณเตือนความผิดปกติของร่างกายที่ควรรีบพบแพทย์

อาการผิดปกติของกระดูก ข้อต่อ กล้ามเนื้อ และเส้นเอ็น ไม่ควรมองข้าม โดยเฉพาะเมื่อมีอาการปวดต่อเนื่อง อาการรุนแรงขึ้น หรือเริ่มส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและการใช้ชีวิตประจำวัน การเข้ารับการตรวจที่คลินิกกระดูกและข้อจะช่วยให้ทราบสาเหตุของอาการและได้รับคำแนะนำในการรักษาอย่างเหมาะสม โดยมีอาการสำคัญที่ควรสังเกตดังนี้

1. อาการปวดข้อเข่า ข้อตึงฝืด หรือมีเสียงกรอบแกรบ

อาการปวดเข่าขณะเดิน ขึ้นลงบันได หรือลุกจากท่านั่ง ร่วมกับอาการข้อฝืดตึงหลังตื่นนอน หรือมีเสียงกรอบแกรบขณะเคลื่อนไหว อาจเป็นสัญญาณของภาวะข้อเข่าเสื่อม โดยเฉพาะในผู้ที่มีอายุมากขึ้น อย่างไรก็ตาม อาการเหล่านี้อาจเกิดจากความผิดปกติอื่น เช่น การบาดเจ็บของหมอนรองกระดูกหรือเนื้อเยื่อรอบข้อได้เช่นกัน

หากมีอาการปวดต่อเนื่อง ข้อบวม เคลื่อนไหวได้ลดลง หรือเริ่มส่งผลต่อการเดินและการใช้ชีวิตประจำวัน ควรเข้ารับการตรวจประเมินโดยแพทย์เฉพาะทาง เพื่อค้นหาสาเหตุและพิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสมตั้งแต่ระยะแรก

โฆษณา

2. อาการปวดหลังร้าวลงขา หรือมีอาการชามือและเท้า

อาการปวดหลังส่วนล่างที่ร้าวลงสะโพก ต้นขา หรือขา ร่วมกับอาการปวดแปลบ ชา หรือกล้ามเนื้ออ่อนแรง อาจสัมพันธ์กับภาวะหมอนรองกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท หรือความผิดปกติของกระดูกสันหลัง ส่วนอาการชามือและเท้าโดยไม่มีอาการปวดร่วมด้วย อาจสัมพันธ์กับภาวะเส้นประสาทถูกกดทับบริเวณต่าง ๆ หรือความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลาย

หากมีอาการปวดร้าวหรือชาอย่างต่อเนื่อง เป็นซ้ำบ่อย หรือส่งผลต่อการเดิน การหยิบจับสิ่งของ และการทำกิจวัตรประจำวัน ควรเข้ารับการตรวจเพื่อแยกสาเหตุของความผิดปกติและเลือกแนวทางรักษาที่เหมาะสม โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วย ควรได้รับการประเมินและรักษาโดยเร็ว

3. อาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา หรืออุบัติเหตุบริเวณข้อ

การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา การหกล้ม หรืออุบัติเหตุ อาจส่งผลให้เกิดความผิดปกติของกล้ามเนื้อ เส้นเอ็น และข้อต่อ เช่น เอ็นข้อเท้าแพลง เอ็นเข่าฉีกขาด หรือกล้ามเนื้อฉีกขาด โดยอาจมีอาการปวด บวม ฟกช้ำ ข้อติดขัด หรือเคลื่อนไหวได้ไม่เต็มที่ การเข้ารับการตรวจประเมินตั้งแต่ระยะแรกมีความสำคัญต่อการระบุลักษณะและความรุนแรงของการบาดเจ็บ เพื่อให้ได้รับการรักษาที่เหมาะสมและลดความเสี่ยงต่อภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว

โฆษณา

สำหรับการดูแลเบื้องต้น ควรหยุดกิจกรรมที่ทำให้เกิดอาการปวด ประคบเย็นอย่างเหมาะสม และประคองบริเวณที่บาดเจ็บเพื่อบรรเทาอาการปวดและบวม จากนั้นควรเข้ารับการตรวจประเมินเพื่อพิจารณาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม โดย KLOSS Wellness Clinic ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาอาการบาดเจ็บโดยแพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ ร่วมกับการฟื้นฟูโดยทีมนักกายภาพบำบัด ผสมผสานการใช้เครื่องมือทางการแพทย์และโปรแกรมออกกำลังกายเพื่อการฟื้นฟูตามระยะของการบาดเจ็บ โดยมุ่งเน้นการบรรเทาอาการปวด ฟื้นฟูความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ ความยืดหยุ่น และความมั่นคงของข้อต่อ เพื่อลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บซ้ำ และส่งเสริมการกลับไปทำกิจกรรมหรือเล่นกีฬาได้อย่างปลอดภัย

สรุปแนวทางการเลือกคลินิกกระดูกและข้อที่เหมาะสม

การเลือกคลินิกกระดูกและข้อที่มีแพทย์เฉพาะทาง เทคโนโลยีทางการแพทย์ที่เหมาะสม และแนวทางการรักษาที่ครอบคลุม ถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างตรงจุด ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย การรักษา ไปจนถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพในระยะยาว โดยมีเป้าหมายเพื่อลดอาการปวด รักษาความสามารถในการเคลื่อนไหว และคงคุณภาพชีวิตที่ดี

โฆษณา

KLOSS Wellness Clinic มุ่งเน้นการดูแลปัญหากระดูก ข้อต่อ และกล้ามเนื้อ ด้วยแนวทางการรักษาแบบไม่ผ่าตัด ผสานความเชี่ยวชาญของแพทย์เฉพาะทาง ทีมนักกายภาพบำบัด และเทคโนโลยีเพื่อการรักษาและฟื้นฟู ภายใต้แนวคิด “Where Wellness Meets Innovation” เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถกลับมาเคลื่อนไหวและใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างมั่นใจ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คลินิกกระดูกและข้อ ให้การรักษาโดยไม่ต้องผ่าตัดได้ไหม

สามารถทำได้ โดยโรคกระดูกและข้อหลายประเภทสามารถรักษาด้วยวิธีที่ไม่ต้องผ่าตัด เช่น การใช้ยา การทำกายภาพบำบัด รวมถึงการฉีดพลาสมาเกล็ดเลือดเข้มข้น (PRP) ซึ่งอาจเป็นอีกทางเลือกสำหรับผู้ป่วยข้อเข่าเสื่อมบางราย ทั้งนี้ แพทย์จะพิจารณาวิธีรักษาตามสาเหตุ ความรุนแรงของโรค และผลการตรวจประเมิน

เมื่อไหร่ที่ควรไปพบแพทย์กระดูกและข้อ

ควรเข้ารับการตรวจเมื่อมีอาการปวดข้อหรือกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่อง ไม่ดีขึ้นหลังรักษาเองเบื้องต้น หรือมีอาการเป็นซ้ำบ่อย เช่น ข้อฝืดตึง ข้อบวม ปวดหลังร้าวลงขา ชามือหรือเท้า รวมถึงอาการที่เริ่มส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและการใช้ชีวิตประจำวัน โดยไม่จำเป็นต้องรอให้อาการรุนแรงก่อนพบแพทย์ เพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยและรักษาอย่างทันท่วงที ลดความเสี่ยงที่อาการจะรุนแรงขึ้นหรือส่งผลต่อการเคลื่อนไหวในระยะยาว

การตรวจเช็กสุขภาพข้อต่อ ควรเริ่มทำเมื่ออายุเท่าไหร่

การตรวจสุขภาพกระดูกและข้อสามารถเริ่มได้ทุกช่วงวัย โดยเฉพาะผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยง เช่น น้ำหนักตัวมาก การใช้งานข้อต่อหนักหรือซ้ำ ๆ จากการทำงานและการเล่นกีฬา รวมถึงผู้ที่เคยได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อต่อ หากเริ่มมีอาการปวด ข้อฝืดตึง หรือเคลื่อนไหวได้ลดลง ควรเข้ารับการตรวจประเมินโดยแพทย์ เพื่อค้นหาสาเหตุและรับการดูแลอย่างเหมาะสมตั้งแต่ระยะแรก

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 31 ต.ค. 2569 12:58 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2569 13:00 น.
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูบอลสด แมนซิตี้ พบ ไบรท์ตัน 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด

ดูบอลสด แมนซิตี้ พบ ไบรท์ตัน 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2569
ร้านขายอาหารสัตว์เลี้ยง PCG Shop Online

ชี้เป้าโปรเด็ด PCG Shop Online ส่วนลดร้านอาหารสัตว์เลี้ยงเพียบ

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2569
ส่องเลย! เลขเด็ด วันฮาโลวีน ปี 2569 งวดวันที่ 1/11/69 ลุ้นรวยรับวันปล่อยผี

ส่องเลย! เลขเด็ด วันฮาโลวีน ปี 2569 งวดวันที่ 1/11/69 เผยเลขครบชุด รับวันปล่อยผี

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2569
ดูบอลสด บอร์นมัธ พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก

ดูบอลสด บอร์นมัธ พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก

เผยแพร่: 31 ตุลาคม 2569
ข่าวล่าสุด
ส่องเลย! เลขเด็ด วันฮาโลวีน ปี 2569 งวดวันที่ 1/11/69 ลุ้นรวยรับวันปล่อยผี Line News

ส่องเลย! เลขเด็ด วันฮาโลวีน ปี 2569 งวดวันที่ 1/11/69 เผยเลขครบชุด รับวันปล่อยผี

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด บอร์นมัธ พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก ข่าวกีฬา

ดูบอลสด บอร์นมัธ พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ช็อก! ไฟไหม้บ้านตายายวอดทั้งหลัง โชคดีทั้งครอบครัวปลอดภัย ข่าว

บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ช็อก! ไฟไหม้บ้านตายายวอดทั้งหลัง โชคดีทั้งครอบครัวปลอดภัย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด เชลซี พบ แมนยู 31 ต.ค. 69 ข่าวกีฬา

ดูบอลสด เชลซี พบ แมนยู 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก ช่องถ่ายทอดสด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มาแล้ว! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 1/11/69 เสิร์ฟคำใบ้พร้อมชุดเลขท้ายงวดต้นเดือน เลขเด็ด

มาแล้ว! เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 1/11/69 เสิร์ฟคำใบ้พร้อมชุดเลขท้ายงวดต้นเดือน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเขียนอาลัยถึง &quot;คุณน้ำหอม&quot; สุนัขทรงเลี้ยง ที่อยู่เคียงข้างตลอด 15 ปี ข่าว

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเขียนอาลัยถึง “คุณน้ำหอม” สุนัขทรงเลี้ยง ที่อยู่เคียงข้างตลอด 15 ปี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด โคเวนทรี พบ ซันเดอร์แลนด์ 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก ข่าวกีฬา

ดูบอลสด โคเวนทรี พบ ซันเดอร์แลนด์ 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด ฮัลล์ ซิตี้ พบ อิปสวิช 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ฮัลล์ ซิตี้ พบ อิปสวิช 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอก สายไหมฯ ช็อก! หลังรู้เรื่อง ตัวละครลับ โพสต์ถึง บุ๋ม ปนัดดา น่าจะสู้เหนื่อย ข่าว

เอก สายไหมฯ ช็อก! หลังรู้เรื่อง ตัวละครลับ โพสต์ถึง บุ๋ม ปนัดดา น่าจะสู้เหนื่อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สั่งระงับการก่อสร้าง มูลนิธิองค์กรทำดี คลอง 8 ปทุมธานี พบหลายอาคารไม่ขออนุญาต ข่าว

สั่งระงับการก่อสร้าง มูลนิธิองค์กรทำดี คลอง 8 ปทุมธานี พบหลายอาคารไม่ขออนุญาต

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต๊ะ นรากร ยัน ไม่ใช่ลาสบอส ให้กำลังใจ บุ๋ม ปนัดดา ฐานะเพื่อน! บันเทิง

ต๊ะ นรากร ยัน ไม่ใช่ลาสบอส ให้กำลังใจ บุ๋ม ปนัดดา ฐานะเพื่อน!

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้ำหนึ่ง จัดเต็มฉลองวันปล่อยผี! ชาวเน็ตหลุดโฟกัสชุดฮาโลวีนเสียววาร์ปทั้งโซเชียล บันเทิง

เจ้าแม่หวยคนดัง จัดเต็มฉลองวันปล่อยผี! ชาวเน็ตหลุดโฟกัสชุดฮาโลวีนเสียววาร์ป

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิวาห์สลาย จระเข้ 5 เมตร พุ่งงับว่าที่เจ้าสาวลากลงน้ำ แฟนว่ายตามช่วยไม่ทัน ข่าวต่างประเทศ

วิวาห์สลาย จระเข้ 5 เมตร พุ่งงับว่าที่เจ้าสาวลากลงน้ำ แฟนว่ายตามช่วยไม่ทัน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิตยสาร LIFE กลับมาพิมพ์อีกครั้ง 23 พ.ย. หลังหยุด 26 ปี ราคาเล่มละ 1,500 บาท ข่าวต่างประเทศ

นิตยสาร LIFE กลับมาพิมพ์อีกครั้ง 23 พ.ย. หลังหยุด 26 ปี ราคาเล่มละ 1,500 บาท

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอลเก ซอมเมอร์ เจ้าของรางวัลลูกโลกทองคำ เสียชีวิต ข่าวต่างประเทศ

สิ้น นักแสดงลูกโลกทองคำ หัวใจล้มเหลวเสียชีวิต หลังป่วยติดเตียง ใจสลายเสียสามี

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
แฉคลิปเสียงก่อนรถไฟชนสเปน 69 ศพ เตือนแล้ว 2 ครั้ง แต่ปลายสายยังสั่งคำนี้ ข่าวต่างประเทศ

แฉคลิปเสียงก่อนรถไฟชนสเปน 69 ศพ เตือนแล้ว 2 ครั้ง แต่ปลายสายยังสั่งคำนี้

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยลาว งวด 30/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง หวยลาว

ตรวจหวยลาว งวด 30/10/69 เช็กเลข 6 ตัว วิเคราะห์เลขนามสัตว์ สถิติหวยย้อนหลัง

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่โต๊ะ งวด 1 พ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินหลวงปู่โต๊ะ งวด 1 พ.ย. 69 ให้ครบ 6 ตัวเด่น บารมีให้โชค

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
คำทำนายแรกเกี่ยวข้องกับความเสี่ยงสงครามนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ข่าวต่างประเทศ

เปิด 3 คำทำนาย “นอสตราดามุสแห่งอเมริกา” ก่อนปี 2028 หลังหลายชาติแนะตุนเสบียง

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
สภากาชาดไทย ยกย่อง ด.ช.วัย 14 ปี บริจาคอวัยวะ ต่อชีวิตได้อีกหลายคน ข่าว

ยกย่อง ด.ช.วัย 14 ปี บริจาคอวัยวะ หลังเสียชีวิต ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยหลายชีวิต

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
รถติดหนัก! รถบรรทุก 10 ล้อ ทำลังเบียร์ร่วงเกลื่อนถนน กาญจนาฯ ทำจราจรอัมพาต ข่าว

รถติดหนัก! รถบรรทุก 10 ล้อ ทำลังเบียร์ร่วงเกลื่อนถนน กาญจนาฯ ทำจราจรอัมพาต

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรปุก เผย บุ๋ม ปนัดดา เตรียมเอกสารชี้แจงโหนกระแส ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา เตรียมออกโหนกระแส ‘สรปุก’ เผยจิตใจแหลกสลาย ยอมขายของชดใช้

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจ สภ.บ้านนา ออกหมายเรียก &quot;บุ๋ม ปนัดดา&quot; ให้ปากคำ คดีสามีรุกที่ทหาร ข่าว

ตำรวจ สภ.บ้านนา ออกหมายเรียก “บุ๋ม ปนัดดา” ให้ปากคำ คดีสามีรุกที่ทหาร

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! บุ๋ม ปนัดดา แต่งตั้ง ทนายเพชร ดูแลคดี งดเปิดเผยดีเทล ยันให้ความร่วมมือจนท.เต็มที่ ข่าว

ด่วน! บุ๋ม ปนัดดา แต่งตั้ง ทนายเพชร ดูแลคดี งดเปิดเผยดีเทล ยันให้ความร่วมมือจนท.เต็มที่

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
กรมการปกครองแจงปม มูลนิธิองค์กรทำดี เผยเกณฑ์ถอดถอนกรรมการและสั่งเลิกมูลนิชาตามกฎหมาย ข่าว

กรมการปกครอง แจงเงินบริจาค ‘มูลนิธิองค์กรทำดี’ หากผิดจริง สั่งเลิกมูลนิธิ-ถอดกรรมการได้

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปชี้เป้าโปรเด็ด PCG Shop Online ส่วนลดร้านอาหารสัตว์เลี้ยงเพียบ