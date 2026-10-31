ประวัติ ทนายเพชร ผู้ดูแลคดีให้ บุ๋ม ปนัดดา ดีกรีประธานสภาทนายความจ.ชลบุรี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2569 13:26 น.
ประวัติ ทนายเพชร ทนายคนใหม่ผู้ดูแลคดีให้ บุ๋ม ปนัดดา ดีกรีประธานสภาทนายความจ.ชลบุรี
ภาพจาก : FB Ekkasit Srisung﻿

ทำความรู้จัก ประวัติ ทนายเพชร เอกสิทธิ์ ทนายความคนใหม่ผู้ดูแลคดีให้ บุ๋ม ปนัดดา ดีกรีประธานสภาทนายความจ.ชลบุรี

เรียกได้ว่ากำลังตกเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงเป็นอย่างมากในสังคมไทยขณะนี้ หลังจากเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา มีรายงานว่า บุ๋ม ปนัดดา ได้แต่งตั้งทนายความคนใหม่มาดูแลเรื่องคดีเงินบริจาคมูลนิธิฯ และคาดว่าอาจจะรวมถึงคดีความอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย ซึ่งขณะนี้ทนายได้ตรวจสอบข้อมูลเอกสารทั้งหมด และยืนยันว่าดาราพิธีกรสาวยินดีให้ความร่วมมือกับทางเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อประเด็นที่เกิดขึ้นอย่างเต็มที่

จนหลายคนเกิดความสงสัยว่า ทนายเพชร คือใคร? เพราะไม่เคยได้ยินชื่อเสียงเรียงนามแบบจริง ๆ จัง ๆ จากรายการไหนเลย วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ จะพาทุกท่านไปทำความรู้จัก ประวัติ ทนายเพชร เอกสิทธิ์ กันค่ะ

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สำหรับ ทนายเพชร เอกสิทธิ์ ศรีสังข์ เป็นนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ด้านการว่าความ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักงานกฎหมาย พิศิษฐ์ ศรีสังข์ ทนายความ และประธานสภาทนายความจังหวัดชลบุรี อีกทั้งยังเป็นที่รู้จักจากการเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมายผ่านสื่อออนไลน์ ทั้ง YouTube และ TikTok ภายใต้ชื่อ srisunglaw

ประวัติ ทนายเพชร เอกสิทธิ์ ศรีสังข์
ภาพจาก : FB Ekkasit Srisung

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ภาพจาก : FB Ekkasit Srisung

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2569 13:25 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2569 13:26 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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