บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ช็อก! ไฟไหม้บ้านตายายวอดทั้งหลัง โชคดีทั้งครอบครัวปลอดภัย
บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร มือตบลูกยางสาวทีมชาติไทย ช็อกกลางดึก รับแจ้งเหตุ ‘ไฟไหม้บ้านตายาย’ วอดทั้งหลัง โชคดีทั้งครอบครัวปลอดภัย
เมื่อกลางดึกของวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่บริเวณหมู่ที่ 11 ชุมชนศีรษะแรต ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่น ตั้งอยู่ติดกับวัดหงษ์ หรือวัดศีรษะแรด ซึ่งเป้นวัดศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังในพื้นที่ ก่อนจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จนเพลิงไหม้สงบในเวลา 22.15 น. สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนจำนวนมาก
หนึ่งในบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้กลางดึกนั้น คือ บ้านตากับยาย ของ บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร โมกศรี นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทย โดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะไฟโหมไหม้อย่างรุนแรง พร้อมระบุข้อความว่า
“นี่คือเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่และใกล้บ้านที่สุดตั้งแต่เกิดมา แม่ส่งคลิปมาให้สามทุ่มตรง ตกใจสุด ไฟมันแรงมากจริง ๆ ซึ่งโชคดีที่ไฟไม่ได้ลามมาทางบ้านเรา แต่ไฟน่าจะลามไหม้บ้านหลังเก่าของตากับยายน่าจะทั้งหลัง
ครอบครัว พ่อ แม่ ญาติ ๆ ปลอดภัยค่ะ ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายทุกหลัง ขอให้ทุกคนปลอดภัย”
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ภาพจาก : IG bbbumbimbim