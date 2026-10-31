บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ช็อก! ไฟไหม้บ้านตายายวอดทั้งหลัง โชคดีทั้งครอบครัวปลอดภัย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2569 11:44 น.
บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ช็อก! ไฟไหม้บ้านตายายวอดทั้งหลัง โชคดีทั้งครอบครัวปลอดภัย

บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร มือตบลูกยางสาวทีมชาติไทย ช็อกกลางดึก รับแจ้งเหตุ ‘ไฟไหม้บ้านตายาย’ วอดทั้งหลัง โชคดีทั้งครอบครัวปลอดภัย

เมื่อกลางดึกของวันที่ 29 ตุลาคม 2569 ที่ผ่านมา เกิดเหตุไฟไหม้ครั้งใหญ่บริเวณหมู่ที่ 11 ชุมชนศีรษะแรต ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ซึ่งเป็นชุมชนหนาแน่น ตั้งอยู่ติดกับวัดหงษ์ หรือวัดศีรษะแรด ซึ่งเป้นวัดศักดิ์สิทธิ์ชื่อดังในพื้นที่ ก่อนจะสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้จนเพลิงไหม้สงบในเวลา 22.15 น. สร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนจำนวนมาก

หนึ่งในบ้านที่ได้รับความเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้กลางดึกนั้น คือ บ้านตากับยาย ของ บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร โมกศรี นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทย โดยเจ้าตัวได้โพสต์คลิปเหตุการณ์ขณะไฟโหมไหม้อย่างรุนแรง พร้อมระบุข้อความว่า

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“นี่คือเหตุการณ์ไฟไหม้ครั้งใหญ่และใกล้บ้านที่สุดตั้งแต่เกิดมา แม่ส่งคลิปมาให้สามทุ่มตรง ตกใจสุด ไฟมันแรงมากจริง ๆ ซึ่งโชคดีที่ไฟไม่ได้ลามมาทางบ้านเรา แต่ไฟน่าจะลามไหม้บ้านหลังเก่าของตากับยายน่าจะทั้งหลัง

ครอบครัว พ่อ แม่ ญาติ ๆ ปลอดภัยค่ะ ขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียหายทุกหลัง ขอให้ทุกคนปลอดภัย”

บุ๋มบิ๋ม ชัชชุอร ช็อก! ไฟไหม้บ้านตายายวอดทั้งหลัง โชคดีทั้งครอบครัวปลอดภัย-1

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ภาพจาก : IG bbbumbimbim

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2569 11:44 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2569 11:44 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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