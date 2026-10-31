เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเขียนอาลัยถึง “คุณน้ำหอม” สุนัขทรงเลี้ยง ที่อยู่เคียงข้างตลอด 15 ปี

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2569 11:06 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2569 11:06 น.
เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี ทรงเขียนอาลัยถึง "คุณน้ำหอม" สุนัขทรงเลี้ยง ที่อยู่เคียงข้างตลอด 15 ปี

เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงเขียนอาลัยถึง “คุณน้ำหอม” สุนัขทรงเลี้ยง ที่อยู่เคียงข้างตลอด 15 ปี เสียชีวิตลงกะทันหัน

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์ hrhsirivannavari และทรงเขียนข้อความอาลัยรักถึง “คุณน้ำหอม” สุนัขทรงเลี้ยงที่อยู่เคียงข้างพระองค์มายาวนานถึง 15 ปี ได้กลับดาวอย่างกะทันหัน

“Dear My sweet heart , my baby girl perfume, CEO น้ำหอม,

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น้ำหอมของแม่ ดวงใจของแม่ หนูเป็นเด็กดี เป็นเด็กที่เข้มแข็ง อดทน ร่าเริง แจ่มใส และดื้อมาก ๆ หนูทำให้แม่มีความสุขตั้งแต่ 3 เดือนแรกที่หนูมาอยู่กับแม่ ไอ้เด็กเปิ่นเอ้ย ครั้งแรกที่เจอกันที่สุวรรณภูมิ ความซื่อของหนูก็ปรากฏ ความแสบ และความฉลาด คาแรคเตอร์แบบหนูทำให้แม่ปวดหัว แต่หนูก็สร้างแรงบันดาลใจให้แม่ในทุก ๆ เรื่อง หนูเป็นลูกที่ทำให้แม่รู้สึกว่าเราผูกพันกันมาก เอาแต่ใจ แต่ก็เชื่อฟัง เป็นลูกสาวที่สมกับคำว่า แฟชั่นนิสต้า แม่ชอบแต่งตัวให้หนู พาหนูออกงาน มักเสียเงินอยู่บ่อย ๆ แต่ก็พอใจที่จะเสียมัน เพื่อได้ดูแลหนู

เราเริ่มเดินทางด้วยกันตั้งแต่ 3 เดือนแรก แม่พาหนูนั่งรถไฟไปเนเธอร์แลนด์ ถ่ายรูปให้หนูครั้งแรกกับตั๋วรถไฟ แต่…แม่ขอโทษ… แม่ถ่ายกลับหัว เสื้อผ้าของหนูตอนนั้นก็เป็น Baby Gab แม่พาหนูไปทุกที่ ที่พาไปได้ เกือบทั่วทั้งยุโรป หนูเป็นเด็กกินเก่ง พุงสีชมพู พุงกลม ๆ ของหนูทำให้แม่ฟัดได้ตลอดเวลา หนูชอบครองบัลลังค์บนตักแม่ เพราะหวงมาก ไม่ยอมให้ใครมานั่ง เวลาไปเที่ยวทะเลด้วยกัน หนูก็ชอบมานั่งข้าง ๆ แม่ ชื่นชมทะเลไปด้วยกัน

ตอนพี่ตัวเล็กเสีย หนูก็ตั้งใจดูแลตัวเอง ทำให้แม่เข้มแข็ง แม่รู้สึกว่า โลกทั้งใบของแม่คือ น้ำหอม อ่อ…ศัตรูของหอมก็ทำให้แม่หัวเราะได้เสมอ เช่น ตุ่น แมว และนก

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ตลอดเรื่องราวความเปิ่นของหนู แม่จะจำไว้ตลอดไป หนูมีกลิ่นหอมเหมือนชื่อเลยลูก หนูเป็นเด็กที่เข้มแข็งมาก ถึงแม้ว่าแม่จะรู้ว่าอีกไม่นานหนูจะจากไป แม่จะจำหนูไว้ตลอดไป จะไม่มียอรคเชียร์ตัวไหนแทนที่หนูได้เลย หนูสวยจนวินาทีสุดท้าย

Your Mommy
19 ตค. 2554 – 30 ตค. 2569″

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อ้างอิงจาก : IG hrhsirivannavari

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2569 11:06 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2569 11:06 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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