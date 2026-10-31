เอก สายไหมฯ ช็อก! หลังรู้เรื่อง ตัวละครลับ โพสต์ถึง บุ๋ม ปนัดดา น่าจะสู้เหนื่อย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2569 10:50 น.
เอก สายไหมฯ ช็อก! หลังรู้เรื่อง ตัวละครลับ โพสต์ถึง บุ๋ม ปนัดดา น่าจะสู้เหนื่อย

เอก สายไหมฯ ช็อก! หลังรู้เรื่อง ตัวละครลับ ลั่น ขอให้ไม่จริง ก่อนโพสต์ถึง บุ๋ม ปนัดดา น่าจะสู้เหนื่อยแล้ว แต่ขอเอาใจช่วยทุกคน

ความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องราวของมูลนิธิองค์กรทำดี หลังมีการตรวจสอบพบ ว่ามีการโอนเงินจากบัญชีที่รับบริจาคจากประชาชน ไปยังบริษัทรับเหมารายหนึ่ง รวมกว่า 57 ล้านบาท ก่อนถูกโอนต่อไปให้ ก็อต อธิป สามีของ บุ๋ม ปนัดดา

บุ๋ม ปนัดดา อ้างว่าเงินดังกล่าวเป็นค่าก่อสร้างมูลนิธิองค์กรทำดีที่คลอง 8 จ. ปทุมธานี งบประมาณทั้งสิ้น 50 ล้านบาท ทั้งยังปฏิเสธว่าไม่เคยรู้เรื่องที่บริษัทรับเหมาโอนเงินต่อไปให้สามี และไม่รู้เรื่องการก่อสร้างพูลวิลล่าที่ จ. ภูเก็ต แต่ต่อมาปรากฏว่าข้อมูลว่าบุ๋มเคยถ่ายรูปร่วมกับผู้รับเหมา และมีชื่อของบุ๋มในเอกสารการขออนุญาตก่อสร้าง ซึ่งบุ๋มเป็นเข้าของที่ดิน ตามที่ปรากฎในรายงานก่อนหน้านี้

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เปิดเอกสารก่อสร้างภูเก็ต พบชื่อ บุ๋ม ปนัดดา เป็นเจ้าของอาคาร ปมพูลวิลล่า

ล่าสุด เอกภพ เหลืองประเสริฐ หรือ เอก สายไหมต้องรอด ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวผ่านทางหน้าเฟซบุ๊กโดยระบุถึง บุ๋ม ปนัดดา และตัวละครลับ ที่ตนเพิ่งทราบเรื่องบางอย่างมาจาก ทนายเดชา

“เห็นพยานหลักฐานต่าง ๆ ก็คิดว่าคุณบุ๋ม น่าจะสู้เหนื่อยแล้ว พอได้คุยกับทนายเดชา เรื่อง #ตัวละครลับ ยิ่งช็อค! #ขอให้ไม่จริงนะครับ ในฐานะที่ผมรู้จักกันทั้งสองฝ่าย ขอเอาใจช่วยทุกคน #ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับ”

เอก สายไหมฯ ช็อก! หลังรู้เรื่อง ตัวละครลับ โพสต์ถึง บุ๋ม ปนัดดา น่าจะสู้เหนื่อย-1

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อ้างอิงจาก : FB เอกภพ สายไหม

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2569 10:50 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2569 10:50 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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