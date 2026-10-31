สั่งระงับการก่อสร้าง มูลนิธิองค์กรทำดี คลอง 8 ปทุมธานี พบหลายอาคารไม่ขออนุญาต

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2569 09:56 น.
สั่งระงับการก่อสร้าง มูลนิธิองค์กรทำดี คลอง 8 ปทุมธานี พบหลายอาคารไม่ขออนุญาต

ด่วน! เทศบาลธัญบุรี สั่งระงับการก่อสร้าง มูลนิธิองค์กรทำดี คลอง 8 ปทุมธานี หลังตรวจสอบพบ หลายอาคารไม่ขออนุญาตก่อสร้าง

สถานการณ์ของ มูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมี บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี เป็น ประธานมูลนิธิฯ ที่ในภายหลังเกิดประเด็นดราม่าก็ได้มีการยุติบทบาทชั่วคราาว ในระหว่างการตรวจสอบนั้น ยังคงเผชิญมรสุมข่าวต่อเนื่อง และยังไม่สามารถหาคำตอบหรือข้อสรุปของเรื่องนี้ได้ ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569 ผู้ประกาศข่าวชื่อดัง พุทธ อภิวรรณ ได้ออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า

“ด่วน! สั่งระงับการก่อสร้างอาคารมูลนิธิองค์กรทำดี เจ้าหน้าที่เทศบาลธัญบุรีได้นำประกาศมาติดที่ด้านหน้าของมูลนิธิ เนื่องจากพบว่าอาคารหลายหลังยังไม่ได้มีการขออนุญาตในการก่อสร้าง”

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เทศบาลธัญบุรี สั่งระงับสร้างอาคาร มูลนิธิองค์กรทำดี หลังไม่พบขออนุญาติก่อสร้าง

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อ้างอิงจาก : FB พุทธ อภิวรรณ

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 31 ต.ค. 2569 09:56 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2569 09:56 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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