ต๊ะ นรากร ยัน ไม่ใช่ลาสบอส ให้กำลังใจ บุ๋ม ปนัดดา ฐานะเพื่อน!
ต๊ะ นรากร เคลียร์ชัด “ไม่ใช่ลาสบอส” ลั่นให้กำลังใจ บุ๋ม ปนัดดา ในฐานะเพื่อน! วอนหยุดโยงมั่ว ซัดชาวเน็ตไม่ฟ้องให้เสียเวลา
ในวันที่ บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี ออกมาตั้งโต๊ะแถลงทั้งน้ำตาเพื่อชี้แจงประเด็นร้อนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องของมูลนิธิ และปัญหาภายในครอบครัว หลังจบการแถลงข่าว บุ๋ม ปนัดดา พุ่งเข้าไปกอด ต๊ะ นรากร ที่มารอดูการแถลงข่าว ก่อนจะปล่อยโฮออกมาแบบสุดใจ ตามภาพที่ได้เห็นให้สื่อช่วงก่อนหน้านี้
ขณะที่สังคมประโคมข่าว บุ๋ม ปนัดดา และสามี ก๊อต อธิป อย่างต่อเนื่องหลายวัน แต่ในระหว่างทางก็มีคนพยายามหา “ลาสบอส” ของเรื่องนี้เป็นใครกันแน่ จนมีคนโยงถึง “ต๊ะ นรากร” ว่าเธออาจจะเป็นลาสบอสของเรื่องราวต่าง ๆ ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้
ล่าสุด (31 ต.ค. 69) ต๊ะ นรากร เคลื่อนไหวผ่านหน้าเฟซบุ๊กส่วนตัว ระบุว่า “ฉันไม่ใช่ลาสบอส อย่าเอาฉันไปโยง มั่วกันไปใหญ่แล้ว ฉันไปให้กำลังใจบุ๋มเพราะเป็นเพื่อน เราทำงานทีมเดียวกัน เคลียร์ชัดชัด เมื่อเพื่อนเดือดร้อน ฉันก็ไปให้กำลังใจ ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น สำหรับคนที่เอาชื่อฉันไปโยงมั่ว ฉันไม่ฟ้องหรอก เสียเวลา ไม่มีความจริงสักนิด ฉันให้อภัยทุกคนค่ะ”
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อ้างอิงจาก : FB นารากร ติยายน