รถติดหนัก! รถบรรทุก 10 ล้อ ทำลังเบียร์ร่วงเกลื่อนถนน กาญจนาฯ ทำจราจรอัมพาต

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 16:47 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 16:47 น.
รถติดหนัก! รถบรรทุก 10 ล้อ ทำลังเบียร์ร่วงเกลื่อนถนน กาญจนาฯ ทำจราจรอัมพาต

รถติดหนัก! รถบรรทุก 10 ล้อ ทำลังเบียร์ร่วงเกลื่อนถนน กาญจนาฯ ทำจราจรอัมพาต ล่าสุดเจ้าหน้าที่เคลียร์พื้นที่เปิดจราจรแล้ว

30 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก FM91 Trafficpro รายงานอุบัติเหตุเมื่อเวลา 13.02 น. บริเวณถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก) ฝั่งขาออก เชิงทางลงสะพานข้ามถนนเพชรเกษม (บางแค) รถบรรทุก 10 ล้อทำลังบรรจุขวดเบียร์ร่วงหล่น เศษแก้วแตกกระจายเกลื่อนเต็มพื้นผิวจราจร ทำให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านได้ตามปกติ เนื่องจากเสี่ยงต่อปัญหายางแตกและอุบัติเหตุซ้ำซ้อน ส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก ท้ายแถวสะสมยาวถึงต่างระดับพระราม 2

เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้ที่เดินทางจากพระราม 2 หรือลงทางด่วนบางพลี-สุขสวัสดิ์ ด่านบางขุนเทียน ที่ต้องการมุ่งหน้าไปถนนกาญจนาภิเษก (ตะวันตก) ให้เลี่ยงไปใช้เส้นทางถนนพระราม 2 หรือถนนเอกชัยแทน

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ล่าสุด เจ้าหน้าที่เทศกิจและฝ่ายรักษาความสะอาดฯ ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลืออำนวยความสะดวก พร้อมเก็บกวาดเศษขวดแก้วบนพื้นถนนอย่างเร่งด่วน โดยขณะนี้สามารถเคลียร์พื้นที่และเปิดช่องทางจราจรให้รถสัญจรได้ตามปกติแล้ว

บรรยากาศจราจรบนถนนกาญจนาภิเษก
FB/ FM91 Trafficpro

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 16:47 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 16:47 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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