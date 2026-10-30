ยกย่อง ด.ช.วัย 14 ปี บริจาคอวัยวะ หลังเสียชีวิต ต่อลมหายใจให้ผู้ป่วยหลายชีวิต
สภากาชาดไทย ยกย่อง ด.ช.วัย 14 ปี เสียชีวิต ครอบครัวทำเรื่องบริจาคอวัยวะ ต่อชีวิตได้อีกหลายคน นับเป็นการทำบุญครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายของชีวิต
วันที่ 30 ตุลาคม 2569 เพจเฟซบุ๊ก สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society โพสต์ยกย่อง ด.ช.ธิติวุฒิ วัย 14 ปี ที่ทางครอบครัวของน้องได้ตัดสินใจบริจาคอวัยวะหลังจากที่น้องเสียชีวิตลงอย่างสงบ เพื่อต่อชีวิตผู้ป่วยได้อีกหลายคน
“บุญใหญ่ครั้งสุดท้าย ด.ช. วัย 14 ปี #บริจาคอวัยวะ ต่อชีวิตได้อีกหลายคน
แม้ชีวิตต้องจากไปแต่ความดีและการให้ของเด็กชายธิติวุฒิ อินอร่าม จะถูกจดจำตลอดไป ครอบครัวของน้องธิติวุฒิได้ตัดสินใจสร้างบุญใหญ่ครั้งสุดท้าย ด้วยการบริจาคอวัยวะให้กับสภากาชาดไทย เพื่อส่งต่อความหวังให้กับผู้ป่วยที่กำลังรอคอย
อวัยวะที่ได้รับการบริจาคในครั้งนี้ จะถูกนำไปต่อลมหายใจและมอบชีวิตใหม่ให้กับผู้ป่วยได้อีกหลายชีวิต การเสียสละของน้องในครั้งนี้คือบทพิสูจน์ว่าความยิ่งใหญ่ของหัวใจไม่ได้ขึ้นอยู่กับอายุ
#สภากาชาดไทย ขอแสดงความเสียใจต่อการจากไปของ ด.ช.ธิติวุฒิ อินอร่าม และขอยกย่องน้ำใจอันประเสริฐของครอบครัวสำหรับการตัดสินใจที่ยิ่งใหญ่นี้ ขอให้ผลบุญแห่งการเสียสละ นำพาดวงวิญญาณของน้องไปสู่สัมปรายภพอันสงบสุข”
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อ้างอิงจาก : FB สภากาชาดไทย Thai Red Cross Society