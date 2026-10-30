บุ๋ม ปนัดดา เตรียมออกโหนกระแส ‘สรปุก’ เผยจิตใจแหลกสลาย ยอมขายของชดใช้
‘สรปุก’ เผย ‘บุ๋ม ปนัดดา’ เสียใจมาก สภาพจิตใจแหลกสลาย อยากขายทรัพย์สินชดใช้ ล่าสุดแต่งตั้งทนายความเตรียมหลักฐาน หากพร้อมจะแจงในโหนกระแส
จากกรณี บุ๋ม ปนัดดา อดีตประธานมูลนิธิองค์กรทำดี ถูกเรียกร้องให้ตรวจสอบเส้นทางการเงินบริจาค รวมถึงกรณีโอนเงินบริจาคไปยังผู้รับเหมาก่อสร้างพูลวิลล่าที่จังหวัดภูเก็ต ช่วงหนึ่งในรายการโหนกระแส สรปุก อินฟลูเอนเซอร์ คนสนิท บุ๋ม ปนัดดา โฟนอินเข้ามาเพื่อชี้แจงว่า ตนเป็นจิตอาสาของมูลนิธิเฉพาะกิจเข้ามาช่วยงานช่วงน้ำท่วม จ.เชียงราย จึงเข้ามาช่วยประสานงาน แต่ตนไม่มีความรู้เรื่องบัญชีบริจาคเงินว่าต้องใช้บัญชีองค์กรมูลนิธิทำดีเพียงอย่างเดียวจึงนำมาโพสต์ด้วยความไม่รู้ หาก เพจออยศรี ไม่นำเรื่องมาโพสต์ก็ไม่มีใครทราบ เพราะดาราหลายท่านก็โอนเงินบริจาคเข้ามาในบัญชีนี้ ยืนยันว่าไม่ทราบเรื่องเงินเลย ไม่รู้ว่ามูลนิธิมีเงินขนาดนั้น ยอมรับตอนทราบข่าวตกใจและเหมือนอกหักเหมือนกับทุกคน
หนุ่ม กรรชัย สอบถามงว่าได้พูดคุยกับ บุ๋ม ปนัดดา หรือไม่ ฝั่ง สรปุก เผยว่า “ได้คุย ได้คุยตลอด ต้องบอกว่าเป้นเพื่อนกัน บางคนบอกพอมีดราม่าทำไมเราโดดหนี หนูไม่เคยโดดหนีนะ อยู่ข้างพี่บุ๋มตลอด เสี้ยวลึก ๆ ในใจก็ยังหวังว่าพี่บุ๋มจะไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ เขาบอกว่าทำทุกอย่างเพื่อมูลนิธิและประชาชน แต่มันก็เกิดความสงสัยในบางเรื่อง เราเห็นจากในข่าวก็ตกใจ“
นอกจากนี้ สรปุกยังเปิดเผยถึงสภาพจิตใจของ บุ๋ม ปนัดดา ในเวลานี้เสียใจและแหลกสลายมาก ถึงขนาดเคยพูดทำทำนองว่าจะยอมขายทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อนำเงินมาชดใช้คืนให้ แต่ตนได้ห้ามปรามไว้ว่าไม่ควรทำ เพราะคนที่กระทำความผิดตัวจริงจะต้องเป็นคนชดใช้เงินทุกบาททุกสตางค์คืนให้กับประชาชนที่ตั้งใจทำบุญมา
สรปุก วิเคราะห์ถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องในประเด็นนี้ แบ่งออกเป็นกลุ่มบุคคลว่า บุคคลแรกอาจจะมีความผิดในฐานะประธานที่โอนเงินออกไป ส่วน ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาแม้จะรับเงินมาแต่อาจทำไปด้วยความไม่รู้ แต่สำหรับบุคคลที่รับเงินไปทั้งหมดคือผู้ที่กระทำความผิดร้อยเปอร์เซ็นต์ พร้อมตั้งคำถามว่าเหตุใดบุคคลดังกล่าวจึงเก็บตัวเงียบ ไม่ยอมรับโทรศัพท์นักข่าวและไม่กล้าออกมาเผชิญหน้าชี้แจงความจริง
ทั้งนี้ได้อัปเดตความคืบหน้าให้ฟังว่า ตอนนี้ บุ๋ม ปนัดดา ได้แต่งตั้งทนายความส่วนตัวเพื่อรวบรวมเอกสารและพยานหลักฐานทั้งหมดเรียบร้อยแล้ว ยืนยันว่าเมื่อมีความพร้อมเมื่อไหร่ บุ๋มจะเดินทางมาออกรายการโหนกระแสแน่นอน เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงทุกประเด็นให้ประชาชนได้รับทราบ
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