ตำรวจ สภ.บ้านนา ออกหมายเรียก “บุ๋ม ปนัดดา” ให้ปากคำ คดีสามีรุกที่ทหาร
สภ.บ้านนา ออกหมายเรียก “บุ๋ม ปนัดดา” ให้ปากคำ คดีสามีรุกที่ทหาร จ.นครนายก ในฐานะพยาน ภายในวันที่ 12 พ.ย. 69
30 ตุลาคม 2569 พ.ต.อ.มงคล โท้เป้า ผู้กำกับการ สภ.บ้านนา เปิดเผยความคืบหน้าคดีบุกรุกพื้นที่ทหารว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้ส่งหมายเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนแล้ว โดยกำหนดภายในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2569 ซึ่งการออกหมายเรียกในครั้งนี้ รวมถึงนักแสดงชื่อดัง “บุ๋ม-ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” ด้วยเช่นกัน
พ.ต.อ.มงคล ระบุว่า ปัจจุบันมีเพียงฝ่ายผู้กล่าวหาหรือฝั่งทหารที่เข้าให้ปากคำเรียบร้อยแล้ว ส่วนผู้ถูกกล่าวหาทั้ง 4 คน ตำรวจยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อได้เนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน แต่สามารถติดต่อได้ทั้งหมดและบางส่วนเริ่มนัดหมายเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว ขณะเดียวกันได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่หาข่าวเชิงลึก โดยเฉพาะประเด็นการขออนุญาตใช้น้ำประปา ไฟฟ้า และบ้านเลขที่ในสถานที่เกิดเหตุ ว่ามีที่มาที่ไปอย่างไร
ผู้กำกับการ สภ.บ้านนา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การออกหมายเรียกครั้งนี้เป็นเพียงการเชิญมาให้ข้อเท็จจริง ไม่ได้ถือว่าผู้ถูกเรียกเป็นผู้ต้องหา โดยเฉพาะกรณีของ บุ๋ม ปนัดดา จะเป็นการเข้าให้ปากคำในฐานะพยาน แม้จะไม่ได้มีชื่อเกี่ยวข้องโดยตรง แต่เมื่อมีเอกสารอ้างอิงถึงก็จำเป็นต้องเชิญมาให้ข้อมูลเพื่อประกอบสำนวน
อย่างไรก็ตาม หากผู้ที่ถูกออกหมายเรียกไม่มาพบตำรวจภายในวันที่ 12 พ.ย. นี้ จะถือว่ามีความผิดฐานขัดหมายเรียก และพนักงานสอบสวนจะดำเนินการออกหมายเรียกครั้งที่ 2 ซึ่งหากยังไม่มาอีก ก็จะนำไปสู่การออกหมายจับตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป
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