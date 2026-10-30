ด่วน! บุ๋ม ปนัดดา แต่งตั้ง ทนายเพชร ดูแลคดี งดเปิดเผยดีเทล ยันให้ความร่วมมือจนท.เต็มที่
ด่วน! บุ๋ม ปนัดดา แต่งตั้ง ทนายเพชร ดูแลคดี งดเปิดเผยดีเทล-พยานหลักฐาน ยืนยัน ยินดีให้ความร่วมมือจนท.ทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่
ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับคดีความของ บุ๋ม ปนัดดา ทางเพจ อนุวัต จัดให้ ได้มีการโพสต์ข้อความที่ได้รับจากบุ๋ม โดยมีการแจ้งเรื่องการแต่งตั้งทนายคนใหม่มาดูแลคดี ระบุว่า
“ข้อความจาก บุ๋ม ปนัดดา
บุ๋ม ปนัดดา แต่งตั้งทนายเพชร ดูแลคดี
ตามที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับคดีของคุณบุ๋ม ปนัดดา ในช่วงที่ผ่านมา
ผมในฐานะทนายความขอชี้แจงว่า คุณบุ๋มยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับพนักงานสอบสวน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการทางกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เป็นการก้าวล่วงการทำงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อรักษารูปคดีให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ผมจึงขอความร่วมมือในการงดเว้นการเปิดเผยรายละเอียดหรือพยานหลักฐานใด ๆ ต่อสาธารณชนในขณะนี้
ขอขอบคุณทุกความห่วงใยที่ส่งมาถึงคุณบุ๋ม และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยติดตามผลการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอบคุณครับ”
ขณะที่ทางด้าน ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ ได้ติดต่อไปยัง ทนายเพชร ทนายความคนใหม่ของ บุ๋ม ปนัดดา โดยทนายเพชรมีการเปิดเผยว่า “ตอนนี้กำลังตรวจสอบและขอพูดคุยกับสองฝ่ายก่อน โดยจะออกมาในรูปแบบแถลงข่าวไหม หรือยังไง จะแจ้งให้ทราบอีกที แต่ตอนนี้ขอดูรายละเอียดก่อน ยังไม่สามารถตอบอะไรได้ครับ เพราะผมอยู่ต่างจังหวัด แต่เมื่อได้ข้อสรุปชัดๆ จะอัปเดตและแจ้งสื่อครับ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- อุ๊ย! เปิดภาพครอบครัว บุ๋ม-ก๊อต ร่วมเฟรม ช่างเอ๋ ชื่นมื่นที่ภูเก็ต
- ผู้รับเหมา สร้างมูลนิธิฯ ปทุม เผย ก๊อต เซ็นชื่อทำสัญญา แต่รับโอนบัญชีระบุชื่อ บุ๋ม ปนัดดา
- สภ.บ้านนา ออกหมายเรียก “บุ๋ม ปนัดดา” ให้ปากคำ คดีสามีรุกที่ทหาร นครนายก
อ้างอิงจาก : FB อนุวัต จัดให้