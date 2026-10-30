ด่วน! บุ๋ม ปนัดดา แต่งตั้ง ทนายเพชร ดูแลคดี งดเปิดเผยดีเทล ยันให้ความร่วมมือจนท.เต็มที่

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 16:16 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 16:18 น.
ด่วน! บุ๋ม ปนัดดา แต่งตั้ง ทนายเพชร ดูแลคดี งดเปิดเผยดีเทล ยันให้ความร่วมมือจนท.เต็มที่

ด่วน! บุ๋ม ปนัดดา แต่งตั้ง ทนายเพชร ดูแลคดี งดเปิดเผยดีเทล-พยานหลักฐาน ยืนยัน ยินดีให้ความร่วมมือจนท.ทุกภาคส่วนอย่างเต็มที่

ความคืบหน้าล่าสุดเกี่ยวกับคดีความของ บุ๋ม ปนัดดา ทางเพจ อนุวัต จัดให้ ได้มีการโพสต์ข้อความที่ได้รับจากบุ๋ม โดยมีการแจ้งเรื่องการแต่งตั้งทนายคนใหม่มาดูแลคดี ระบุว่า

“ข้อความจาก บุ๋ม ปนัดดา

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บุ๋ม ปนัดดา แต่งตั้งทนายเพชร ดูแลคดี

ตามที่มีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับคดีของคุณบุ๋ม ปนัดดา ในช่วงที่ผ่านมา

ผมในฐานะทนายความขอชี้แจงว่า คุณบุ๋มยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับพนักงานสอบสวน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกระบวนการทางกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้เป็นการก้าวล่วงการทำงานของเจ้าหน้าที่ และเพื่อรักษารูปคดีให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรม ผมจึงขอความร่วมมือในการงดเว้นการเปิดเผยรายละเอียดหรือพยานหลักฐานใด ๆ ต่อสาธารณชนในขณะนี้

ขอขอบคุณทุกความห่วงใยที่ส่งมาถึงคุณบุ๋ม และขอให้ทุกท่านเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม โดยติดตามผลการดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป ขอบคุณครับ”

ด่วน! บุ๋ม ปนัดดา แต่งตั้ง ทนายเพชร ดูแลคดี งดเปิดเผยดีเทล ยันให้ความร่วมมือจนท.เต็มที่-1
ภาพจาก : FB อนุวัต จัดให้

ขณะที่ทางด้าน ผู้สื่อข่าวเดลินิวส์ ได้ติดต่อไปยัง ทนายเพชร ทนายความคนใหม่ของ บุ๋ม ปนัดดา โดยทนายเพชรมีการเปิดเผยว่า “ตอนนี้กำลังตรวจสอบและขอพูดคุยกับสองฝ่ายก่อน โดยจะออกมาในรูปแบบแถลงข่าวไหม หรือยังไง จะแจ้งให้ทราบอีกที แต่ตอนนี้ขอดูรายละเอียดก่อน ยังไม่สามารถตอบอะไรได้ครับ เพราะผมอยู่ต่างจังหวัด แต่เมื่อได้ข้อสรุปชัดๆ จะอัปเดตและแจ้งสื่อครับ”

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อ้างอิงจาก : FB อนุวัต จัดให้

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 16:16 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 16:18 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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