เจ้าแม่หวยคนดัง จัดเต็มฉลองวันปล่อยผี! ชาวเน็ตหลุดโฟกัสชุดฮาโลวีนเสียววาร์ป

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 23:00 น.
แม่น้ำหนึ่ง จัดเต็มฉลองวันปล่อยผี! ชาวเน็ตหลุดโฟกัสชุดฮาโลวีนเสียววาร์ปทั้งโซเชียล

ช็อก! แม่น้ำหนึ่ง เจ้าแม่หวยคนดัง วางกระดานใบ้เลขเด็ด จัดเต็มฉลองวันปล่อยผี! ชาวเน็ตหลุดโฟกัสชุดฮาโลวีนทำเสียววาร์ปทั้งโซเชียล

นับถอยหลังเข้าสู่เทศกาลแห่งความน่ากลัวและสยดสยอง อย่าง เทศกาลวันฮาโลวีน 2026 ในปีนี้ 31 ต.ค. ตรงกับวันเสาร์พอดิบพอดี โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็คงจะได้เห็นหลากหลายการรังสรรค์ลุคส์วันปล่อยผีของเหล่าคนในแวดวงบันเทิงกันมาบ้างแล้ว ซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละคนทำถึง ทำเกินแบบไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียว

ในวันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ขอพาผู้ติดตามทุกท่านย้ายมาชมลุคส์วันฮาโลวีนในแวดวงนักใบ้หวยกันบ้าง เพราะล่าสุดเจ้าแม่ใบ้หวยคนดัง อย่าง แม่น้ำหนึ่ง วรัญญภัทร์ หรือชื่อเดิม แม่น้ำหนึ่ง ภิรดา ได้ออกมาอวดลุคส์ฮาโลวีนที่แซ่บที่สุดในเวลานี้ผ่านทางช่องทางโซเชียลส่วนตัวของเธอ ต้องบอกเลยว่าเป็นผีที่ทำชาวเน็ตเสียววาร์ปกันไปทั้งเมือง จะเซ็กซี่ขนาดไหนต้องลองไปชมด้วยตาตัวเองที่หน้าเฟซบุ๊ก วรัญญภัทร์ อธิโชติสุรนันท์

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เจ้าแม่หวยคนดัง จัดเต็มฉลองวันปล่อยผี! ชาวเน็ตหลุดโฟกัสชุดฮาโลวีนเสียววาร์ป-1

เจ้าแม่หวยคนดัง จัดเต็มฉลองวันปล่อยผี! ชาวเน็ตหลุดโฟกัสชุดฮาโลวีนเสียววาร์ป-2

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อ้างอิงจาก : FB วรัญญภัทร์ อธิโชติสุรนันท์

 

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 23:00 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 23:00 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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