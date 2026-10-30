เจ้าแม่หวยคนดัง จัดเต็มฉลองวันปล่อยผี! ชาวเน็ตหลุดโฟกัสชุดฮาโลวีนเสียววาร์ป
ช็อก! แม่น้ำหนึ่ง เจ้าแม่หวยคนดัง วางกระดานใบ้เลขเด็ด จัดเต็มฉลองวันปล่อยผี! ชาวเน็ตหลุดโฟกัสชุดฮาโลวีนทำเสียววาร์ปทั้งโซเชียล
นับถอยหลังเข้าสู่เทศกาลแห่งความน่ากลัวและสยดสยอง อย่าง เทศกาลวันฮาโลวีน 2026 ในปีนี้ 31 ต.ค. ตรงกับวันเสาร์พอดิบพอดี โดยในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเราก็คงจะได้เห็นหลากหลายการรังสรรค์ลุคส์วันปล่อยผีของเหล่าคนในแวดวงบันเทิงกันมาบ้างแล้ว ซึ่งต้องบอกเลยว่าแต่ละคนทำถึง ทำเกินแบบไม่มีใครยอมใครเลยทีเดียว
ในวันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ขอพาผู้ติดตามทุกท่านย้ายมาชมลุคส์วันฮาโลวีนในแวดวงนักใบ้หวยกันบ้าง เพราะล่าสุดเจ้าแม่ใบ้หวยคนดัง อย่าง แม่น้ำหนึ่ง วรัญญภัทร์ หรือชื่อเดิม แม่น้ำหนึ่ง ภิรดา ได้ออกมาอวดลุคส์ฮาโลวีนที่แซ่บที่สุดในเวลานี้ผ่านทางช่องทางโซเชียลส่วนตัวของเธอ ต้องบอกเลยว่าเป็นผีที่ทำชาวเน็ตเสียววาร์ปกันไปทั้งเมือง จะเซ็กซี่ขนาดไหนต้องลองไปชมด้วยตาตัวเองที่หน้าเฟซบุ๊ก วรัญญภัทร์ อธิโชติสุรนันท์
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อ้างอิงจาก : FB วรัญญภัทร์ อธิโชติสุรนันท์