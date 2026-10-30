กรมการปกครอง แจงเงินบริจาค ‘มูลนิธิองค์กรทำดี’ หากผิดจริง สั่งเลิกมูลนิธิ-ถอดกรรมการได้

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 15:53 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 15:53 น.
กรมการปกครองแจงปม มูลนิธิองค์กรทำดี เผยเกณฑ์ถอดถอนกรรมการและสั่งเลิกมูลนิชาตามกฎหมาย

กรมการปกครอง แจงปมเงินบริจาค-การก่อสร้างอาคาร ‘มูลนิธิองค์กรทำดี’ เผย 2 กรณี หากกระทำผิด สั่งเลิกมูลนิธิและถอนกรรมการได้ ชี้ตรวจสอบโปร่งใส เพื่อความเป็นธรรม

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2569 กรมการปกครอง ชี้แจงกรณีตามที่ปรากฏเป็นข่าวและมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับความโปร่งใสในการบริหารจัดการเงินบริจาคและการก่อสร้างอาคารของ มูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากสังคมนั้น กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของมูลนิธิ ขอชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางดำเนินการตามกฎหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน

กรมการปกครองขอชี้แจงแนวทางดำเนินการดังกล่าวเป็น 2 กรณีสำคัญ ได้แก่

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1. กรณีกรรมการมูลนิธิกระทำผิดต่อมูลนิธิ หากปรากฏว่ากรรมการหรือคณะกรรมการของมูลนิธิผู้ใดดำเนินกิจการของมูลนิธิผิดพลาดเสื่อมเสียต่อมูลนิธิ ดำเนินกิจการฝ่าฝืนกฎหมายหรือข้อบังคับของมูลนิธิ หรือมีฐานะหรือความประพฤติไม่เหมาะสมในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิ นายทะเบียน พนักงานอัยการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย อาจร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งถอดถอนกรรมการหรือคณะกรรมการมูลนิธิผู้นั้นได้ ตามมาตรา 129 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

2. กรณีมูลนิธิกระทำการที่ขัดต่อกฎหมาย หากปรากฏว่ามูลนิธิมีวัตถุประสงค์ขัดต่อกฎหมาย หรือดำเนินกิจการขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรืออาจเป็นภยันตรายต่อความสงบสุขของประชาชนหรือความมั่นคงของรัฐ รวมถึงกรณีที่มูลนิธิไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไปได้ไม่ว่าด้วยเหตุใด หรือหยุดดำเนินกิจการตั้งแต่สองปีขึ้นไป

นายทะเบียน พนักงานอัยการ หรือผู้มีส่วนได้เสีย อาจร้องขอต่อศาลให้มีคำสั่งเลิกมูลนิธิได้ ตามมาตรา 131 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

ทั้งนี้ กรมการปกครองขอยืนยันว่า การพิจารณาดำเนินการตามกฎหมายกับมูลนิธิใด ๆ จะต้องอาศัยข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่ปรากฏจากการตรวจสอบอย่างรอบด้าน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายและดำเนินการตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนด

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การปรากฏเป็นข่าวหรือข้อกล่าวหายังไม่อาจถือเป็นข้อยุติว่ามีการกระทำผิดเกิดขึ้น หากปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการดำเนินกิจการที่เข้าข่ายฝ่าฝืนกฎหมาย หน่วยงานผู้มีอำนาจจะพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

ทั้งนี้ การดำเนินกิจการของมูลนิธิต้องยึดหลักความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่จดทะเบียนไว้ โดยเฉพาะการบริหารจัดการเงินบริจาคและทรัพย์สินของมูลนิธิ ซึ่งต้องดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะ รักษาความเชื่อมั่นของประชาชนและผู้บริจาค ตลอดจนป้องกันมิให้มีการนำมูลนิธิไปใช้เป็นเครื่องมือแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบด้วยกฎหมาย

กรมการปกครองแจงข้อกฎหมายมูลนิธิองค์กรทำดี
ภาพจาก Facebook : กรมการปกครอง fanpage
กรมการปกครองแจงการจัดการทรัพย์สินมูลนิธิ
ภาพจาก Facebook : กรมการปกครอง fanpage

ข้อมูลจาก : กรมการปกครอง fanpage

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 15:53 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 15:53 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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