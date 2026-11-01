ถ่ายทอดสดหวย 1 พ.ย. 69 ดูสดช่องไหน เช็กลิงก์หวยออก เริ่ม 14.30 น.

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 พ.ย. 2569 11:40 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2569 11:41 น.
ถ่ายทอดสดหวย 1 พ.ย. 69 ดูสดช่องไหน เช็กลิงก์หวยออก เริ่ม 14.30 น.

ถ่ายทอดสดหวย 1 พฤศจิกายน 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี โดยเริ่มออกรางวัลตั้งแต่เวลา 14.30 น. และคาดว่าจะประกาศผลครบทุกประเภทภายในเวลาประมาณ 16.00 น.

ประชาชนสามารถติดตามการถ่ายทอดสดล่วงหน้าผ่านสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ตั้งแต่เวลา 13.50 น. และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 14.00 น. ส่วนผู้ที่ต้องการรับชมผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แอปพลิเคชัน GLO Lottery Official และ LINE TODAY

ถ่ายทอดสดหวย 1 พฤศจิกายน 2569 ดูช่องไหนบ้าง

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดช่องทางถ่ายทอดสดและเวลาออกอากาศ ดังนี้

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  • เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล: ติดตามการออกรางวัลตั้งแต่เวลา 14.30 น.
  • แอปพลิเคชัน GLO Lottery Official: ติดตามการออกรางวัลและตรวจผลผ่านโทรศัพท์มือถือ
  • สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์: ถ่ายทอดสดเสียงตั้งแต่เวลา 14.30 น.

ผู้ที่ต้องการรับชมผ่านช่องทางออนไลน์สามารถเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อเลือกช่องทางถ่ายทอดสดตามที่หน่วยงานกำหนด

ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 พฤศจิกายน 2569

สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (L6) มีรางวัลที่ 1 มูลค่า 6 ล้านบาทต่อฉบับ เลขหน้า 3 ตัวและเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท ส่วนเลขท้าย 2 ตัว รับเงินรางวัล 2,000 บาท

รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท

  • รอประกาศผล

เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

  • หมายเลขที่ 1: รอประกาศผล
  • หมายเลขที่ 2: รอประกาศผล

เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท

  • หมายเลขที่ 1: รอประกาศผล
  • หมายเลขที่ 2: รอประกาศผล

เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท

  • รอประกาศผล

นอกจากสลากหกหลักแล้ว สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังออกรางวัลสลากตัวเลขสามหลัก (N3) ซึ่งประกอบด้วยรางวัลสามตรง สามสลับหลัก สองตรง และรางวัลพิเศษ โดยมีอัตราจ่ายเงินรางวัลแตกต่างกันตามเงื่อนไขของแต่ละงวด

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หลังประกาศผลครบทุกประเภท ผู้ซื้อสลากสามารถตรวจสอบหมายเลขที่ถูกรางวัลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือแอป GLO Lottery Official ส่วนผู้ซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตังสามารถตรวจสอบผลรางวัลของสลากที่ซื้อไว้ในระบบได้เช่นกัน

ทั้งนี้ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 จะประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ โดย The Thaiger จะอัปเดตหมายเลขที่ถูกรางวัลหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผล

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 พ.ย. 2569 11:40 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2569 11:41 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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