ถ่ายทอดสดหวย 1 พ.ย. 69 ดูสดช่องไหน เช็กลิงก์หวยออก เริ่ม 14.30 น.
ถ่ายทอดสดหวย 1 พฤศจิกายน 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี โดยเริ่มออกรางวัลตั้งแต่เวลา 14.30 น. และคาดว่าจะประกาศผลครบทุกประเภทภายในเวลาประมาณ 16.00 น.
ประชาชนสามารถติดตามการถ่ายทอดสดล่วงหน้าผ่านสถานีโทรทัศน์อมรินทร์ทีวี ช่อง 34 ตั้งแต่เวลา 13.50 น. และไทยรัฐทีวี ช่อง 32 เวลา 14.00 น. ส่วนผู้ที่ต้องการรับชมผ่านโทรศัพท์มือถือสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แอปพลิเคชัน GLO Lottery Official และ LINE TODAY
ถ่ายทอดสดหวย 1 พฤศจิกายน 2569 ดูช่องไหนบ้าง
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดช่องทางถ่ายทอดสดและเวลาออกอากาศ ดังนี้
- เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล: ติดตามการออกรางวัลตั้งแต่เวลา 14.30 น.
- แอปพลิเคชัน GLO Lottery Official: ติดตามการออกรางวัลและตรวจผลผ่านโทรศัพท์มือถือ
- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM 891 กิโลเฮิรตซ์: ถ่ายทอดสดเสียงตั้งแต่เวลา 14.30 น.
ผู้ที่ต้องการรับชมผ่านช่องทางออนไลน์สามารถเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เพื่อเลือกช่องทางถ่ายทอดสดตามที่หน่วยงานกำหนด
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล 1 พฤศจิกายน 2569
สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (L6) มีรางวัลที่ 1 มูลค่า 6 ล้านบาทต่อฉบับ เลขหน้า 3 ตัวและเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท ส่วนเลขท้าย 2 ตัว รับเงินรางวัล 2,000 บาท
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
- รอประกาศผล
เลขหน้า 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
- หมายเลขที่ 1: รอประกาศผล
- หมายเลขที่ 2: รอประกาศผล
เลขท้าย 3 ตัว 2 รางวัล รางวัลละ 4,000 บาท
- หมายเลขที่ 1: รอประกาศผล
- หมายเลขที่ 2: รอประกาศผล
เลขท้าย 2 ตัว 1 รางวัล รางวัลละ 2,000 บาท
- รอประกาศผล
นอกจากสลากหกหลักแล้ว สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังออกรางวัลสลากตัวเลขสามหลัก (N3) ซึ่งประกอบด้วยรางวัลสามตรง สามสลับหลัก สองตรง และรางวัลพิเศษ โดยมีอัตราจ่ายเงินรางวัลแตกต่างกันตามเงื่อนไขของแต่ละงวด
หลังประกาศผลครบทุกประเภท ผู้ซื้อสลากสามารถตรวจสอบหมายเลขที่ถูกรางวัลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล หรือแอป GLO Lottery Official ส่วนผู้ซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอปเป๋าตังสามารถตรวจสอบผลรางวัลของสลากที่ซื้อไว้ในระบบได้เช่นกัน
ทั้งนี้ ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569 จะประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ โดย The Thaiger จะอัปเดตหมายเลขที่ถูกรางวัลหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศผล
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