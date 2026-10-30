อุ๊ย! เปิดภาพครอบครัว บุ๋ม-ก๊อต ร่วมเฟรม ช่างเอ๋ ชื่นมื่นที่ภูเก็ต

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 15:36 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 15:36 น.
อุ๊ย! เปิดภาพครอบครัว บุ๋ม-ก๊อต ร่วมเฟรม ช่างเอ๋ ชื่นมื่นที่ภูเก็ต

อุ๊ย! เปิดภาพครอบครัว บุ๋ม ปนัดดา-ก๊อต อธิป ร่วมเฟรม ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้างพูลวิลล่าที่ภูเก็ต ย้อนแย้งคำชี้แจงก่อนหน้า

มีเรื่องให้ชวนสงสัยเพิ่มเติมอีกแล้ว สำหรับประเด็นดราม่าระอุในขณะนี้ซึ่งเกี่ยวกับเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี บุ๋ม ปนัดดา และก๊อต อธิป โดยในรายการ โหนกระแส วันนี้ (30 ต.ค. 69) ช่วงท้ายของรายการได้มีการเปิดภาพถ่ายครอบครัว บุ๋ม ปนัดดา และสามี ก๊อต อธิป พร้อมลูก ๆ ร่วมเฟรมชื่นมื่นกับ ช่างเอ๋ ผู้รับเหมาก่อสร้างพูลวิลล่าที่จ.ภูเก็ต ซึ่งเป็นประเด็นอยู่ในขณะนี้

โดยข้อมูลเพิ่มเติมจาก ทนายกุ้ง ซึ่งมาเป็นแขกรับเชิญในรายการระบุว่า ภาพนี้ บุ๋ม-ก๊อต ไปเจอและถ่ายรูปกับ ช่างเอ๋ ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในจ.ภูเก็ต ซึ่งย้อนแย้งกับคำบอกเล่าของ บุ๋ม ก่อนหน้านี้ว่า เธอไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีการสร้างพูลวิลล่าที่ภูเก็ต ก่อนจะมีการแอบนำเอาป้ายมูลนิธิฯ ไปติดตั้ง

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อุ๊ย! เปิดภาพครอบครัว บุ๋ม-ก๊อต ร่วมเฟรม ช่างเอ๋ ชื่นมื่นที่ภูเก็ต-1

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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 15:36 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 15:36 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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