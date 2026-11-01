ตรวจหวย 1 พ.ย. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว ครบทุกรางวัล
ตรวจหวย 1 พฤศจิกายน 2569 สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ณ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี โดยเริ่มออกรางวัลเวลา 14.30 น. และคาดว่าจะเสร็จสิ้นประมาณ 16.00 น. ผู้ซื้อสลากสามารถตรวจสอบผลรางวัลที่ 1 เลขหน้า 3 ตัว เลขท้าย 3 ตัว และเลขท้าย 2 ตัว รวมถึงรางวัลอื่น ๆ ได้จากรายการด้านล่าง
สำหรับการออกรางวัลงวดนี้ สลากกินแบ่งรัฐบาลหกหลัก (L6) มีรางวัลที่ 1 มูลค่า 6 ล้านบาท รางวัลเลขหน้า 3 ตัวและเลขท้าย 3 ตัว รางวัลละ 4,000 บาท ส่วนรางวัลเลขท้าย 2 ตัว รับเงินรางวัล 2,000 บาท โดยผลการออกรางวัลทั้งหมดจะอัปเดตหลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลประกาศอย่างเป็นทางการ
ตรวจหวย 1 พฤศจิกายน 2569 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล
รางวัลที่ 1 รางวัลละ 6,000,000 บาท
- หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล
เลขหน้า 3 ตัว ออก 2 ครั้ง รางวัลละ 4,000 บาท
- หมายเลขที่ 1: รอประกาศผล
- หมายเลขที่ 2: รอประกาศผล
เลขท้าย 3 ตัว ออก 2 ครั้ง รางวัลละ 4,000 บาท
- หมายเลขที่ 1: รอประกาศผล
- หมายเลขที่ 2: รอประกาศผล
เลขท้าย 2 ตัว ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 2,000 บาท
- หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1
มี 2 รางวัล รางวัลละ 100,000 บาท
- หมายเลขที่ 1: รอประกาศผล
- หมายเลขที่ 2: รอประกาศผล
รางวัลที่ 2
มี 5 รางวัล รางวัลละ 200,000 บาท
- หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล
รางวัลที่ 3
มี 10 รางวัล รางวัลละ 80,000 บาท
- หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล
รางวัลที่ 4
มี 50 รางวัล รางวัลละ 40,000 บาท
- หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล
รางวัลที่ 5
มี 100 รางวัล รางวัลละ 20,000 บาท
- หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล
ตรวจหวยวันนี้ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล01 พฤศจิกายน 2569
-
รางวัลที่ 1XXXXXX
รางวัลละ 6,000,000 บาท
-
เลขหน้า 3 ตัวXXX XXX
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
-
เลขท้าย 3 ตัวXXX XXX
2 รางวัลๆละ 4,000 บาท
เลขท้าย 2 ตัวXX
1 รางวัลๆละ 2,000 บาท
รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 2 รางวัลๆละ 100,000 บาทXXXXXXXXXXXX
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 2 มี 5 รางวัลๆละ 200,000 บาทXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 3 มี 10 รางวัลๆละ 80,000 บาทXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 4 มี 50 รางวัลๆละ 40,000 บาทXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 5 มี 100 รางวัลๆละ 20,000 บาทXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ถ่ายทอดสดหวย 1 พฤศจิกายน 2569 ดูช่องไหน กี่โมง?
สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกำหนดเริ่มออกรางวัลเวลา 14.30 น. โดยประชาชนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางต่อไปนี้
ผู้ที่ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใบสามารถนำหมายเลขทั้ง 6 หลักมาตรวจสอบกับผลการออกรางวัลได้โดยตรง ส่วนผู้ซื้อสลากดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังสามารถตรวจสอบสลากที่ซื้อและผลรางวัลผ่านระบบของแอปได้
นอกจากนี้ ผู้ซื้อสลากตัวเลขสามหลัก หรือ N3 สามารถตรวจสอบผลรางวัลสามตรง สามสลับหลัก สองตรง และรางวัลพิเศษ ผ่านช่องทางตรวจผลของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยเงินรางวัล N3 จะแตกต่างจากสลากหกหลักตามเงื่อนไขของแต่ละงวด
ถูกรางวัลหวยรัฐบาล 1 พ.ย. 69 ขึ้นเงินที่ไหน?
ผู้ที่ถูกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลแบบใบสามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จังหวัดนนทบุรี หรือตัวแทนรับขึ้นเงินรางวัลตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยต้องใช้สลากฉบับจริงและเอกสารยืนยันตัวตน
สำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลทั่วไป ผู้ถูกรางวัลมีสิทธิขอรับเงินภายใน 2 ปีนับจากวันออกรางวัล และต้องชำระค่าอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาทต่อเงินรางวัลทุก 200 บาท หรือเศษของ 200 บาท
ผู้ที่ต้องการตรวจสอบผลรางวัลด้วยตนเอง สามารถใช้บริการ ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านเว็บไซต์สำนักงานสลากฯ โดยเลือกวันที่ออกรางวัลให้ตรงกับสลากที่ถืออยู่
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