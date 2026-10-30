นายอำเภอธาตุพนม ข้องใจ วัดพระธาตุพนม บริหารเงิน 114 ล้าน อย่างไรให้ 2 ปีแทบหมด
นายอำเภอธาตุพนม ข้องใจ วัดพระธาตุพนม บริหารเงิน 114 ล้าน อย่างไรให้ 2 ปีแทบหมด แถมเงิน 30 ล้านที่ไว้จ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟ ยังถอนออกมา จี้วัดชี้แจง
กลายเป็นประเด็นร้อนที่สังคมให้ความสนใจ เมื่อ นายจักรพงษ์ ปทุมไกยะ อดีตนายอำเภอธาตุพนม จ.นครพนม และอดีตไวยาวัจกรวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเกี่ยวกับวัดพระธาตุพนมฯ โดยระบุว่า “ที่ผมตัดสินใจโพสต์เพราะเป็นห่วงวัดฯจริงๆ(ก่อนที่จะไม่เหลืออะไรเลย)….”
“ผมอยู่ 8 เดือนวัดพระธาตุพนม มีเงิน 114 ล้านบาท ผ่านมา 2 ปี เงินแทบหมดวัด พวกท่านบริหารอย่างไร 30 ล้านสุดท้ายฝากประจำไว้จ่ายค่าน้ำ-ค่าไฟ ยังจะไปถอนออกมาอีก” นอกจากนี้ยังระบุอีกว่า “ถ้าไม่จริงก็ออกมาแถลงข่าวได้นะครับว่าเงินวัดพระธาตุพนมเหลือเท่าไหร่ #เงินวัดคือเงินที่ประชาชนร่วมกันบริจาค….”
ก่อนหน้านี้ นายจักรพงษ์ ได้โพสต์ข้อความเปิดเผยปัญหาที่เกิดขึ้นภายในวัดว่า “คนมาไหว้วัดพระธาตุพนม ทั้งถูกยัดเยียดดอกไม้ทั้งถูกขูดรถ คนดีคนเก่งเต็มวัดหายไปไหนหมดหรือเก่งแต่อย่างอื่นไม่สนใจความเดือดร้อนของประชาชน..”
“ผมพูดเรื่องวัดพระธาตุพนม มีคนต่อต้านทันทีแล้วพูดว่าตอนผมเป็นไวยาวัจกรวัดมีอะไร ตอบ “มีเงิน 114 ล้านบาทปัญหายัดเยียดดอกไม้ขูดรถไม่มี” เพียงพอมั้ยครับ” , “ถามกลับแล้วตอนนี้วัดพระธาตุพนม มีเงินเท่าไหร่มีใครกล้าออกมาตอบมั้ยครับ…”
จากข้อความดังกล่าว ชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก พร้อมทั้งเรียกร้องให้วัดพระธาตุพนมออกมาชี้แจงต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้น
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