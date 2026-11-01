ตรวจหวยออมสิน 1 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดสลาก 2 ปี และ 5 ปี ลุ้นรางวัล 30 ล้าน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 พ.ย. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2569 07:01 น.
ตรวจหวยออมสิน 1 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดสลาก 2 ปี และ 5 ปี ลุ้นรางวัล 30 ล้าน

หวยออมสิน 1 พฤศจิกายน 2569 ธนาคารออมสินเตรียมออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีรางวัลที่ 1 มูลค่าสูงสุด 30 ล้านบาท ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ช่อง 9 MCOT

นอกจากนี้ ยังมีการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 5 ปี ซึ่งมีรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 11.30 น. ผู้ฝากสลากสามารถติดตามผลรางวัลทุกประเภทได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้

ผลหวยออมสิน 1 พฤศจิกายน 2569 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี มีรางวัลที่ 1 สูงสุด 30 ล้านบาท โดยรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ต้องตรวจสอบหมายเลขสลากให้ตรงกับงวดและหมวดอักษรที่ประกาศด้วย

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รางวัลอันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 30,000,000 บาท

  • งวดที่: รอประกาศผล
  • หมวดอักษร: รอประกาศผล
  • หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล

รางวัลอันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 1,000,000 บาท

  • งวดที่: รอประกาศผล
  • หมวดอักษร: รอประกาศผล
  • หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล

รางวัลอันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง รางวัลละ 10,000 บาท

  • หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล

รางวัลอันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง รางวัลละ 3,000 บาท

  • หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล

รางวัลอันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง รางวัลละ 1,000 บาท

  • หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง

  • หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล

หมายเหตุ สลากออมสินพิเศษ 2 ปี แต่ละงวดอาจมีอัตราจ่ายรางวัลเลขท้าย 4 ตัวแตกต่างกัน ผู้ฝากควรตรวจสอบเงินรางวัลตามเงื่อนไขของสลากที่ถืออยู่

ผลหวยออมสิน 1 พฤศจิกายน 2569 สลากออมสินพิเศษ 5 ปี

สำหรับสลากออมสินพิเศษ 5 ปี หน่วยละ 500 บาท ธนาคารออมสินกำหนดออกรางวัลเดือนละ 2 ครั้ง ในวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน โดยมีรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท

รางวัลอันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 10,000,000 บาท

  • งวดที่: รอประกาศผล
  • หมวดอักษร: รอประกาศผล
  • หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล

รางวัลอันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง รางวัลละ 5,000 บาท

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  • หมายเลขที่ 1: รอประกาศผล
  • หมายเลขที่ 2: รอประกาศผล

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ออก 2 ครั้ง รางวัลละ 120 บาท

  • หมายเลขที่ 1: รอประกาศผล
  • หมายเลขที่ 2: รอประกาศผล

หวยออมสิน 1 พฤศจิกายน 2569 ถ่ายทอดสดช่องไหน?

ธนาคารออมสินกำหนดถ่ายทอดสดการออกรางวัลผ่าน Facebook Live GSB Society และ ช่อง 9 MCOT จากสำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ตามเวลาดังนี้

  • 10.30 ถึง 11.10 น. สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี
  • 11.30 ถึง 12.00 น. สลากออมสินพิเศษ 5 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 5 ปี

หลังประกาศผล ผู้ฝากสามารถตรวจสอบหมายเลขที่ถูกรางวัลผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน โดยเลือกประเภทสลากและวันที่ออกรางวัลให้ตรงกับสลากที่ถืออยู่

สำหรับผู้ถือสลากดิจิทัล สามารถตรวจผลผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ซึ่งมีระบบแจ้งเตือนเมื่อสลากถูกรางวัล โดยธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่ผูกไว้ในวันถัดจากวันออกรางวัล ตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์

ทั้งนี้ สลากออมสินพิเศษ 1 ปี มีกำหนดออกรางวัลวันที่ 16 ของเดือน จึงไม่ได้รวมอยู่ในการออกรางวัลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 พ.ย. 2569 07:00 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2569 07:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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