ตรวจหวยออมสิน 1 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดสลาก 2 ปี และ 5 ปี ลุ้นรางวัล 30 ล้าน
หวยออมสิน 1 พฤศจิกายน 2569 ธนาคารออมสินเตรียมออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี ประจำเดือนพฤศจิกายน ในวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ โดยมีรางวัลที่ 1 มูลค่าสูงสุด 30 ล้านบาท ถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live ช่อง 9 MCOT
นอกจากนี้ ยังมีการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 5 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 5 ปี ซึ่งมีรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท เริ่มถ่ายทอดสดเวลา 11.30 น. ผู้ฝากสลากสามารถติดตามผลรางวัลทุกประเภทได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้
ผลหวยออมสิน 1 พฤศจิกายน 2569 สลากออมสินพิเศษ 2 ปี
สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี มีรางวัลที่ 1 สูงสุด 30 ล้านบาท โดยรางวัลที่ 1 และรางวัลที่ 2 ต้องตรวจสอบหมายเลขสลากให้ตรงกับงวดและหมวดอักษรที่ประกาศด้วย
รางวัลอันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 30,000,000 บาท
- งวดที่: รอประกาศผล
- หมวดอักษร: รอประกาศผล
- หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล
รางวัลอันดับที่ 2 ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 1,000,000 บาท
- งวดที่: รอประกาศผล
- หมวดอักษร: รอประกาศผล
- หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล
รางวัลอันดับที่ 3 ออก 5 ครั้ง รางวัลละ 10,000 บาท
- หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล
รางวัลอันดับที่ 4 ออก 10 ครั้ง รางวัลละ 3,000 บาท
- หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล
รางวัลอันดับที่ 5 ออก 15 ครั้ง รางวัลละ 1,000 บาท
- หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว ออก 1 ครั้ง
- หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล
หมายเหตุ สลากออมสินพิเศษ 2 ปี แต่ละงวดอาจมีอัตราจ่ายรางวัลเลขท้าย 4 ตัวแตกต่างกัน ผู้ฝากควรตรวจสอบเงินรางวัลตามเงื่อนไขของสลากที่ถืออยู่
ผลหวยออมสิน 1 พฤศจิกายน 2569 สลากออมสินพิเศษ 5 ปี
สำหรับสลากออมสินพิเศษ 5 ปี หน่วยละ 500 บาท ธนาคารออมสินกำหนดออกรางวัลเดือนละ 2 ครั้ง ในวันที่ 1 และ 16 ของทุกเดือน โดยมีรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท
รางวัลอันดับที่ 1 ออก 1 ครั้ง รางวัลละ 10,000,000 บาท
- งวดที่: รอประกาศผล
- หมวดอักษร: รอประกาศผล
- หมายเลขที่ถูกรางวัล: รอประกาศผล
รางวัลอันดับที่ 2 ออก 2 ครั้ง รางวัลละ 5,000 บาท
- หมายเลขที่ 1: รอประกาศผล
- หมายเลขที่ 2: รอประกาศผล
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว ออก 2 ครั้ง รางวัลละ 120 บาท
- หมายเลขที่ 1: รอประกาศผล
- หมายเลขที่ 2: รอประกาศผล
หวยออมสิน 1 พฤศจิกายน 2569 ถ่ายทอดสดช่องไหน?
ธนาคารออมสินกำหนดถ่ายทอดสดการออกรางวัลผ่าน Facebook Live GSB Society และ ช่อง 9 MCOT จากสำนักงานใหญ่ธนาคารออมสิน ตามเวลาดังนี้
- 10.30 ถึง 11.10 น. สลากออมสินพิเศษ 2 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี
- 11.30 ถึง 12.00 น. สลากออมสินพิเศษ 5 ปี และสลากออมสินพิเศษดิจิทัล 5 ปี
หลังประกาศผล ผู้ฝากสามารถตรวจสอบหมายเลขที่ถูกรางวัลผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน โดยเลือกประเภทสลากและวันที่ออกรางวัลให้ตรงกับสลากที่ถืออยู่
สำหรับผู้ถือสลากดิจิทัล สามารถตรวจผลผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ซึ่งมีระบบแจ้งเตือนเมื่อสลากถูกรางวัล โดยธนาคารจะโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกที่ผูกไว้ในวันถัดจากวันออกรางวัล ตามเงื่อนไขของแต่ละผลิตภัณฑ์
ทั้งนี้ สลากออมสินพิเศษ 1 ปี มีกำหนดออกรางวัลวันที่ 16 ของเดือน จึงไม่ได้รวมอยู่ในการออกรางวัลวันที่ 1 พฤศจิกายน 2569
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