ผู้รับเหมา สร้างมูลนิธิฯ ปทุม เผย ก๊อต เซ็นชื่อทำสัญญา แต่รับโอนบัญชีระบุชื่อ บุ๋ม ปนัดดา

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 14:58 น.
ผู้รับเหมา สร้างมูลนิธิฯ ปทุม เผย ก๊อต เซ็นชื่อทำสัญญา แต่รับโอนบัญชีระบุชื่อ บุ๋ม ปนัดดา

โฟนอิน! ผู้รับเหมา สร้างมูลนิธิฯ ที่ปทุมธานี เผย ก๊อต อธิป เซ็นชื่อทำสัญญา แต่รับโอนเงินจากบัญชีระบุชื่อ บุ๋ม ปนัดดา

ความคืบหน้าเกี่ยวกับประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นกับเกี่ยวกับเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี, บุ๋ม ปนัดดา และอดีตสามี ก๊อต อธิป โดยในรายการ โหนกระแส วันนี้ (30 ต.ค. 69) ช่วงหนึ่งได้มีการติดต่อหา ผู้รับเหมาก่อสร้าง รายหนึ่งเป็นผู้รับเหมาที่สร้างอาคาร 1 ในพื้นที่มูลนิธิฯ คลอง 8 จ.ปทุมธานี

ผู้รับเหมาก่อสร้าง ชี้แจงเบื้องต้นระบุว่า “เป็นผู้รับเหมาเข้าก่อสร้างอาคาร 1 ซึ่งเป็นอาคารข้าวแกงนางงาม เพียงอาคารเดียว โดย ก๊อต อธิป เป็นผู้ติดต่อว่าจ้าง และมีการทำสัญญากัน แต่คนเซ็นชื่อคู่สัญญาการก่อสร้างมูลนิธิฯ ไม่ใช่ บุ๋ม ปนัดดา แต่เป็น ก๊อต อธิป เนื่องจากขณะนั้นบุ๋มลงพื้นที่จึงไม่สะดวกทำสัญญา จึงให้สามีเป็นคนทำสัญญาแทน

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หนังสือสัญญาระบุราคาการก่อสร้างอยู่ที่ 3.6 ล้านบาท โดยแบ่งจ่ายทั้งหมด 4 งวด ซึ่งบัญชีที่ได้รับโอนเงินชำระค่างวดนั้นทางผู้รับเหมายังไม่แน่ใจ ต้องขอดูรายละเอียดในเอกสารอีกครั้งหนึ่ง แต่ที่แน่ ๆ มีบัญชีระบุชื่อ บุ๋ม ปนัดดา ด้วย”

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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 14:58 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 14:58 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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