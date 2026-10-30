อึ้งยอดเงิน ชมพู่ อารยา บริจาคให้มูลนิธิองค์กรทำดี ยังเป็นกำลังใจให้ ‘บุ๋ม ปนัดดา’

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 14:49 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 15:10 น.
ชมพู่ อารยา ดอนเงินบริจาค 1 ล้านให้มูลนิธิองค์กรทำดี

เปิดยอดเงิน ชมพู่ อารยา บริจาครวม 2 ล้านบาทให้มูลนิธิองค์กรทำดีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ยืนยันไม่ติดใจ มองเป็นโอกาสเคลียร์ปัญหา ส่งข้อความให้กำลังใจ ‘บุ๋ม ปนัดดา’

จากกรณีมูลนิธิองค์กรทำดีถูกร้องตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง หลังบัญชีบริจาคเงินถูกโยงเอี่ยวการสร้างพูลวิลล่า จ.ภูเก็ต ล่าสุดนักแสดงคนดัง ชมพู่ อารยา หนึ่งในคนที่เคยบริจาคเงินให้มูลนิธิ ถูกสื่อมวลชนถามว่าคิดเห็นอย่างไรกับกระแสที่เกิดขึ้น

ชมพู่ อารยา เผยว่า ได้ส่งข้อความไปพูดคุยและให้กำลังใจ บุ๋ม ปนัดดา แล้ว ยืนยันว่าส่วนตัวไม่ติดใจกับเรื่องเงินบริจาคแต่อย่างใด เพราะ ณ เวลาที่โอนเงินบริจาค ตนเองทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ คิดดีแล้ว และไม่เคยรู้สึกเสียดายเงินที่ให้ไป ที่ผ่านมาเวลาบริจาคจะถามบุ๋มตรง ๆ เสมอว่าขาดแคลนสิ่งไหนและเงินบริจาคจะนำไปใช้ตรงจุดใดบ้าง

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เจ้าตัว มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสอันดีในการเคลียร์เรื่องที่ซับซ้อน หรือปรับโครงสร้างระบบต่าง ๆ ให้ถูกต้องเป็นระเบียบ ส่วนเรื่องความถูกผิดหลังจากนี้ ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ตนเห็นใจทุกฝ่าย เพราะรับรู้และเห็นสิ่งที่ บุ๋ม ปนัดดา ทุ่มเททำมาโดยตลอด

“เห็นใจทุกคนนะ ส่วนตัวชมอะไรที่เราให้ไป ณ เวลานั้นเราบริสุทธิ์ใจและคิดดีแล้ว ไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไร ก็ยังเป็นกำลังใจให้พี่บุ๋ม ชมก็ส่งข้อความหาแก เป็นกำลังใจให้ ใช้โอกาสนี้เคลียร์อะไรที่มันอีรุงตุงนัง อะไรที่มันยังซับซ้อนหรือทำไม่ถูกต้องก็ใช้โอกาสนี้ปรับระบบโครงสร้างกันซะใหม่ ส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไร เพราะมันเห็นในสิ่งที่เขาทำ เวลาเรามีเจตนาที่จะบริจาคก็จะถามแกตรง ๆ ว่าขาดอะไรบ้างแล้วก็เงินที่เราให้ได้จะไปทำตรงไหนบ้าง หลังจากนี้ผิดถูกก็ว่าไปตามกระบวนการ”

ชมพู่ อารยา บริจาค 1 ล้านบาทให้มูลนิธิองค์กรทำดีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ภาพจาก Facebook : มูลนิธิองค์กรทำดี

ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิองค์กรทำดี โพสต์ข้อความ ขออนุโมทนาบุญกับคุณชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต ได้มอบเงินจํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ให้กับมูลนิธิองค์กรทําดี เพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะ

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นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เพจ ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โพสต์หลักฐานการโอนเงินบริจาค ระบุว่า “บุ๋มขอขอบพระคุณ คุณชมพู่ อารยา ได้มอบเงิน จำนวน 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิองค์กรทำดี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ”

ภาพจาก Facebook : ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี
บุ๋ม ปนัดดา
ภาพจาก Youtube : โหนกระแส [Hone-Krasae] official
ชมพู่ อารยา
ภาพจาก Instagram : chomismaterialgirl

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 14:49 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 15:10 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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