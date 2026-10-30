อึ้งยอดเงิน ชมพู่ อารยา บริจาคให้มูลนิธิองค์กรทำดี ยังเป็นกำลังใจให้ ‘บุ๋ม ปนัดดา’
เปิดยอดเงิน ชมพู่ อารยา บริจาครวม 2 ล้านบาทให้มูลนิธิองค์กรทำดีช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม ยืนยันไม่ติดใจ มองเป็นโอกาสเคลียร์ปัญหา ส่งข้อความให้กำลังใจ ‘บุ๋ม ปนัดดา’
จากกรณีมูลนิธิองค์กรทำดีถูกร้องตรวจสอบเส้นทางการเงินว่ามีการใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดบ้าง หลังบัญชีบริจาคเงินถูกโยงเอี่ยวการสร้างพูลวิลล่า จ.ภูเก็ต ล่าสุดนักแสดงคนดัง ชมพู่ อารยา หนึ่งในคนที่เคยบริจาคเงินให้มูลนิธิ ถูกสื่อมวลชนถามว่าคิดเห็นอย่างไรกับกระแสที่เกิดขึ้น
ชมพู่ อารยา เผยว่า ได้ส่งข้อความไปพูดคุยและให้กำลังใจ บุ๋ม ปนัดดา แล้ว ยืนยันว่าส่วนตัวไม่ติดใจกับเรื่องเงินบริจาคแต่อย่างใด เพราะ ณ เวลาที่โอนเงินบริจาค ตนเองทำไปด้วยความบริสุทธิ์ใจ คิดดีแล้ว และไม่เคยรู้สึกเสียดายเงินที่ให้ไป ที่ผ่านมาเวลาบริจาคจะถามบุ๋มตรง ๆ เสมอว่าขาดแคลนสิ่งไหนและเงินบริจาคจะนำไปใช้ตรงจุดใดบ้าง
เจ้าตัว มองว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสอันดีในการเคลียร์เรื่องที่ซับซ้อน หรือปรับโครงสร้างระบบต่าง ๆ ให้ถูกต้องเป็นระเบียบ ส่วนเรื่องความถูกผิดหลังจากนี้ ให้เป็นไปตามกระบวนการทางกฎหมาย ตนเห็นใจทุกฝ่าย เพราะรับรู้และเห็นสิ่งที่ บุ๋ม ปนัดดา ทุ่มเททำมาโดยตลอด
“เห็นใจทุกคนนะ ส่วนตัวชมอะไรที่เราให้ไป ณ เวลานั้นเราบริสุทธิ์ใจและคิดดีแล้ว ไม่ได้รู้สึกเสียดายอะไร ก็ยังเป็นกำลังใจให้พี่บุ๋ม ชมก็ส่งข้อความหาแก เป็นกำลังใจให้ ใช้โอกาสนี้เคลียร์อะไรที่มันอีรุงตุงนัง อะไรที่มันยังซับซ้อนหรือทำไม่ถูกต้องก็ใช้โอกาสนี้ปรับระบบโครงสร้างกันซะใหม่ ส่วนตัวไม่ได้ติดใจอะไร เพราะมันเห็นในสิ่งที่เขาทำ เวลาเรามีเจตนาที่จะบริจาคก็จะถามแกตรง ๆ ว่าขาดอะไรบ้างแล้วก็เงินที่เราให้ได้จะไปทำตรงไหนบ้าง หลังจากนี้ผิดถูกก็ว่าไปตามกระบวนการ”
ย้อนกลับไปเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2567 เพจเฟซบุ๊ก มูลนิธิองค์กรทำดี โพสต์ข้อความ ขออนุโมทนาบุญกับคุณชมพู่ อารยา เอ ฮาร์เก็ต ได้มอบเงินจํานวน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาท) ให้กับมูลนิธิองค์กรทําดี เพื่อนําไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะ
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2568 เพจ ดร.ปนัดดา วงศ์ผู้ดี โพสต์หลักฐานการโอนเงินบริจาค ระบุว่า “บุ๋มขอขอบพระคุณ คุณชมพู่ อารยา ได้มอบเงิน จำนวน 1 ล้านบาท ให้กับมูลนิธิองค์กรทำดี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ ขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ”
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