นักกีฬาสาว HYROX ขอโทษสังคม ปมอึราดขณะแข่งขัน เผยจ่อคัมแบ็กสนามเยอรมนี

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 14:07 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 14:07 น.
นักกีฬาสาว HYROX ขอโทษสังคม ปมอึราดกลางสนามแข่ง เผยจ่อคัมแบ็กที่เยอรมนี

“โจอันนา เวียตซิก” นักกีฬา HYROX เตรียมหวนคืนสนามแข่งที่เยอรมนี หลังเผชิญดราม่าอุจจาระราดระหว่างแข่งที่ปักกิ่ง พร้อมขอโทษทุกคน

โจอันนา เวียตซิก นักกีฬาความฟิตชาวออสเตรเลียวัย 24 ปี เตรียมหวนคืนสนามแข่งอีกครั้งที่เมืองฮัมบูร์ก ประเทศเยอรมนี ในวันศุกร์นี้ หลังเก็บตัวทบทวนตัวเองนาน 2 เดือน จากเหตุการณ์ช็อกวงการที่เธอมีอาการอุจจาระราดระหว่างการแข่งขันรายการไฮร็อกซ์ (Hyrox) ที่กรุงปักกิ่งเมื่อเดือนกันยายน แต่ยังฝืนแข่งต่อจนจบ

เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นร้อนแรงบนโลกออนไลน์ มีทั้งฝ่ายที่ยกย่องความอึดของเธอที่ทนกลั้นจนเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่ง และฝ่ายที่มองว่าเธอเห็นแก่ตัวที่ทิ้งคราบสิ่งปฏิกูลไว้จนนักกีฬาคนอื่นเดือดร้อน

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เวียตซิกได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมถึงการกลับมาครั้งนี้ว่า “ฉันกลับมาลงสนามแข่งแล้ว และรู้สึกตื่นเต้นมากๆ ที่จะได้กลับไปทำสิ่งที่รัก” พร้อมระบุว่า “หวังว่าจะได้เจอกันทุกคนนะคะ”

นักกีฬา HYROX ขอโทษสังคม
IG/ @joannawietrzyk

เธอยอมรับว่าใช้เวลาหลังจบการแข่งขันที่ปักกิ่งเพื่อทบทวนตัวเองอย่างหนัก พร้อมกล่าวขอโทษอย่างเป็นทางการว่า “ก่อนอื่น ฉันอยากจะบอกว่าขอโทษทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากใจจริง ไม่ว่าจะเป็นผู้ชมหรือผู้เข้าร่วมการแข่งขัน จากการตัดสินใจฝืนแข่งต่อของฉัน”

“การมีเวลาทบทวนตัวเองทำให้ฉันได้เรียนรู้อะไรมากมายจากเหตุการณ์นี้” เธอเล่าเพิ่ม “มันเป็นสถานการณ์ที่รับมือได้ยากมากสำหรับฉัน และต้องเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่หนักหนาเช่นกัน” พร้อมขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้

สำหรับการหวนคืนสนามครั้งนี้ เวียตซิกจะลงชิงชัยในศึกอีลิต 15 (Elite 15) ซึ่งเป็นสนามคัดเลือกนักกีฬาระดับท็อปของโลกแบบปิด เพื่อคว้าตำแหน่ง 3 อันดับแรกในการคว้าตั๋วเข้าสู่ศึกไฮร็อกซ์ชิงแชมป์โลก (Hyrox World Championships) ต่อไป

ในท้ายที่สุด เวียตซิกได้ออกแถลงการณ์ขอ “ถอนตัวออกจากการแข่งขันย้อนหลัง” พร้อมสละคะแนนที่ทำได้ทั้งหมดในรายการที่ปักกิ่ง เพื่อแสดงความรับผิดชอบ

ที่มา: NEW YORK POST

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 14:07 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 14:07 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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