ดูบอลสด เชลซี พบ แมนยู 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก ช่องถ่ายทอดสด
ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026/27 นัดที่ 9 คู่เปิดหัววันเสาร์ เชลซี เปิดสนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ รับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด วันที่ 31 ตุลาคม 2569 เวลา 19.30 น. ตามประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน MONOMAX และ AIS PLAY
เชลซีเพิ่งแพ้ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 0-2 ในเกมลีกนัดก่อน ทำให้การกลับมาเล่นในบ้านนัดนี้มีความสำคัญต่อการเรียกความมั่นใจ โดยเฉพาะวิธีรับมือจังหวะเปลี่ยนจากรุกเป็นรับและการป้องกันพื้นที่หลังแนวรับ
ด้านแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านแพ้บอร์นมัธ 0-3 ในเกมลีกล่าสุด ความกดดันจึงอยู่ที่การตอบสนองของแนวรุกและการลดความผิดพลาดระหว่างเกม การบุกมาเยือนสแตมฟอร์ด บริดจ์เป็นอีกบททดสอบในช่วงโปรแกรมต่อเนื่อง
รูปเกมน่าจับตาที่การแย่งพื้นที่กลางสนาม หากเชลซีครองบอลได้ต่อเนื่องจะมีโอกาสสร้างจังหวะเข้าทำ แต่หากยูไนเต็ดแย่งบอลและสวนกลับได้เร็ว เกมอาจเปิดแลกกันมากขึ้น
แฟนบอลที่ต้องการดูบอลสด เชลซี พบ แมนยู สามารถรับชมผ่านผู้ให้บริการลิขสิทธิ์ในประเทศไทย และติดตามรายชื่อ 11 ตัวจริงจากสโมสรก่อนการแข่งขัน โดยยังไม่ควรยึดรายชื่อคาดการณ์เป็นตัวจริงอย่างเป็นทางการ
ดูบอลสด เชลซี พบ แมนยู ช่องทางรับชม
- รายการ: พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2026/27 นัดที่ 9
- แข่งขัน: วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569 เวลา 19.30 น. (เวลาไทย)
- สนาม: สแตมฟอร์ด บริดจ์, ประเทศอังกฤษ
- ถ่ายทอดสด: MONOMAX และ AIS PLAY (ตามแพ็กเกจที่รองรับ)
- ช่องทางรับชม: เปิดหน้า MONOMAX สำหรับพรีเมียร์ลีก
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