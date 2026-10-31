ดูบอลสด เชลซี พบ แมนยู 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก ช่องถ่ายทอดสด

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 ต.ค. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2569 11:31 น.
ดูบอลสด เชลซี พบ แมนยู 31 ต.ค. 69

ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026/27 นัดที่ 9 คู่เปิดหัววันเสาร์ เชลซี เปิดสนามสแตมฟอร์ด บริดจ์ รับการมาเยือนของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด วันที่ 31 ตุลาคม 2569 เวลา 19.30 น. ตามประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน MONOMAX และ AIS PLAY

เชลซีเพิ่งแพ้ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ 0-2 ในเกมลีกนัดก่อน ทำให้การกลับมาเล่นในบ้านนัดนี้มีความสำคัญต่อการเรียกความมั่นใจ โดยเฉพาะวิธีรับมือจังหวะเปลี่ยนจากรุกเป็นรับและการป้องกันพื้นที่หลังแนวรับ

ด้านแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เปิดบ้านแพ้บอร์นมัธ 0-3 ในเกมลีกล่าสุด ความกดดันจึงอยู่ที่การตอบสนองของแนวรุกและการลดความผิดพลาดระหว่างเกม การบุกมาเยือนสแตมฟอร์ด บริดจ์เป็นอีกบททดสอบในช่วงโปรแกรมต่อเนื่อง

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รูปเกมน่าจับตาที่การแย่งพื้นที่กลางสนาม หากเชลซีครองบอลได้ต่อเนื่องจะมีโอกาสสร้างจังหวะเข้าทำ แต่หากยูไนเต็ดแย่งบอลและสวนกลับได้เร็ว เกมอาจเปิดแลกกันมากขึ้น

แฟนบอลที่ต้องการดูบอลสด เชลซี พบ แมนยู สามารถรับชมผ่านผู้ให้บริการลิขสิทธิ์ในประเทศไทย และติดตามรายชื่อ 11 ตัวจริงจากสโมสรก่อนการแข่งขัน โดยยังไม่ควรยึดรายชื่อคาดการณ์เป็นตัวจริงอย่างเป็นทางการ

ดูบอลสด เชลซี พบ แมนยู ช่องทางรับชม

  • รายการ: พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2026/27 นัดที่ 9
  • แข่งขัน: วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569 เวลา 19.30 น. (เวลาไทย)
  • สนาม: สแตมฟอร์ด บริดจ์, ประเทศอังกฤษ
  • ถ่ายทอดสด: MONOMAX และ AIS PLAY (ตามแพ็กเกจที่รองรับ)
  • ช่องทางรับชม: เปิดหน้า MONOMAX สำหรับพรีเมียร์ลีก

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 ต.ค. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2569 11:31 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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