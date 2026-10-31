ดูบอลสด แอสตัน วิลลา พบ ฟูแลม 1 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก
แอสตัน วิลลา เปิดวิลลา พาร์ค พบฟูแลม ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 9 เวลา 03.00 น. เช้ามืดวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY
วิลลามีผลงานน่าพอใจในลีกนัดก่อนด้วยการเปิดบ้านชนะแมนเชสเตอร์ ซิตี้ 2-1 การลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลอีกครั้งจึงเป็นโอกาสในการต่อยอดฟอร์ม โดยเฉพาะการใช้ความได้เปรียบจากพื้นที่สนามและจังหวะเปลี่ยนเกม
ฟูแลมเพิ่งบุกชนะโคเวนทรี ซิตี้ 1-0 เก็บสามคะแนนจากเกมเยือนได้สำเร็จ และจะต้องเล่นนอกบ้านอีกครั้งในเกมนี้ โดยเน้นการรับมือความกดดันจากเจ้าถิ่นที่เพิ่งชนะคู่แข่งระดับหัวตาราง
ประเด็นที่ต้องจับตาคือการแย่งบอลในแดนกลางและการต่อบอลเข้าพื้นที่อันตราย หากวิลลาต่อเกมขึ้นหน้าได้เร็วจะสร้างภาระให้แนวรับฟูแลม แต่ถ้าทีมเยือนยืนตำแหน่งได้ดี เกมอาจตัดสินด้วยจังหวะสุดท้ายเพียงไม่กี่ครั้ง
แฟนบอลที่ต้องการดูบอลสด แอสตัน วิลลา พบ ฟูแลม ควรตั้งเตือนในคืนวันเสาร์ เพราะเวลาแข่งขันตามประเทศไทยคือ 03.00 น. ของเช้าวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน
ดูบอลสด แอสตัน วิลลา พบ ฟูแลม ช่องทางรับชม
- รายการ: พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2026/27 นัดที่ 9
- แข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เวลา 03.00 น. (เวลาไทย)
- สนาม: วิลลา พาร์ค, ประเทศอังกฤษ
- ถ่ายทอดสด: MONOMAX และ AIS PLAY (ตามแพ็กเกจที่รองรับ)
- ช่องทางรับชม: เปิดหน้า MONOMAX สำหรับพรีเมียร์ลีก
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