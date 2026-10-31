ดูบอลสด สเปอร์ส พบ คริสตัล พาเลซ 1 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก
ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ เปิดบ้านพบคริสตัล พาเลซ ในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 9 เวลา 00.30 น. ของวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569 ตามเวลาประเทศไทย หรือคืนวันเสาร์ต่อเช้าวันอาทิตย์ ถ่ายทอดสดผ่าน MONOMAX และ AIS PLAY
สเปอร์สกำลังได้กำลังใจจากชัยชนะเกมลีกนัดก่อน หลังบุกชนะเชลซี 2-0 ที่สแตมฟอร์ด บริดจ์ การกลับมาเล่นในสนามตัวเองนัดนี้จึงมีเป้าหมายต่อยอดผลการแข่งขัน โดยเฉพาะจังหวะเข้าทำหลังเปลี่ยนบอลจากแดนกลาง
คริสตัล พาเลซ เปิดบ้านแพ้นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด 0-2 ในเกมลีกล่าสุด การมาเยือนสเปอร์สจึงเป็นบททดสอบในการฟื้นเกมรับและลดโอกาสที่คู่แข่งจะเข้าทำจากพื้นที่ระหว่างกองหลังกับกองกลาง
หากสเปอร์สคุมเกมได้ตั้งแต่ต้น เจ้าถิ่นอาจสร้างแรงกดดันต่อเนื่อง ส่วนพาเลซต้องอาศัยการยืนตำแหน่งที่รัดกุมและเลือกจังหวะสวนกลับอย่างแม่นยำ เกมจะน่าติดตามเป็นพิเศษในช่วงที่ทั้งสองฝ่ายเร่งจังหวะ
สำหรับคู่สเปอร์ส พบ คริสตัล พาเลซ ให้ตรวจวันที่บนแอปถ่ายทอดสดเป็นวันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน เพราะเวลา 00.30 น. อยู่หลังเที่ยงคืนแล้ว ไม่ใช่คืนวันอาทิตย์เข้าสู่วันจันทร์
ดูบอลสด สเปอร์ส พบ คริสตัล พาเลซ ช่องทางรับชม
- รายการ: พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2026/27 นัดที่ 9
- แข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เวลา 00.30 น. (เวลาไทย)
- สนาม: ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ สเตเดียม, ประเทศอังกฤษ
- ถ่ายทอดสด: MONOMAX และ AIS PLAY (ตามแพ็กเกจที่รองรับ)
- ช่องทางรับชม: เปิดหน้า MONOMAX สำหรับพรีเมียร์ลีก
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