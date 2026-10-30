จับตาคำชี้แจง! หนุ่ม กรรชัย เผย ก๊อต อธิป นัดเคลียร์ บุ๋ม ปนัดดา พร้อมทนาย-เอกสาร
จับตา! หนุ่ม กรรชัย เผยคุยส่วนตัว บุ๋ม ปนัดดา เล่า ก๊อต อธิป ติดต่อขอนัดเจอวันนี้ พร้อมทนาย และเอกสารเพื่อชี้แจง
ยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องกับมหากาพย์ที่เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี โดยทาง บุ๋ม ปนัดดา ชี้แจงเบื้องต้นว่าตนไม่ทราบเรื่องพูลวิลล่าที่ภูเก็ต และเอกสารหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของมูลนิธิฯ อยู่ที่สามี ก๊อต อธิป ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้
ล่าสุด 30 ต.ค. 69 หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดำเนินรายการ โหนกระแส ซึ่งในวันนี้ยังคงนำเสนอประเด็นของ บุ๋ม ปนัดดา, ก๊อต อธิป และเงินมูลนิธิฯ ต่อเนื่อง เล่าว่า “เมื่อคืนวานนี้ได้มีการติดต่อพูดคุยกับบุ๋ม และบุ๋มเล่าว่า ก๊อต ติดต่อมาขอนัดเจอในวันนี้ (30 ต.ค. 69) เพื่อจะเอาเอกสารมาชี้แจงให้บุ๋มดู ต่อหน้าทนาย”
อย่างไรก็ตาม คงต้องรออัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง หากมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นทีมข่าวจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง
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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส