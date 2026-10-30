จับตาคำชี้แจง! หนุ่ม กรรชัย เผย ก๊อต อธิป นัดเคลียร์ บุ๋ม ปนัดดา พร้อมทนาย-เอกสาร

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 13:43 น.
หนุ่ม กรรชัย คุยส่วนตัว บุ๋ม ปนัดดา เผย ก๊อต นัดเจอวันนี้ พร้อมทนาย-เอกสารชี้แจง

จับตา! หนุ่ม กรรชัย เผยคุยส่วนตัว บุ๋ม ปนัดดา เล่า ก๊อต อธิป ติดต่อขอนัดเจอวันนี้ พร้อมทนาย และเอกสารเพื่อชี้แจง

ยังคงต้องติดตามกันต่อเนื่องกับมหากาพย์ที่เกี่ยวข้องกับเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดี โดยทาง บุ๋ม ปนัดดา ชี้แจงเบื้องต้นว่าตนไม่ทราบเรื่องพูลวิลล่าที่ภูเก็ต และเอกสารหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับความเคลื่อนไหวของมูลนิธิฯ อยู่ที่สามี ก๊อต อธิป ตามที่ได้นำเสนอไปก่อนหน้านี้

ล่าสุด 30 ต.ค. 69 หนุ่ม กรรชัย พิธีกรดำเนินรายการ โหนกระแส ซึ่งในวันนี้ยังคงนำเสนอประเด็นของ บุ๋ม ปนัดดา, ก๊อต อธิป และเงินมูลนิธิฯ ต่อเนื่อง เล่าว่า “เมื่อคืนวานนี้ได้มีการติดต่อพูดคุยกับบุ๋ม และบุ๋มเล่าว่า ก๊อต ติดต่อมาขอนัดเจอในวันนี้ (30 ต.ค. 69) เพื่อจะเอาเอกสารมาชี้แจงให้บุ๋มดู ต่อหน้าทนาย”

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อย่างไรก็ตาม คงต้องรออัปเดตความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง หากมีความเคลื่อนไหวเกิดขึ้นทีมข่าวจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง

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อ้างอิงจาก : รายการ โหนกระแส

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 13:43 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 13:43 น.
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GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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