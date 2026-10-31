ดูบอลสด โคเวนทรี พบ ซันเดอร์แลนด์ 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก
โคเวนทรี ซิตี้ เปิดสนามโคเวนทรี บิลดิ้ง โซไซตี้ อารีนา พบซันเดอร์แลนด์ ในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 9 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569 เวลา 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ AIS PLAY
โคเวนทรีเพิ่งเสียท่าในบ้านให้ฟูแลม 0-1 ในเกมลีกนัดก่อน ทำให้ต้องกลับมาแก้ตัวต่อหน้าแฟนบอลตัวเองอีกครั้ง จุดสำคัญคือการสร้างโอกาสให้มากพอและไม่ปล่อยให้คู่แข่งใช้โอกาสสำคัญเพียงครั้งเดียวตัดสินเกม
ซันเดอร์แลนด์เพิ่งเปิดบ้านเสมอลีดส์ ยูไนเต็ด 0-0 เกมรับรักษาคลีนชีตได้ แต่แนวรุกยังเจาะตาข่ายไม่ได้ นัดนี้จึงต้องหาทางเพิ่มคุณภาพของจังหวะสุดท้ายเมื่อลงเล่นนอกบ้าน
เกมระหว่างสองทีมที่ต้องการแต้มมีโอกาสสู้กันหนักตรงกลางสนาม ความผิดพลาดเล็กน้อยอาจกลายเป็นโอกาสยิงประตู โดยเฉพาะในช่วงที่อีกฝ่ายเสียรูปขบวนหลังเปลี่ยนจากเกมรุกเป็นเกมรับ
แฟนบอลที่รอชม โคเวนทรี พบ ซันเดอร์แลนด์ สามารถเลือกคู่ถ่ายทอดสดผ่าน MONOMAX หรือ AIS PLAY ตั้งแต่ก่อนเวลาเตะ พร้อมติดตามการประกาศรายชื่อนักเตะตัวจริงอย่างเป็นทางการ
ดูบอลสด โคเวนทรี พบ ซันเดอร์แลนด์ ช่องทางรับชม
- รายการ: พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2026/27 นัดที่ 9
- แข่งขัน: วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569 เวลา 22.00 น. (เวลาไทย)
- สนาม: โคเวนทรี บิลดิ้ง โซไซตี้ อารีนา, ประเทศอังกฤษ
- ถ่ายทอดสด: MONOMAX และ AIS PLAY (ตามแพ็กเกจที่รองรับ)
- ช่องทางรับชม: เปิดหน้า MONOMAX สำหรับพรีเมียร์ลีก
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดูบอลสด โคเวนทรี พบ ฟูแลม พรีเมียร์ลีก 24 ต.ค. 69
- ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด พรีเมียร์ลีก 25 ต.ค. 69
- ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ แมนฯ ซิตี้ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 6 อาทิตย์ 11 ตุลาคม 2569