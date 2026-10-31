ดูบอลสด ฮัลล์ ซิตี้ พบ อิปสวิช 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก
ฮัลล์ ซิตี้ มีคิวเปิดเอ็มเคเอ็ม สเตเดียม รับการมาเยือนของอิปสวิช ทาวน์ ในพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026/27 นัดที่ 9 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569 เวลา 22.00 น. ตามประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน MONOMAX และ AIS PLAY
เจ้าบ้านเพิ่งเสมอเบรนท์ฟอร์ด 1-1 ในเกมลีกเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม ผลการแข่งขันทำให้ฮัลล์ยังต้องหาจังหวะเก็บชัยชนะในบ้านให้ต่อเนื่อง โดยมีโจทย์สำคัญคือการรักษาความแน่นอนเมื่อต้องรับมือทีมที่พร้อมเข้าปะทะในแดนกลาง
อิปสวิชเสมอน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 1-1 ในเกมลีกนัดก่อนเช่นกัน นัดนี้จึงเป็นการเดินทางเยือนอีกครั้งพร้อมเป้าหมายทำผลงานให้ดีขึ้น การออกบอลจากแดนหลังและการรักษาระยะห่างของผู้เล่นจะมีผลต่อโอกาสตั้งเกม
ด้วยผลงานนัดก่อนที่คล้ายกัน เกมอาจตัดสินจากการใช้โอกาสเพียงไม่กี่ครั้ง หรือจังหวะลูกตั้งเตะที่ทั้งสองทีมต้องระวัง การเล่นท่ามกลางเสียงเชียร์ในเอ็มเคเอ็ม สเตเดียมเป็นข้อได้เปรียบหนึ่งของฮัลล์
ผู้ชมสามารถติดตามบอลสด ฮัลล์ ซิตี้ พบ อิปสวิช จากแอป MONOMAX หรือ AIS PLAY ซึ่งมีสิทธิ์ถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีกในประเทศไทย และตรวจรายชื่อ 11 คนแรกจากสโมสรก่อนเริ่มการแข่งขัน
ดูบอลสด ฮัลล์ พบ อิปสวิช ช่องทางรับชม
- รายการ: พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2026/27 นัดที่ 9
- แข่งขัน: วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569 เวลา 22.00 น. (เวลาไทย)
- สนาม: เอ็มเคเอ็ม สเตเดียม, ประเทศอังกฤษ
- ถ่ายทอดสด: MONOMAX และ AIS PLAY (ตามแพ็กเกจที่รองรับ)
- ช่องทางรับชม: เปิดหน้า MONOMAX สำหรับพรีเมียร์ลีก
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