ดูบอลสด บอร์นมัธ พบ ลีดส์ ยูไนเต็ด 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก
บอร์นมัธมีโปรแกรมเปิดไวทัลลิตี้ สเตเดียม ต้อนรับลีดส์ ยูไนเต็ด ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 9 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569 เวลา 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย แฟนบอลรับชมสดได้ทาง MONOMAX และ AIS PLAY
บอร์นมัธลงสนามพร้อมผลงานลีกนัดก่อนที่โดดเด่น หลังบุกชนะแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 3-0 ที่โอลด์ แทรฟฟอร์ด ชัยชนะเกมเยือนช่วยให้ทีมมีความมั่นใจมากขึ้นก่อนกลับมาเล่นต่อหน้ากองเชียร์ตัวเอง
ลีดส์ ยูไนเต็ด เพิ่งเสมอซันเดอร์แลนด์ 0-0 ในเกมลีกนัดที่ผ่านมา เกมนี้จึงต้องหาวิธีสร้างโอกาสจบสกอร์ให้ชัดเจนขึ้น โดยเฉพาะเมื่อต้องรับมือเจ้าบ้านที่เพิ่งมีผลงานเกมรุกยอดเยี่ยม
การพบกันครั้งนี้มีจุดน่าจับตาที่จังหวะการเพรสซิ่งและการครองบอลตรงกลางสนาม บอร์นมัธต้องการต่อยอดฟอร์มจากนัดก่อน ขณะที่ลีดส์มีโอกาสใช้การเก็บบอลและเปลี่ยนจังหวะเพื่อหยุดเกมรุกเจ้าถิ่น
คู่บอร์นมัธ พบ ลีดส์ เริ่มเตะพร้อมอีกสี่คู่ในเวลา 22.00 น. ผู้ชมควรเลือกคู่แข่งขันภายในแอป MONOMAX หรือ AIS PLAY ให้ตรงกับรายการก่อนเริ่มถ่ายทอดสด
ดูบอลสด บอร์นมัธ พบ ลีดส์ ช่องทางรับชม
- รายการ: พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2026/27 นัดที่ 9
- แข่งขัน: วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569 เวลา 22.00 น. (เวลาไทย)
- สนาม: ไวทัลลิตี้ สเตเดียม, ประเทศอังกฤษ
- ถ่ายทอดสด: MONOMAX และ AIS PLAY (ตามแพ็กเกจที่รองรับ)
- ช่องทางรับชม: เปิดหน้า MONOMAX สำหรับพรีเมียร์ลีก
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