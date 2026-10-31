ดูบอลสด แมนซิตี้ พบ ไบรท์ตัน 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก ถ่ายทอดสด
แมนเชสเตอร์ ซิตี้ กลับมาเล่นในเอติฮัด สเตเดียม พบไบรท์ตัน ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026/27 นัดที่ 9 วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569 เวลา 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ถ่ายทอดสดผ่าน MONOMAX และ AIS PLAY
ซิตี้เพิ่งเสียท่าให้แอสตัน วิลลา 1-2 ในพรีเมียร์ลีกนัดที่ผ่านมา ทำให้การรับมือไบรท์ตันเป็นโอกาสในการตอบสนองหลังสะดุด โดยเฉพาะการรักษาสมดุลระหว่างการบุกกดดันกับการคุมพื้นที่ด้านหลัง
ฝั่งไบรท์ตันบุกแพ้ลิเวอร์พูล 0-2 ในเกมลีกนัดก่อน การเล่นนอกบ้านอีกนัดติดต่อกันกับคู่แข่งที่เน้นการครองบอลจึงเป็นบททดสอบด้านวินัยเกมรับและความแม่นยำในการต่อบอลขึ้นหน้า
จุดน่าสนใจอยู่ที่การแย่งพื้นที่ตรงกลางและวิธีเข้ากดดันจากแดนบน หากแมนซิตี้ได้ครองบอลตามถนัดจะพยายามหาช่องเข้าทำ ส่วนไบรท์ตันต้องระวังจังหวะเสียบอลในพื้นที่อันตรายและใช้โอกาสสวนกลับให้คุ้ม
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ดูบอลสด แมนซิตี้ พบ ไบรท์ตัน ช่องทางรับชม
- รายการ: พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2026/27 นัดที่ 9
- แข่งขัน: วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569 เวลา 22.00 น. (เวลาไทย)
- สนาม: เอติฮัด สเตเดียม, ประเทศอังกฤษ
- ถ่ายทอดสด: MONOMAX และ AIS PLAY (ตามแพ็กเกจที่รองรับ)
- ช่องทางรับชม: เปิดหน้า MONOMAX สำหรับพรีเมียร์ลีก
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