ดูบอลสด เบรนท์ฟอร์ด พบ ฟอเรสต์ 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 ต.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2569 14:01 น.
ดูบอลสด เบรนท์ฟอร์ด พบ ฟอเรสต์ 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก

เบรนท์ฟอร์ด เปิดจีเทค คอมมิวนิตี้ สเตเดียม พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 9 คืนวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569 เวลา 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ชมการถ่ายทอดสดได้ผ่าน MONOMAX และ AIS PLAY

เบรนท์ฟอร์ดเพิ่งบุกเสมอฮัลล์ ซิตี้ 1-1 ในเกมลีกนัดก่อน ทำให้การกลับมาเล่นในบ้านเป็นโอกาสสำคัญในการเก็บสามคะแนน แฟนบอลจับตาว่าเจ้าบ้านจะสร้างโอกาสยิงประตูจากการเล่นในพื้นที่ริมเส้นได้มากเพียงใด

ฟอเรสต์เองเก็บได้หนึ่งแต้มจากการบุกเสมออิปสวิช ทาวน์ 1-1 ก่อนเดินทางเยือนกรุงลอนดอนอีกครั้ง การเล่นให้รัดกุมระหว่างครองบอลและไม่เสียพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษจะเป็นหนึ่งในโจทย์ของผู้มาเยือน

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เกมนี้ความแตกต่างอาจอยู่ที่ความเฉียบคมในจังหวะสุดท้าย เพราะทั้งสองฝ่ายต่างทำได้เพียงประตูเดียวในเกมลีกล่าสุด หากฝ่ายใดเปลี่ยนโอกาสช่วงต้นเกมเป็นประตูได้ก่อน อีกฝ่ายอาจต้องเปิดพื้นที่มากขึ้น

แฟนบอลเลือกดูบอลสด เบรนท์ฟอร์ด พบ ฟอเรสต์ ได้ในบริการของ MONOMAX และ AIS PLAY ก่อนเวลาเริ่มเตะ 22.00 น. พร้อมติดตามรายชื่อผู้เล่นตัวจริงเมื่อแต่ละสโมสรประกาศ

ดูบอลสด เบรนท์ฟอร์ด พบ ฟอเรสต์ ช่องทางรับชม

  • รายการ: พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2026/27 นัดที่ 9
  • แข่งขัน: วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569 เวลา 22.00 น. (เวลาไทย)
  • สนาม: จีเทค คอมมิวนิตี้ สเตเดียม, ประเทศอังกฤษ
  • ถ่ายทอดสด: MONOMAX และ AIS PLAY (ตามแพ็กเกจที่รองรับ)
  • ช่องทางรับชม: เปิดหน้า MONOMAX สำหรับพรีเมียร์ลีก

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 31 ต.ค. 2569 14:00 น.| อัปเดต: 31 ต.ค. 2569 14:01 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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