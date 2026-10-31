ดูบอลสด เบรนท์ฟอร์ด พบ ฟอเรสต์ 31 ต.ค. 69 พรีเมียร์ลีก
เบรนท์ฟอร์ด เปิดจีเทค คอมมิวนิตี้ สเตเดียม พบ น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดที่ 9 คืนวันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569 เวลา 22.00 น. ตามเวลาประเทศไทย ชมการถ่ายทอดสดได้ผ่าน MONOMAX และ AIS PLAY
เบรนท์ฟอร์ดเพิ่งบุกเสมอฮัลล์ ซิตี้ 1-1 ในเกมลีกนัดก่อน ทำให้การกลับมาเล่นในบ้านเป็นโอกาสสำคัญในการเก็บสามคะแนน แฟนบอลจับตาว่าเจ้าบ้านจะสร้างโอกาสยิงประตูจากการเล่นในพื้นที่ริมเส้นได้มากเพียงใด
ฟอเรสต์เองเก็บได้หนึ่งแต้มจากการบุกเสมออิปสวิช ทาวน์ 1-1 ก่อนเดินทางเยือนกรุงลอนดอนอีกครั้ง การเล่นให้รัดกุมระหว่างครองบอลและไม่เสียพื้นที่หน้ากรอบเขตโทษจะเป็นหนึ่งในโจทย์ของผู้มาเยือน
เกมนี้ความแตกต่างอาจอยู่ที่ความเฉียบคมในจังหวะสุดท้าย เพราะทั้งสองฝ่ายต่างทำได้เพียงประตูเดียวในเกมลีกล่าสุด หากฝ่ายใดเปลี่ยนโอกาสช่วงต้นเกมเป็นประตูได้ก่อน อีกฝ่ายอาจต้องเปิดพื้นที่มากขึ้น
แฟนบอลเลือกดูบอลสด เบรนท์ฟอร์ด พบ ฟอเรสต์ ได้ในบริการของ MONOMAX และ AIS PLAY ก่อนเวลาเริ่มเตะ 22.00 น. พร้อมติดตามรายชื่อผู้เล่นตัวจริงเมื่อแต่ละสโมสรประกาศ
ดูบอลสด เบรนท์ฟอร์ด พบ ฟอเรสต์ ช่องทางรับชม
- รายการ: พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2026/27 นัดที่ 9
- แข่งขัน: วันเสาร์ที่ 31 ตุลาคม 2569 เวลา 22.00 น. (เวลาไทย)
- สนาม: จีเทค คอมมิวนิตี้ สเตเดียม, ประเทศอังกฤษ
- ถ่ายทอดสด: MONOMAX และ AIS PLAY (ตามแพ็กเกจที่รองรับ)
- ช่องทางรับชม: เปิดหน้า MONOMAX สำหรับพรีเมียร์ลีก
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