ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล 1 พ.ย. 69 บิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีก

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 พ.ย. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2569 15:30 น.
ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล 1 พ.ย. 69 บิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีก

ลิเวอร์พูล มีโปรแกรมเปิดแอนฟิลด์รับการมาเยือนของอาร์เซนอล ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026/27 นัดที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เวลา 23.30 น. ตามเวลาประเทศไทย แฟนบอลรับชมสดได้ผ่าน MONOMAX และ AIS PLAY

เจ้าบ้านเพิ่งชนะไบรท์ตัน 2-0 ในเกมลีกนัดก่อน และจะลงสนามนัดนี้ต่อหน้าแฟนบอลที่แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูลต้องการต่อยอดฟอร์มจากเกมที่ไม่เสียประตู พร้อมรักษาความต่อเนื่องเมื่อต้องเจอคู่แข่งที่พร้อมกดดันตลอด 90 นาที

อาร์เซนอลก็เก็บชัยชนะ 2-0 เหนือเอฟเวอร์ตันในเกมลีกสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน ทำให้การเดินทางเยือนลิเวอร์พูลเป็นการวัดความสามารถในการรักษาความเหนียวแน่นและสร้างโอกาสทำประตูเมื่อเจอเกมระดับสูง

โฆษณา

เกมใหญ่คู่นี้มีประเด็นที่การแย่งจังหวะครองบอลกลางสนามและการรับมือเกมสวนกลับ ทั้งสองฝ่ายเข้าสู่การแข่งขันพร้อมชัยชนะและคลีนชีตจากนัดก่อน ความเด็ดขาดหน้าประตูและรายละเอียดจากลูกตั้งเตะจึงอาจมีผลต่อผลการแข่งขัน

โปรแกรม ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล เริ่มเวลา 23.30 น. วันอาทิตย์ตามเวลาไทย ไม่ใช่คืนวันเสาร์ แฟนบอลสามารถติดตามช่องดูบอลสดผ่าน MONOMAX หรือ AIS PLAY และตรวจรายชื่อ 11 ตัวจริงได้ก่อนเริ่มเตะ

ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล ช่องทางรับชม

รายการ: พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2026/27 นัดที่ 9

แข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เวลา 23.30 น. (เวลาไทย)

สนาม: แอนฟิลด์, ประเทศอังกฤษ

ถ่ายทอดสด: MONOMAX และ AIS PLAY (ตามแพ็กเกจที่รองรับ)

ช่องทางรับชม: เปิดหน้า MONOMAX สำหรับพรีเมียร์ลีก

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิง

ติดตามบน Google News
โฆษณา

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 01 พ.ย. 2569 15:30 น.| อัปเดต: 01 พ.ย. 2569 15:30 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เคลื่อนไหว หลังออยศรีแฉเงินบริจาค โพสต์ถาม 2 คำกฎหมาย

ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เคลื่อนไหว หลังออยศรีแฉเงินบริจาค โพสต์ถาม 2 คำกฎหมาย

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2569
ออยศรี แฉเงินบริจาคมูลนิธิเป็นหนึ่ง อ้างโอนเข้าบัญชีครอบครัวกว่า 100 ครั้ง

ออยศรี แฉเงินบริจาคมูลนิธิเป็นหนึ่ง อ้างโอนเข้าบัญชีครอบครัวกว่า 100 ครั้ง

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2569
อาลัย ผู้ช่วยพยาบาลสาว ลงช่วยคนเจ็บกลางศึกวัยรุ่นเชียงใหม่ ถูกรถชนเสียชีวิต

อาลัย ผู้ช่วยพยาบาลสาว ลงช่วยคนเจ็บกลางศึกวัยรุ่นเชียงใหม่ ถูกรถชนเสียชีวิต

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2569
ปอศ. รับสอบมูลนิธิองค์กรทำดี ปมเงินบริจาค อาจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน-ฟอกเงิน

ปอศ. รับสอบมูลนิธิองค์กรทำดี ปมเงินบริจาค อาจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน-ฟอกเงิน

เผยแพร่: 1 พฤศจิกายน 2569
ข่าวล่าสุด
ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เคลื่อนไหว หลังออยศรีแฉเงินบริจาค โพสต์ถาม 2 คำกฎหมาย ข่าว

ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เคลื่อนไหว หลังออยศรีแฉเงินบริจาค โพสต์ถาม 2 คำกฎหมาย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปอศ. รับสอบมูลนิธิองค์กรทำดี ปมเงินบริจาค อาจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน-ฟอกเงิน ข่าวอาชญากรรม

ปอศ. รับสอบมูลนิธิองค์กรทำดี ปมเงินบริจาค อาจเข้าข่ายฉ้อโกงประชาชน-ฟอกเงิน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 พ.ย. 69 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล ตรวจหวย

ใบตรวจหวยเรียงเบอร์ 1 พ.ย. 69 เช็กผลสลากกินแบ่งรัฐบาล ครบทุกรางวัล

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย N3 L6 งวด 1 พ.ย. 69 เช็กผลสลากดิจิทัล ครบทุกรางวัล ตรวจหวย

ตรวจหวย N3 L6 งวด 1 พ.ย. 69 เช็กผลสลากดิจิทัล ครบทุกรางวัล

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ ออยศรี คือใคร จากผู้สนับสนุนทนายตั้ม สู่ดราม่า อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ข่าว

ประวัติ ออยศรี คือใคร จากผู้สนับสนุนทนายตั้ม สู่ดราม่า อ.เบียร์ คนตื่นธรรม

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร 1 พ.ย. 69 มาแล้ว เปิดเลขลอยในอ่างก่อนหวยออก เลขเด็ด

เลขเด็ด อ่างน้ำมนต์ฤาษีเณร 1 พ.ย. 69 เปิดเลขลอยในอ่างก่อนหวยออก

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด อ.ต้นน้ำ 1/11/69 เปิดโพยชุดโปรด พร้อมสองตัว สามตัว เม็ดเดียว เลขเด็ด

เลขเด็ด อ.ต้นน้ำ 1/11/69 เปิดโพยชุดโปรด พร้อมสองตัว สามตัว เม็ดเดียว

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสดหวย 1 พ.ย. 69 ดูสดช่องไหน เช็กลิงก์หวยออก เริ่ม 14.30 น. ตรวจหวย

ถ่ายทอดสดหวย 1 พ.ย. 69 ดูสดช่องไหน เช็กลิงก์หวยออก เริ่ม 14.30 น.

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด มหาทักษา 1/11/69 เปิดตารางเลขมงคล ก่อนหวยออกบ่ายวันอาทิตย์ เลขเด็ด

เลขเด็ด มหาทักษา 1/11/69 เปิดตารางเลขมงคล ก่อนหวยออกบ่ายวันอาทิตย์

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ย. 69 ทำไมวงเงินเหลือ 300 บาท จากเดือนก่อน 1,000 เศรษฐกิจ

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ พ.ย. 69 ทำไมวงเงินเหลือ 300 บาท จากเดือนก่อน 1,000

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด ไทยเด้ง หลวงพี่โต้ง 1 พ.ย. 69 มาแล้ว วิเคราะห์เลขวงกลมก่อนหวยออก เลขเด็ด

เลขเด็ด ไทยเด้ง หลวงพี่โต้ง 1 พ.ย. 69 มาแล้ว วิเคราะห์เลขวงกลมก่อนหวยออก

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด โปเตโต้ 1/11/69 มาตามนัด เตือนมิจฉาชีพแอบอเางชื่อวง เลขเด็ด

เลขเด็ด โปเตโต้ 1/11/69 มาตามนัด เตือนมิจฉาชีพแอบอ้างชื่อวง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด นกตาทิพย์ 1 พ.ย. 69 มาแล้ว เปิดโพยเลขเด่น พร้อมชุด 2 ตัวงวดนี้ Line News

เลขเด็ด นกตาทิพย์ 1 พ.ย. 69 มาแล้ว เปิดโพยเลขเด่น พร้อมชุด 2 ตัวงวดนี้

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวย 1 พ.ย. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว ครบทุกรางวัล ตรวจหวย

ตรวจหวย 1 พ.ย. 69 ผลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว ครบทุกรางวัล

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
ย้อนโพสต์ บุ๋ม ปนัดดา เปิดรับบริจาคสร้างบังเกอร์ ช่วงไทย-กัมพูชาตึงเครียด ข่าว

ย้อนโพสต์ บุ๋ม ปนัดดา เปิดรับบริจาคสร้างบังเกอร์ ช่วงไทย-กัมพูชาตึงเครียด

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่จำเนียร เปิด 10 อันดับ เลขท้ายขายดี ก่อนวันหวยออก 1 พ.ย. 69 เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่จำเนียร เปิด 10 อันดับ เลขท้ายขายดี ก่อนวันหวยออก 1 พ.ย. 69

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
สรุปดราม่า ออยศรี ปะทะ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ปมบริจาคพันบาท ท้าตรวจมูลนิธิ ข่าว

สรุปดราม่า ออยศรี ปะทะ อ.เบียร์ คนตื่นธรรม ปมบริจาคพันบาท ท้าตรวจมูลนิธิ

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ้าแม่ตะเคียนทอง 1 พ.ย. 69 มาแล้ว เช็กเลขมงคลงวดวันอาทิตย์ เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ้าแม่ตะเคียนทอง 1 พ.ย. 69 มาแล้ว เช็กเลขมงคลงวดวันอาทิตย์

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดี้ นิติพงษ์ ขอบิณฑบาต อย่ายกเลิกใบขับขี่ตลอดชีพ ขับรถเกือบ 50 ปีไม่เคยหลับใน ข่าว

ดี้ นิติพงษ์ ขอบิณฑบาต อย่ายกเลิกใบขับขี่ตลอดชีพ ขับรถเกือบ 50 ปีไม่เคยหลับใน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถิติหวยออกวันอาทิตย์ ย้อนหลัง 50 งวด รับหวย 1 พ.ย. 69 เลขเด็ด

หวยออกวันอาทิตย์ สถิติย้อนหลัง 50 งวด รับหวย 1 พ.ย. 69 สรุปเลขท้าย 2 ตัว ออกบ่อยสุด

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 1/11/69 เปิดเลขธูปมงคล 3 ตัวตรง เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊ฟองเบียร์ 1/11/69 เปิดเลขธูปมงคล 3 ตัวตรง พร้อมเลขกลับ

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
บุ๋ม ปนัดดา เข้าพบตำรวจ ก่อนนัด 12 พ.ย. มอบสัญญาซื้อขายที่ดินนครนายก ข่าว

บุ๋ม ปนัดดา เข้าพบตำรวจ ก่อนนัด 12 พ.ย. มอบสัญญาซื้อขายที่ดินนครนายก

10 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตรวจหวยออมสิน 1 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดสลาก 2 ปี และ 5 ปี ลุ้นรางวัล 30 ล้าน ตรวจหวย

อัปเดตผลหวยออมสิน 1 พ.ย. 69 ถ่ายทอดสดสลาก 2 ปี และ 5 ปี ลุ้นรางวัล 30 ล้าน

11 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด แอสตัน วิลลา พบ ฟูแลม 1 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก ข่าวกีฬา

ดูบอลสด แอสตัน วิลลา พบ ฟูแลม 1 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
สิ้น ชเวบูลอัม (Choi Bool Am) นักแสดงรุ่นใหญ่ เสียชีวิต ในวัย 87 ปี หลังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล แฟนคลับแห่อาลัย บันเทิง

สิ้น นักแสดงอาวุโส เสียชีวิต ขณะรักษาตัวที่โรงพยาบาล สิริอายุ 87 ปี

1 วัน ที่แล้ว
Back to top button
ข่าวถัดไปดูบอลสด แอสตัน วิลลา พบ ฟูแลม 1 พ.ย. 69 พรีเมียร์ลีก