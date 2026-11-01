ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล 1 พ.ย. 69 บิ๊กแมตช์พรีเมียร์ลีก
ลิเวอร์พูล มีโปรแกรมเปิดแอนฟิลด์รับการมาเยือนของอาร์เซนอล ในฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2026/27 นัดที่ 9 วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เวลา 23.30 น. ตามเวลาประเทศไทย แฟนบอลรับชมสดได้ผ่าน MONOMAX และ AIS PLAY
เจ้าบ้านเพิ่งชนะไบรท์ตัน 2-0 ในเกมลีกนัดก่อน และจะลงสนามนัดนี้ต่อหน้าแฟนบอลที่แอนฟิลด์ ลิเวอร์พูลต้องการต่อยอดฟอร์มจากเกมที่ไม่เสียประตู พร้อมรักษาความต่อเนื่องเมื่อต้องเจอคู่แข่งที่พร้อมกดดันตลอด 90 นาที
อาร์เซนอลก็เก็บชัยชนะ 2-0 เหนือเอฟเวอร์ตันในเกมลีกสัปดาห์ที่ผ่านมาเช่นเดียวกัน ทำให้การเดินทางเยือนลิเวอร์พูลเป็นการวัดความสามารถในการรักษาความเหนียวแน่นและสร้างโอกาสทำประตูเมื่อเจอเกมระดับสูง
เกมใหญ่คู่นี้มีประเด็นที่การแย่งจังหวะครองบอลกลางสนามและการรับมือเกมสวนกลับ ทั้งสองฝ่ายเข้าสู่การแข่งขันพร้อมชัยชนะและคลีนชีตจากนัดก่อน ความเด็ดขาดหน้าประตูและรายละเอียดจากลูกตั้งเตะจึงอาจมีผลต่อผลการแข่งขัน
โปรแกรม ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล เริ่มเวลา 23.30 น. วันอาทิตย์ตามเวลาไทย ไม่ใช่คืนวันเสาร์ แฟนบอลสามารถติดตามช่องดูบอลสดผ่าน MONOMAX หรือ AIS PLAY และตรวจรายชื่อ 11 ตัวจริงได้ก่อนเริ่มเตะ
ดูบอลสด ลิเวอร์พูล พบ อาร์เซนอล ช่องทางรับชม
รายการ: พรีเมียร์ลีก อังกฤษ 2026/27 นัดที่ 9
แข่งขัน: วันอาทิตย์ที่ 1 พฤศจิกายน 2569 เวลา 23.30 น. (เวลาไทย)
สนาม: แอนฟิลด์, ประเทศอังกฤษ
ถ่ายทอดสด: MONOMAX และ AIS PLAY (ตามแพ็กเกจที่รองรับ)
ช่องทางรับชม: เปิดหน้า MONOMAX สำหรับพรีเมียร์ลีก
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อ้างอิง
- พรีเมียร์ลีก: โปรแกรมแข่งที่ปรับสำหรับเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน 2026
- MONOMAX: ช่องทางถ่ายทอดสดพรีเมียร์ลีก 2026/27