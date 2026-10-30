ตั๊กแตน ชลดา โดนมากับตัวปม ‘รักและเชื่อใจสามี’ ลั่น อย่าเพิ่งตัดสินใครจากชื่อบนเอกสาร
ตั๊กแตน ชลดา โดนมากับตัวปม ‘รักและเชื่อใจสามี’ แต่กลับถูกหักหลัง ลั่น อย่าเพิ่งตัดสินใครจากชื่อบนเอกสาร ต้องวัดกันที่หลักฐานเท่านั้น
เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2569 หน้าเพจเฟซบุ๊กของนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ตั๊กแตน ชลดา ได้ออกมาโพสต์ข้อความเตือนสติจากประสบการณ์ที่เจอกับตัวเองโดยตรง เกี่ยวกับการมอบความรักและความเชื่อใจให้กับสามี แต่คนที่เชื่อใจกลับเป็นคนเดียวกับคนที่ทำร้าย ลั่น อย่าเพิ่งตัดสินใครจากชื่อบนเอกสาร เพราะบางทีเขาอาจถูกใช้เป็นเกราะป้องกันตัวให้คนอื่นแบบไม่รู้ตัว
“บางครั้ง… คนที่ไม่ได้ก่อเรื่อง กลับต้องกลายเป็นคนรับกรรม ส่วนคนที่สร้างเรื่องกลับลอยตัว!
มันมีอยู่จริงนะ…ผู้หญิงบางคนรักและเชื่อใจสามีมาก จนยอมให้จัดการทุกอย่าง เพราะคิดว่าคนที่เรารักคงไม่มีวันทำร้ายเรา (เราเคยโดนมาแล้วถึงพูดได้ )
แต่รู้ไหมว่าอะไรน่ากลัวที่สุด? ถ้าความรักถูกใช้เป็นเครื่องมือ ความเชื่อใจถูกใช้เป็นช่องทาง และชื่อของคนที่ไว้ใจถูกใช้เป็นเกราะกำบังให้ใครบางคน…วันที่เรื่องราวแดงขึ้นมา คนที่เชื่อใจกลับกลายเป็นคนที่ต้องออกมารับหน้า รับคำกล่าวหา และรับผลกระทบทั้งหมด!
คนที่เซ็นชื่อ อาจไม่ใช่คนที่คิดแผน คนที่โอนเงิน อาจไม่ใช่คนที่ได้ประโยชน์ และคนที่ถูกกล่าวหา อาจไม่ใช่คนที่รู้ความจริงทั้งหมด! แน่นอนว่า ทุกอย่างต้องพิสูจน์ด้วยหลักฐาน ไม่ใช่ตัดสินกันด้วยความรักหรือความสงสาร แต่ก่อนจะรุมตัดสินใคร อย่าลืมมองให้ลึกกว่าแค่ชื่อที่ปรากฏอยู่บนเอกสาร
ใครเป็นคนคิด? ใครเป็นคนสั่ง? ใครเป็นคนได้ประโยชน์? และใครกันแน่ที่ต้องรับผลของเรื่องทั้งหมด? เพราะบางครั้งคนที่ดูเหมือนมีส่วนเกี่ยวข้อง อาจเป็นคนที่ถูกใช้ความไว้วางใจเป็นเครื่องมือก็ได้
ความรักไม่ใช่ใบอนุญาตให้ใครทำผิด และความเชื่อใจก็ไม่ควรกลายเป็นโทษที่คนคนหนึ่งต้องแบกรับไปตลอดชีวิต สุดท้ายแล้ว…อย่าเพิ่งยกใครเป็นคนผิด เพียงเพราะเขาเป็นคนที่ยืนอยู่ตรงหน้า และอย่าเพิ่งมองว่าใครบริสุทธิ์ เพียงเพราะเขายืนอยู่ข้างหลัง! ความจริงต้องวัดกันที่หลักฐาน ไม่ใช่ว่าใครเล่าเรื่องเก่งกว่า และความรับผิดชอบต้องกลับไปอยู่กับคนที่กระทำ ไม่ใช่คนที่ถูกทิ้งไว้ให้รับหน้าแทน!”
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อ้างอิงจาก : FB ตั๊กแตน ชลดา