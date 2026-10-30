สีหศักดิ์ เผยกองทัพเตรียมพร้อม อพยพคนไทย หากเกิดเหตุปะทุ ตะวันออกกลาง
สีหศักดิ์ เผยกองทัพ เตรียมพร้อมแผนอพยพคนไทย ในตะวันออกกลาง รับมือสถานการณ์ตึงเครียดสหรัฐฯ จ่อถล่มอิหร่านอีกครั้ง
30 ตุลาคม 2569 ที่ท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 ดอนเมือง (บน.6) นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึงรายงานของสำนักข่าวต่างประเทศที่ว่าสหรัฐอเมริกาอาจเปิดปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านอีกครั้ง
โดยแบ่งการชี้แจงเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือสถานการณ์ในตะวันออกกลางซึ่งเป็นปฏิบัติการทางทหาร ฝ่ายไทยติดตามอย่างใกล้ชิด เพราะมีคนไทยอาศัยอยู่ในพื้นที่
ส่วนที่สองคือการดูแลคนไทยในภูมิภาคนี้ นายสีหศักดิ์ระบุว่า กองทัพไทยเตรียมการไว้แล้ว หากมีความจำเป็น สำหรับคนไทยในประเทศที่ประกาศให้ประชาชนสำรองอาหาร ขอให้ติดตามการแจ้งเตือนของประเทศนั้นๆ
นายสีหศักดิ์ย้ำว่า สถานทูตไทยต้องรอประกาศแจ้งเตือนจากรัฐบาลของแต่ละประเทศ แล้วทำหน้าที่แจ้งคนไทยให้เตรียมพร้อมตามที่รัฐบาลประเทศนั้นประกาศ พร้อมยืนยันว่า “เรามีการเตรียมความพร้อมทุกสถานการณ์”
เมื่อผู้สื่อข่าวถามถึงการประกาศแจ้งเตือนใน 17 ประเทศให้ประชาชนสำรองอาหาร นายสีหศักดิ์ตอบว่า ประเทศเหล่านั้นคงเป็นห่วงว่าหากเกิดเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง หรือการสู้รบบานปลาย ก็ต้องเตือนประชาชนให้เตรียมพร้อม รวมถึงต้องอพยพไปอยู่ในที่ปลอดภัย ฝ่ายไทยมีแผนร่วมกับกองทัพไทย และเคยปฏิบัติมาแล้วในการสู้รบครั้งที่ผ่านมา
เมื่อถามว่าฝ่ายการข่าวแจ้งสิ่งบ่งชี้ว่าจะเกิดเหตุหรือไม่ นายสีหศักดิ์ตอบว่า กำลังติดตามอยู่ และเมื่อมีข่าวก็ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดอยู่แล้ว
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