สิ้น นักแสดงลูกโลกทองคำ หัวใจล้มเหลวเสียชีวิต หลังป่วยติดเตียง ใจสลายเสียสามี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 20:31 น.
เอลเก ซอมเมอร์ เจ้าของรางวัลลูกโลกทองคำ เสียชีวิต

อาลัย ‘เอลเก ซอมเมอร์’ นางเอก Pink Panther นักแสดงเจ้าของลูกโลกทองคำ หัวใจล้มเหลวเสียชีวิต สะเทือนใจนอนติดเตียงหลายเดือน เพราะเศร้าหนักสูญเสียสามี

วงการบันเทิงฮอลลีวูดสูญเสียดาวดวงสำคัญ หลัง เอลเก ซอมเมอร์ (Elke Sommer) นักแสดงหญิงชื่อดังระดับตำนานชาวเยอรมัน เจ้าของรางวัลลูกโลกทองคำและดาวเด่นจากภาพยนตร์แฟรนไชส์ตลก Pink Panther และ Carry On เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 85 ปี จากภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งเป็นช่วงเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนจะถึงวันคล้ายวันเกิดของเธอ

เซบาสเตียน วอลเธอร์ ลูกเลี้ยงของเธอ เปิดเผยกับสื่อสิ่งพิมพ์ Bild ว่า เอลเกจากไปอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. ที่บ้านพักในนครลอสแอนเจลิส ในช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้เธอต้องนอนติดเตียงและต้องเผชิญกับความโศกเศร้าอย่างหนัก หลังจาก วูล์ฟ วอลเธอร์ สามีที่ครองรักกันมานาน 32 ปี เพิ่งเสียชีวิตจากโรคมะเร็งไปเมื่อ 3 เดือนก่อน เซบาสเตียนกล่าวทิ้งท้ายด้วยความอาลัยว่า “ตอนนี้ในที่สุดเธอก็ได้กลับไปอยู่กับสามีอันเป็นที่รักอีกครั้ง”

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เอลเก ซอมเมอร์ เจ้าของรางวัลลูกโลกทองคำ
ภาพจาก : AP

เอลเกเกิดที่เยอรมนีในปี 2483 เธอมีความสามารถด้านภาษาอย่างโดดเด่นพูดได้ถึง 6 ภาษาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น เดิมทีเธอไม่ได้ใฝ่ฝันถึงชื่อเสียงในฮอลลีวูดและตั้งใจอยากเป็นล่าม ทว่าจุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงเกิดขึ้นตอนอายุ 17 ปี เมื่อเธอไปเที่ยวพักผ่อนและชนะการประกวดความงามที่อิตาลี ทำให้ วิตตอริโอ เด ซิกา ผู้กำกับชื่อดัง สะดุดตาและชักชวนให้มาแสดงภาพยนตร์ตลกของอิตาลี อาทิ เรื่อง Men and Noblemen

ตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปีบนเส้นทางบันเทิง เอลเกฝากผลงานภาพยนตร์และโทรทัศน์ไว้ราว 100 เรื่อง อีกทั้งยังมีผลงานละครเวที ร้องเพลง และเป็นจิตรกร โดยผลงานสร้างชื่อและทำให้หลายคนจดจำเธอได้ดีที่สุดได้แก่

  • A Shot in the Dark (ปี 2507) : ภาพยนตร์ภาคที่ 2 ของแฟรนไชส์ Pink Panther เธอรับบท มาเรีย แกมเบรลลี สาวใช้ที่ถูกใส่ร้ายว่าฆาตกรรมคนขับรถ และมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนักสืบ จาคส์ คลูโซ (รับบทโดย ปีเตอร์ เซลเลอร์ส)
  • The Prize : ภาพยนตร์ของผู้กำกับ มาร์ก ร็อบสัน ซึ่งส่งให้เธอคว้ารางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม (Most Promising Newcomer) ในปี 2507
  • Carry On Behind (ปี 2518) : ร่วมแสดงในแฟรนไชส์ตลกเรื่องดัง โดยรับบทเป็น ศาสตราจารย์ แอนนา วูชกา นักโบราณคดี
  • ภาพยนตร์ที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่าง The Oscar (กำกับโดย รัสเซลล์ เราส์) และ The Wrecking Crew (ปี 2511)

สำหรับชีวิตส่วนตัวในอดีต เธอเคยแต่งงานกับ โจ ไฮแอมส์ คอลัมนิสต์ชื่อดังแห่งฮอลลีวูดในปี 2507 ก่อนจะหย่าร้างกันในปี 2524 โดยในปีที่แยกทางกัน โจเคยกล่าวถึงชีวิตคู่ครั้งนี้ว่าเป็น “17 ปีที่ดีที่สุดในชีวิต”

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เอลเก ซอมเมอร์ นางเอก Pink Panther
ภาพจาก : AP
นักแสดงรางวัลลูกโลกทองคำเสียชีวิต
ภาพจาก : AP
เอลเก ซอมเมอร์ นางเอก Pink Panther เสียชีวิต
ภาพจาก : AP
เอลเก ซอมเมอร์ เสียชีวิตวัย 85 ปี
ภาพจาก : AP

ข้อมูลจาก : thesun

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 20:30 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 20:31 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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