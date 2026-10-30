สิ้น นักแสดงลูกโลกทองคำ หัวใจล้มเหลวเสียชีวิต หลังป่วยติดเตียง ใจสลายเสียสามี
อาลัย ‘เอลเก ซอมเมอร์’ นางเอก Pink Panther นักแสดงเจ้าของลูกโลกทองคำ หัวใจล้มเหลวเสียชีวิต สะเทือนใจนอนติดเตียงหลายเดือน เพราะเศร้าหนักสูญเสียสามี
วงการบันเทิงฮอลลีวูดสูญเสียดาวดวงสำคัญ หลัง เอลเก ซอมเมอร์ (Elke Sommer) นักแสดงหญิงชื่อดังระดับตำนานชาวเยอรมัน เจ้าของรางวัลลูกโลกทองคำและดาวเด่นจากภาพยนตร์แฟรนไชส์ตลก Pink Panther และ Carry On เสียชีวิตลงแล้วด้วยวัย 85 ปี จากภาวะหัวใจล้มเหลว ซึ่งเป็นช่วงเวลาเพียงหนึ่งสัปดาห์ก่อนจะถึงวันคล้ายวันเกิดของเธอ
เซบาสเตียน วอลเธอร์ ลูกเลี้ยงของเธอ เปิดเผยกับสื่อสิ่งพิมพ์ Bild ว่า เอลเกจากไปอย่างสงบเมื่อเวลาประมาณ 22.00 น. ที่บ้านพักในนครลอสแอนเจลิส ในช่วงหลายเดือนก่อนหน้านี้เธอต้องนอนติดเตียงและต้องเผชิญกับความโศกเศร้าอย่างหนัก หลังจาก วูล์ฟ วอลเธอร์ สามีที่ครองรักกันมานาน 32 ปี เพิ่งเสียชีวิตจากโรคมะเร็งไปเมื่อ 3 เดือนก่อน เซบาสเตียนกล่าวทิ้งท้ายด้วยความอาลัยว่า “ตอนนี้ในที่สุดเธอก็ได้กลับไปอยู่กับสามีอันเป็นที่รักอีกครั้ง”
เอลเกเกิดที่เยอรมนีในปี 2483 เธอมีความสามารถด้านภาษาอย่างโดดเด่นพูดได้ถึง 6 ภาษาตั้งแต่ยังเป็นวัยรุ่น เดิมทีเธอไม่ได้ใฝ่ฝันถึงชื่อเสียงในฮอลลีวูดและตั้งใจอยากเป็นล่าม ทว่าจุดเริ่มต้นในวงการบันเทิงเกิดขึ้นตอนอายุ 17 ปี เมื่อเธอไปเที่ยวพักผ่อนและชนะการประกวดความงามที่อิตาลี ทำให้ วิตตอริโอ เด ซิกา ผู้กำกับชื่อดัง สะดุดตาและชักชวนให้มาแสดงภาพยนตร์ตลกของอิตาลี อาทิ เรื่อง Men and Noblemen
ตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปีบนเส้นทางบันเทิง เอลเกฝากผลงานภาพยนตร์และโทรทัศน์ไว้ราว 100 เรื่อง อีกทั้งยังมีผลงานละครเวที ร้องเพลง และเป็นจิตรกร โดยผลงานสร้างชื่อและทำให้หลายคนจดจำเธอได้ดีที่สุดได้แก่
- A Shot in the Dark (ปี 2507) : ภาพยนตร์ภาคที่ 2 ของแฟรนไชส์ Pink Panther เธอรับบท มาเรีย แกมเบรลลี สาวใช้ที่ถูกใส่ร้ายว่าฆาตกรรมคนขับรถ และมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับนักสืบ จาคส์ คลูโซ (รับบทโดย ปีเตอร์ เซลเลอร์ส)
- The Prize : ภาพยนตร์ของผู้กำกับ มาร์ก ร็อบสัน ซึ่งส่งให้เธอคว้ารางวัลลูกโลกทองคำสาขานักแสดงหน้าใหม่ยอดเยี่ยม (Most Promising Newcomer) ในปี 2507
- Carry On Behind (ปี 2518) : ร่วมแสดงในแฟรนไชส์ตลกเรื่องดัง โดยรับบทเป็น ศาสตราจารย์ แอนนา วูชกา นักโบราณคดี
- ภาพยนตร์ที่ได้รับเสียงชื่นชมอย่าง The Oscar (กำกับโดย รัสเซลล์ เราส์) และ The Wrecking Crew (ปี 2511)
สำหรับชีวิตส่วนตัวในอดีต เธอเคยแต่งงานกับ โจ ไฮแอมส์ คอลัมนิสต์ชื่อดังแห่งฮอลลีวูดในปี 2507 ก่อนจะหย่าร้างกันในปี 2524 โดยในปีที่แยกทางกัน โจเคยกล่าวถึงชีวิตคู่ครั้งนี้ว่าเป็น “17 ปีที่ดีที่สุดในชีวิต”
ข้อมูลจาก : thesun
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