นายก อบต.ไม้ขาว เผยคนยื่นสร้างพูลวิลล่าไม่ใช่ “บุ๋ม ปนัดดา” แต่เป็นคนใกล้ชิด
นายก อบต.ไม้ขาว เผยคนยื่นสร้างพูลวิลล่าใน จ.ภูเก็ต ไม่ใช่ “บุ๋ม ปนัดดา” แต่เป็นคนใกล้ชิด ส่วนเรื่องปลอมลายเซ็นให้เป็นไปตามกฎหมาย
จากกรณีที่ปรากฏภาพเอกสารใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ซึ่งมีการระบุชื่อ “บุ๋ม ปนัดดา วงศ์ผู้ดี” เป็นผู้อนุญาตให้ทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 ชั้น จำนวน 1 หลัง พื้นที่ 127.95 ตารางเมตร ในตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต โดยออกให้เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2568 พร้อมทั้งมีการระบุว่าเป็นผู้ควบคุมงานด้วยนั้น
ล่าสุด ไทยรัฐทีวี ได้รายงานว่า นายสราวุธ ศรีสาคูคาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไม้ขาว ระบุว่าบุคคลที่ยื่นขอสร้างพูลวิลล่านั้น ไม่ใช่พิธีกรและอดีตประธานมูลนิธิชื่อดัง แต่เป็นบุคคลใกล้ชิด ส่วนประเด็นการปลอมลายเซ็นนั้น ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับ อบต. ซึ่งจะต้องมีการพิสูจน์ตามกฎหมายต่อไป
ที่มา: ไทยรัฐทีวี
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