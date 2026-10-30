ย้อนคลิป ก๊อต อธิป พาทัวร์ศาลเจ้า ในมูลนิธิฯ ที่ปทุม เผย ใต้เสาเอกลงคำสาปไว้ปราบคนชั่ว

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 11:52 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 11:52 น.
ย้อนคลิป ก๊อต อธิป พาทัวร์ศาลเจ้า ในมูลนิธิฯ ที่ปทุม ลั่น ใต้เสาเอกลงคำสาปไว้ปราบคนชั่ว

ย้อนคลิป ก๊อต อธิป พาทัวร์ศาลเจ้า ในมูลนิธิฯ ที่จ.ปทุมธานี เผย ใช้ความสูง-วันเกิดตัวเอง กำหนดความสูงศาลเจ้า ลั่น ใต้เสาเอกลงคำสาปไว้ปราบคนชั่ว

ท่ามกลางกระแสข่าวดราม่าเกี่ยวกับเรื่องเงินบริจาคของมูลนิธิองค์กรทำดีที่ดูท่าว่าจะยังไม่จบได้ในเร็ว ๆ นี้ วันนี้ทีมข่าว เดอะไทยเกอร์ ขอพาทุกท่านไปย้อนชมคลิป ก๊อต อธิป อดีตสามีของ บุ๋ม ปนัดดา เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2569 เขาเคยพาทัวร์ศาลเจ้าที่กำลังก่อสร้าง ซึ่งตั้งอยู่ภายในมูลนิธิองค์กรทำดี จ.ปทุมธานี พร้อมเผยแนวคิดและแรงบันดาลใจในการออกแบบ โดยก๊อตได้ระบุแคปชั่นประกอบคลิปเอาไว้ว่า “ความสูงผมเองคูณ5เป็นความสูงตัวศาลเจ้า ส่วนเสาใหว้ฟ้าดิน เอาความสูงผมเองคูณวันเกิด ส่วนใต้เสาเอกกระดูกผู้มีพระคุณ ลงคำสาบที่ถอนไม่ได้ไว้จัดการคนชั่ว”

ย้อนคลิป ก๊อต อธิป พาทัวร์ศาลเจ้า ที่ปทุม เผย ใต้เสาเอกลงคำสาปไว้จัดการคนชั่ว-2

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ศาลเจ้าแห่งนี้ ก๊อต เผยว่า ตนมีแนวคิดที่อยากให้เป็นที่สักการะและยึดเหนี่ยวจิตใจของคนรังสิต เพราะบริเวณโดยรอบเป็นทุ่งนา ศาลเจ้าแห่งนี้ ก๊อต อธิป เป็นคนออกแบบ โดยออกแบบให้มีความโดดเด่นไม่เหมือนศาลเจ้าที่อื่น ๆ เพราะเลือกใช้ตัวโครงสร้างหลังคาเป็นเหล็กทั้งหมด เพราะอิงตามหลักวิศวกรรมมันได้มาตรฐาน คงทนถาวร ใช้เวลาก่อสร้างไม่นาน

ในเรื่องความสูงของตัวศาลเจ้านั้น ก๊อต อธิป เผยในคลิปพาทัวร์อย่างภาคภูมิใจว่า “ได้แรงบันดาลใจจากส่วนสูงของตัวเองที่ 179 เซนติเมตร ส่วนเสาไหว้ฟ้าดินก็คำนวณจากส่วนสูงคูณกับวันเกิดของตัวเอง คือวันที่ 12 จนได้ขนาดที่ลงตัวตามหลักฮวงจุ้ยพอดิบพอดี”

สำหรับรายละเอียดการตกแต่งภายใน ก๊อต แจงว่า เน้นโทนสีทองและสีแดง พร้อมประดับมังกร 4 ตัวในลักษณะขึงขังจริงจัง และออกแบบระบบไฟให้ส่องรับกับลวดลายเกล็ดมังกร เพื่อเพิ่มความสวยงามและความโดดเด่น นอกจากนี้ยังมีช่องที่ลงอักขระไว้แล้ว ใช้สำหรับลอดสะเดาะเคราะห์

ส่วนองค์เทพด้านในและชื่อศาลเจ้า ในขณะนั้นเจ้าตัวขอเก็บเป็นความลับไว้ก่อน สำหรับโปรเจกต์สร้างศาลเจ้าเป็นครั้งแรกของทีม และอยากให้ทุกคนติดตามผลงานที่จะออกมาในขั้นตอนต่อไป

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อ้างอิงจาก : FB Anantawan Atip

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Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 11:52 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 11:52 น.
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ตรวจสอบโดย Nateetorn S., บรรณาธิการภาษาไทย

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