กองกำลังนเรศวร สั่งระงับนำเข้า-ส่งออก ชายแดนแม่สอด 7 วัน เหตุสู้รบเมียนมา
กองกำลังนเรศวร สั่งด่วน ระงับผ่อนผันนำเข้า-ส่งออกสินค้า ชายแดนแม่สอด 7 วัน เซ่นปมสู้รบเมียนมาเดือด จนกระสุนตกฝั่งไทย
30 ตุลาคม 2569 กองกำลังนเรศวร ได้เผยแพร่คำสั่งระงับการผ่อนผันการนำเข้า – ส่งออกสินค้า ที่ด่านศุลกากรแม่สอด เนื่องจากสถานการณ์การสู้รบภายในประเทศเมียนมา โดยระบุว่า
ตามที่ ปรากฏสถานการณ์ความไม่สงบเรียบร้อย พื้นที่ชายแดนไทย – เมียนมา ด้านอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก โดยเกิดเหตุการณ์การสู้รบระหว่างทหารเมียนมา กับกองกำลังชนกลุ่มน้อย/กลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมา อย่างต่อเนื่อง ในพื้นที่ บ้านนิละป่าน อำเภอเมียวดี จังหวัดเมียวดี ฝั่งประเทศเมียนมา ในห้วง 25 – 29 ตุลาคม 2569
ทำให้มีกระสุนข้ามมาตกยังฝั่งประเทศไทย บริเวณบ้านห้วยมหาวงก์ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ทำให้ส่งผลกระทบต่อชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ นั้น
เพื่อให้การควบคุมพื้นที่ชายแดนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ให้มีการสนับสนุนใดๆ ข้ามไปยังฝั่งเมียนมาอันอาจจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสู้รบของกองกำลังทุกฝ่าย และเพื่อให้เกิดความมั่นคง และความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน
กองกำลังนเรศวร และหน่วยความมั่นคงในพื้นที่ จึงขอแจ้งด่านศุลกากรแม่สอด ขอระงับการผ่อนผันการนำเข้า – ส่งออกสินค้า ตามช่องทางอื่นนอกจากทางอนุมัติ ตั้งแต่บริเวณทิศใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมา แห่งที่ 1 ในพื้นที่ อำเภอแม่สอด และในพื้นที่ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก เป็นระยะเวลา 7 วัน ในห้วง ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2569 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
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