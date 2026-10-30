ณวัฒน์ เชื่อมีคนโกหก ขอให้รอฟัง ‘แบมบี้’ ต่างคนต่างพูด ข้อมูลตรงกันข้ามกัน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 13:19 น.
ณวัฒน์ คุย แบมบี้ เดอะสตาร์ 1 ชั่วโมง แนะฟังความทุกด้าน

ณวัฒน์ เผยคุย แบมบี้ สิรินโสพิศ นาน 1 ชั่วโมง แนะรอฟังความทุกด้านก่อนเชื่อ ชี้มีคนโกหกแน่นอนเพราะข้อมูลสวนทางกัน คาดฝ่ายชายเตรียมแจงเร็ว ๆ นี้

ถูกจับตาอย่างหนักสำหรับ บุ๋ม ปนัดดา อดีตประธานมูลนิธิองค์กรทำดี หลังออกมาแถลงข่าวปมชื่อสามี ก๊อต อธิป ถูกโยงในคดีบุกรุกป่าสงวนแห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว ระหว่างการแถลงข่าวบุ๋มหลุดพูดชื่อของรุ่นน้องคนสนิท แบมบี้ สิรินโสพิศ ปัจฉิมสวัสดิ์ หรือ แบมบี้ เดอะสตาร์ 9 ออกมาจนหลายคนสงสัยว่ามีเกี่ยวข้องกันอย่างไร

ล่าสุด ณวัฒน์ อิสรไกรศีล ถูกถามประเด็นที่เกิดขึ้นขณะไลฟ์สด เจ้าตัวอธิบายว่า “ผมว่าหนักอยู่นะ ได้คุยโทรศัพท์กับแบมบี้ 1 ชั่วโมง อยากให้ทุกคนรอ แบมบี้กำลังจะออกมาพูดเร็ว ๆ นี้ เราต้องรอฟังความทุกด้าน ผมว่าเดี๋ยวฝ่ายชายก็จะออกมาพูดเร็ว ๆ นี้ เราต้องฟังให้ครบทุกมิติแล้วเราจะรู้ว่าเราควรเชื่อใคร แต่มันมีคนโกหกแน่ ๆ เพราะต่างคนต่างพูดตรงกันข้ามเลย”

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บอส ณวัฒน์
ภาพจาก Facebook : ณวัฒน์ อิสรไกรศีล – Mr.Nawat Itsaragrisil
แบมบี้ สิรินโสพิศ
ภาพจาก Instagram : bambinie_
แบมบี้ สิรินโสพิศ
ภาพจาก Instagram : bambinie_
@tiktokshop_869 บอสณวัฒน์พูดถึงประเด็นดราม่ามูลนิธิที่กำลังเป็นข่าว#บอสณวัฒน์ #บอสณวัฒน์พูดถึงมูลนิธิ #ณวัฒน์อิสรไกรศีล #มูลนิธิ #ดราม่ามูลนิธิ ♬ เสียงต้นฉบับ – บอสณวัฒน์ แฟนคลับ

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Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 30 ต.ค. 2569 11:30 น.| อัปเดต: 30 ต.ค. 2569 13:19 น.
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ตรวจสอบโดย Thosapol, บรรณาธิการภาษาไทย

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